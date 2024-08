Cate Blanchett aseguró que “nadie cobró nada” en el rodaje de “El señor de los anillos”

Cate Blanchett aclaró que no recibió una gran compensación por actuar en "El señor de los anillos" (New Line Cinema)

La trilogía de El señor de los anillos es una de las series cinematográficas más exitosas de todos los tiempos, que recaudó cerca de USD 2.900 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de sus logros financieros, Cate Blanchett reveló recientemente que no recibió un pago “real” por su participación en la costosa producción.

Durante una entrevista en el programa Watch What Happens Live, la ganadora de dos premios Oscar fue cuestionada sobre cuál había sido la película por la que más dinero había ganado. Blanchett, quien interpretó a la elfa Galadriel en la saga, dejó en claro que definitivamente no fue en El señor de los anillos. “Nadie cobró nada por hacer esa película”, aseguró.

La actriz sostuvo que no recibió una bonificación incluso tras el gran éxito de "El señor de los anillos" (New Line Cinema)

La actriz detalló que, en ese entonces, las grandes estrellas de Hollywood no recibían una parte de las ganancias de taquilla, un sistema de compensación que se ha vuelto más común en la industria cinematográfica actual. Cuando el presentador le preguntó si había “recibido una fracción de las ganancias”, ella respondió: “¡No! Eso fue mucho antes de todo eso. No, nada”.

Blanchett añadió que su motivación principal para unirse al universo de J. R. R. Tolkien fue trabajar con Peter Jackson, quien escribió, produjo y dirigió los tres filmes, “Quería colaborar con el tipo que hizo Braindead”, una comedia de zombies de 1992 que destacó por su estilo peculiar y grotesco. “Las mujeres no cobran tanto como creen”, concluyó.

Las tres películas de "El señor de los anillos" sumaron una recaudación mayor a USD 2900 milones de dólares (New Line Cinema)

La interpretación de Blanchett como Galadriel fue uno de los muchos elementos que contribuyeron al éxito crítico y comercial de El señor de los anillos. Años más tarde, la actriz volvió a encarnar al personaje en la serie de películas de El Hobbit, una precuela también dirigida por Jackson.

Pero la actriz, no es la única miembro del elenco que ha mencionado lo limitado de su compensación. En una entrevista de 2019 en The Howard Stern Show, Orlando Bloom, quien interpretó al elfo Legolas, reveló que le pagaron solo USD 175 mil dólares por su trabajo.

Orlando Bloom recibió USD 175 mil dólares por su participación en la trilogía (New Line Cinema)

A pesar de su salario relativamente bajo, Bloom bromeó diciendo: “Básicamente, recibí sándwiches gratis y pude conservar mis orejas [de elfo]”.

La controvertida película de Cate Blanchett

Actualmente, Cate Blanchett se encuentra promocionando su más reciente película de ciencia ficción Borderlands, dirigida por Eli Roth. En esta adaptación de la popular serie de videojuegos, la actriz interpreta a Lilith, una forajida que regresa a su planeta natal, Pandora, tras ser contratada por el fabricante de armas Atlas (Édgar Ramírez), para encontrar a su hija desaparecida.

Lilith (Blanchett), una infame cazarrecompensas con un misterioso pasado, regresa de mala gana a su hogar, Pandora, el planeta más caótico de la galaxia. Su misión consiste en encontrar a la hija desaparecida de Atlas (Ramírez), el S.O.B. más poderoso del universo. Para ello, forma una inesperada alianza con un grupo de caóticos individuos.

La intérprete de 55 años, habló sobre su atracción por este proyecto en una entrevista con USA Today, señalando que durante la pandemia se obsesionó con el videojuego. Describió la experiencia como “bastante adictiva”, y destacó el interés que sentía por los personajes predominantemente femeninos y la base de fans del juego.

“Pensé: ‘Esto podría ser muy interesante. En el juego siempre había un guiño, una mezcla deliberada de ciencia ficción y western”, comentó. “¡No estoy diciendo que Borderlands sea un clásico! Es muy divertido, ¡pero no es Ciudadano Kane!”, agregó.

"Borderlands" mantiene una puntuación de 7% en Rotten Tomatoes (Lionsgate)

A pesar del elenco estelar que incluye a Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Kevin Hart, y Jack Black, Borderlands no ha sido bien recibida por la crítica. La revista Rolling Stone fue particularmente dura, calificando el título como “una horrenda pérdida de tiempo, talento y píxeles”. Men’s Journal también se sumó a las críticas, describiendo la dirección como “torpe, sin vida y con intentos vergonzosos de hacer comentarios ingeniosos”.

En Rotten Tomatoes, la película obtuvo una calificación del 7% basada en 55 reseñas, aunque la audiencia fue un poco más indulgente, otorgándole un 49% de aprobación.

Borderlands está disponible en todos los cines a nivel internacional.