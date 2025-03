Las cantantes más populares y poderosas del Siglo 21, según Billboard

Taylor Swift, Rihanna, Beyoncé, Adele y Katy Perry, las cinco solistas que encabezan la lista de Billboard

El desempeño en los rankings de Billboard entre el 1 de enero del año 2000 y el 28 de diciembre de 2024 ha permitido identificar a las artistas femeninas más destacadas del siglo XXI.

Este análisis considera no solo los Billboard 200 y Hot 100, sino que también mide la actividad de solistas femeninas, grupos exclusivamente femeninos y aquellas bandas donde las voces femeninas tienen un rol destacado.

Entre los parámetros figura la exclusión de títulos lanzados antes de mediados de 1999, aunque estas producciones pueden influir en algunos cálculos retrospectivos.

1- Taylor Swift

Taylor Swift (REUTERS)

Taylor Swift encabeza la lista como la máxima representante de las mujeres en la música durante el siglo XXI. Swift ha transformado su carrera desde su debut como estrella del country hasta convertirse en una figura preeminente del pop global.

Desde que presentó su sencillo inicial Tim McGraw a los 16 años en 2006, la cantante ha acumulado más de 14 álbumes número uno en el Billboard 200, igualando el récord de solistas en esta categoría.

Un logro destacado fue su último álbum, The Tortured Poets Department, con el que aseguró los primeros 14 lugares en el Hot 100 en mayo de 2024, una hazaña inédita. Ese mismo álbum también debutó como número uno en el Billboard 200 durante la misma semana.

Swift ha liderado en diversas ocasiones la lista de Top Artists de Billboard, siendo reconocida como la mejor artista en 2009, 2015, 2023 y 2024, lo que la convierte en la primera intérprete en alcanzar este hito cuatro veces desde que el mencionado ranking fue creado en 1981. A lo largo de su trayectoria, la artista ha acumulado un historial que no solo resalta su éxito comercial, sino también su impacto cultural.

2- Rihanna

Show de Rihanna en el Super Bowl 2023

A los 15 años, la vida de Rihanna dio un giro cuando conoció a los productores Evan Rogers y Carl Sturken, quienes la vincularon con Jay-Z, logrando que firmara un contrato con la discográfica Def Jam. Este acuerdo marcó el inicio formal de su carrera musical.

En agosto de 2005, lanzó su álbum debut, titulado Music of the Sun. El disco debutó en la posición número 10 del listado Billboard 200 y dio lugar a su primer gran éxito, el sencillo Pon de Replay, que alcanzó el segundo lugar en el Hot 100.

Este fue el primero de muchos logros, ya que Rihanna consiguió varias canciones y álbumes número uno, entre ellos ANTI y Unapologetic. Canciones como Rude Boy, Work —colaboración con Drake—, Umbrella —junto a Jay-Z— y Love the Way You Lie —con Eminem— consolidaron su presencia en lo más alto de las listas.

A lo largo de su carrera, Rihanna trabajó con artistas de géneros variados como Calvin Harris, Britney Spears, Paul McCartney y Shakira, entre otros. Esto demuestra su versatilidad musical y su capacidad de adaptarse a distintos estilos.

Además, ha sido reconocida con importantes premios, incluidos múltiples Grammys. Entre los galardones destacan el premio a la mejor colaboración de rap/cantada por los temas Umbrella, The Monster y All of the Lights, así como el premio a la mejor canción de rap por Run This Town.

3- Beyoncé

Beyoncé (Foto AP/Chris Pizzello)

En febrero de 2023, Beyoncé Knowles alcanzó un logro histórico al convertirse en la persona con más premios Grammy en la historia, acumulando un total de 32 galardones. Este récord la llevó a superar al fallecido director de orquesta clásico Sir Georg Solti, con quien compartía el título hasta ese momento.

Su primera incursión en la escena pública ocurrió como integrante del grupo femenino Destiny’s Child, que alcanzó notoriedad a partir de 1997 gracias a temas como No, No, No. Dos años después, el grupo lanzó su segundo álbum, titulado The Writing’s on the Wall, que consolidó su éxito internacional.

