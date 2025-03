El Conan que no fue: el fallido regreso de Schwarzenegger como el bárbaro envejecido

Arnold Schwarzenegger planea retomar el icónico papel de Conan en "La Leyenda de Conan"

Cuando Arnold Schwarzenegger dejó atrás la política y volvió a Hollywood, la especulación entre los fanáticos no tardó en desatarse. ¿Volvería como Terminator? ¿Se reuniría con las viejas glorias del cine de acción? ¿Rescataría su extravagante versión de Mr. Freeze? Aunque esta última opción era improbable, lo cierto es que nadie esperaba el rumor que realmente tomó fuerza: el posible retorno de Conan el Bárbaro.

Un guerrero que forjó una estrella

En 1982, antes de aliarse con James Cameron para dar vida a Terminator, Schwarzenegger protagonizó Conan el Bárbaro, adaptación cinematográfica del personaje creado por Robert E. Howard. En ella, interpretaba a un guerrero musculoso y semidesnudo, marcado por la tragedia familiar y movido por la venganza contra un líder sectario.

La película se convirtió en un clásico del subgénero espada y brujería y fue lo suficientemente exitosa como para generar una secuela, Conan el Destructor, que terminó de consolidar la carrera de Schwarzenegger como ícono del cine de acción. Aunque hubo un intento de reiniciar la franquicia en 2011 con Jason Momoa, la crítica fue mayoritariamente desfavorable.

Conan el Bárbaro se perfila como el proyecto más comentado del actor tras su pausa en Hollywood (Captura video)

El regreso frustrado: La Leyenda de Conan

Tras su regreso a la actuación, Schwarzenegger expresó su deseo de volver al personaje que lo lanzó al estrellato. El nuevo proyecto, titulado La Leyenda de Conan, retomaría la historia del bárbaro muchos años después, con un enfoque más introspectivo y crepuscular.

Chris Morgan, guionista de la saga Rápidos y Furiosos y uno de los impulsores del proyecto, reveló que la inspiración vino directamente del cine de Clint Eastwood. “Nuestra interpretación fue Conan, 30 años después, una historia como Los Imperdonables”, explicó en una entrevista con Entertainment Weekly. La idea era presentar a un Conan envejecido que volvía a la acción por última vez.

Entre el homenaje y la oportunidad perdida

El paralelismo con Los Imperdonables, ganadora del Óscar a Mejor Película, no era casual. Schwarzenegger ha expresado en diversas ocasiones su admiración por Clint Eastwood, por lo que parecía natural que tomara como referencia uno de sus trabajos más icónicos.

No obstante, La Leyenda de Conan nunca pasó del desarrollo inicial. Según Morgan, el alto presupuesto y las dudas del estudio sobre la relevancia comercial del título fueron factores determinantes. Se consideró transformar la historia en una serie para televisión, pero la última actualización sobre ese intento data de 2017, y no ha habido novedades desde entonces.

Una visión que pudo renovar el mito

La Leyenda de Conan exploraría un héroe envejecido y profundamente humano (Captura video)

El artículo de Far Out plantea que quizás no fue tan malo que el proyecto no se concretara, sobre todo si se considera la pobre recepción de las últimas entregas de Terminator con Schwarzenegger. Sin embargo, no deja de ser llamativa la propuesta de mostrar a un Conan más vulnerable, envejecido, y profundamente humano.

Ese tipo de reinterpretación podría haber dotado al personaje de nuevas dimensiones narrativas. Bajo la dirección adecuada, el proyecto tenía el potencial de transformar a Conan en algo más que una figura de culto de la fantasía heroica.

En un panorama saturado de franquicias recicladas y remakes previsibles, La Leyenda de Conan representaba una rara posibilidad: narrar el ocaso de un héroe desde una perspectiva adulta, con matices dramáticos y sin depender exclusivamente del espectáculo visual. Ese enfoque más sobrio y crepuscular es precisamente lo que habría podido renovar el género y ofrecer algo más que nostalgia.

El tiempo, enemigo del mito

A medida que Schwarzenegger envejece, las posibilidades de revivir a Conan en la gran pantalla se vuelven cada vez más lejanas. Si bien el actor mantiene una presencia esporádica en el cine, el físico y el tono requerido por el personaje original parecen haber quedado en el pasado.

Por ahora, La Leyenda de Conan se suma a la larga lista de proyectos soñados que nunca se materializaron. Lo único seguro es que los fanáticos aún pueden volver a las películas originales, aquellas que forjaron una leyenda cinematográfica.