En 2003, Beyoncé inició su carrera como solista con el álbum Dangerously in Love, un trabajo que debutó en el primer lugar del Billboard 200 el 12 de julio de ese año. Su sencillo principal, Crazy in Love, una colaboración con el rapero Jay-Z, se mantuvo durante ocho semanas en la cima del Hot 100. Este éxito marcó no solo un hito profesional, sino también personal, ya que ambos artistas contrajeron matrimonio en 2008.

4- Adele

"Someone Like You", de Adele

En 2015, Adele marcó un hito en la industria musical al establecer el récord de las mayores ventas en la primera semana de un álbum desde 1991, con 25, que alcanzó los 3.38 millones de copias vendidas, según datos recopilados por Luminate.

Este no fue el único logro significativo de la artista inglesa conocida por su poderosa voz y fusión de influencias de jazz y soul. Desde el inicio de su carrera, con su álbum debut en 2008, ‘19’, la artista logró posicionarlo en el cuarto puesto del Billboard 200, consolidando un camino de éxitos continuos.

Tres años después, en 2011, Adele Laurie Blue Adkins – su nombre completo – presentó al mundo 21, un álbum que permaneció durante 24 semanas en la cima del Billboard 200 y del cual surgieron éxitos como Rolling in the Deep, Someone Like You y Set Fire to the Rain.

Estas tres canciones dominaron el Hot 100 durante varias semanas, destacándose en las listas de popularidad y estableciendo a la cantante como una fuerza creativa y comercial sin precedentes. Además, este álbum rompió un récord en 2017 al convertirse en el más longevo de una mujer en las listas del Billboard 200.

Recopilando premios a lo largo de su carrera, Adele ha acumulado una importante colección de premios Grammy, incluyendo el de mejor nueva artista en 2009 y galardones como álbum del año tanto con 21 como con 25. También fue reconocida con los premios a canción del año y mejor video musical por Rolling in the Deep.

5- Katy Perry

Show de Katy Perry en el Super Bowl 2015

En 2012, Katy Perry, cuyo nombre real es Katheryn Hudson, fue reconocida como la Mujer del Año por Billboard, consolidándose como una de las figuras más destacadas en la industria musical.

Perry comenzó su carrera artística en su niñez interpretando música en la iglesia y lanzó su primer álbum de música cristiana en 2001 bajo el título Katy Hudson. Posteriormente cambió su nombre artístico a Katy Perry para evitar confusiones con la actriz Kate Hudson.

En 2008, Perry alcanzó el éxito en la música pop con su álbum One of the Boys, que debutó en el número nueve del Billboard 200. Su sencillo principal, I Kissed a Girl, se convirtió en un fenómeno, ocupando el primer puesto de la lista Hot 100 durante siete semanas consecutivas. Este logro marcó el inicio de una trayectoria exitosa en las listas de popularidad.

Su tercer proyecto discográfico, Teenage Dream, lanzado en septiembre de 2010, fue un parteaguas en su carrera. Este álbum no solo debutó como número uno en el Billboard 200, sino que también recibió nominaciones al Grammy como Mejor Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal Pop.

Entre sus canciones destacadas están California Gurls, una colaboración con Snoop Dogg, y otros éxitos que alcanzaron el número uno en las listas, como Teenage Dream, Firework, E.T. junto a Kanye West, y Last Friday Night.

Además de estos artistas, Perry ha trabajado con una diversidad de figuras de la música, incluyendo Daddy Yankee, Calvin Harris, Pharrell Williams, Timbaland, Migos, John Mayer y Juicy J, ampliando su influencia en distintos géneros musicales.

6- Lady Gaga

Lady Gaga (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2015, Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, fue reconocida como la Mujer del Año por la revista Billboard en el marco de su programa Women in Music. Gaga creció y de destacó en los escenarios de clubes del Lower East Side.

Paralelamente a sus primeras actuaciones, también escribió canciones para artistas como Britney Spears, Fergie y New Kids on the Block. Finalmente firmó un contrato discográfico con Streamline Records, una división de Interscope.

El lanzamiento de su álbum debut, The Fame, en 2008 marcó el inicio de su carrera como estrella mundial. Este trabajo alcanzó el segundo lugar en el Billboard 200 en enero de 2010. Su primer sencillo logró encabezar el Hot 100 por tres semanas, mientras que el segundo, Poker Face, también conquistó el primer puesto en la lista.

Gaga continuó su trayectoria con álbumes como Born This Way (2011), ARTPOP (2013) y Chromatica (2020), todos con notable éxito comercial y una sólida recepción crítica.

Además de su carrera solista, Gaga ha desarrollado colaboraciones significativas. En 2014, lanzó Cheek to Cheek junto al legendario cantante Tony Bennett, mientras que en 2018 participó junto a Bradley Cooper en la banda sonora de Nace una estrella.

Ambas producciones no solo escalaron al número uno en los listados de álbumes, sino que también le otorgaron premios Grammy. Uno de sus mayores logros musicales fue la canción Shallow, de Nace una estrella, que ganó un Oscar y un Globo de Oro a mejor canción original en 2019.

7- Pink

Pink

En 2013, Pink, cuyo nombre real es Alecia Beth Moore, fue reconocida como la Mujer del Año por Billboard durante el evento Women in Music, un hito más en una carrera que comenzó en su adolescencia en clubes de Filadelfia. Además, se ha destacado tanto por su trabajo en solitario como por sus colaboraciones con artistas reconocidos.

Su álbum debut, Can’t Take Me Home, lanzado en el año 2000, marcó el inicio de su impacto en la industria musical, alcanzando el puesto 26 en la lista del Billboard 200.

Uno de los sencillos de este disco, There You Go, escaló hasta la posición número 7 en el Hot 100. Desde entonces, su trayectoria incluye múltiples éxitos en el primer lugar, como Lady Marmalade en 2001, donde colaboró con Christina Aguilera, Lil' Kim y Mya para la banda sonora de la película Amor en rojo, e igualmente incluye los temas So What en 2008 y Raise Your Glass en 2010.

Entre los múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera se destacan varios premios Grammy, incluida la categoría de mejor colaboración pop vocal por Lady Marmalade, y otro como mejor interpretación vocal femenina de rock por su tema Trouble en 2003.

Además, su habilidad colaborativa se extiende a trabajar con músicos destacados como Eminem, Chris Stapleton y Lily Allen, consolidando su versatilidad en distintos géneros musicales y formatos.

8- Ariana Grande

Ariana Grande (REUTERS/Carlos Barria)

En 2018, Ariana Grande fue reconocida como Mujer del Año por Billboard, consolidando su trayectoria no solo en el ámbito de la música, sino también en la actuación, donde comenzó su carrera.

A mediados de su participación en las series de Nickelodeon Victorious (2010-2013) y Sam & Cat (2013-2014), Grande incursionó en la música con el lanzamiento de su álbum debut Yours Truly en 2013. Este primer trabajo discográfico marcó un importante hito en su carrera al llegar al puesto número 1 en el Billboard 200 en septiembre de ese año, mientras que su sencillo principal, The Way, alcanzó la novena posición en la lista de los Hot 100.

Desde entonces, Grande ha consolidado su posición en la industria musical con múltiples éxitos y colaboraciones destacadas. Ha trabajado junto a artistas como The Weeknd, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, Mac Miller y Justin Bieber.

Entre sus temas más exitosos se encuentran 7 Rings, Die for You y Save Your Tears, este último en colaboración con The Weeknd, todos los cuales lograron posicionarse en el primer lugar de los Hot 100. En la categoría de álbumes, títulos como Thank U, Next, Positions y My Everything también se ubicaron en la cima de las listas musicales.

En 2019, ganó el premio Grammy al Mejor Álbum Pop Vocal por Sweetener. Además, su colaboración con Lady Gaga en la canción Rain on Me le valió un Grammy en 2021 en la categoría de Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop.

9- Miley Cyrus

"Flowers", de Miley Cyrus

Entre sus colaboraciones musicales más destacadas, Miley Cyrus ha trabajado con su padre, Billy Ray Cyrus, así como con artistas de renombre como Dua Lipa, Mark Ronson, Lil Nas X, Brandi Carlile, Wiz Khalifa y will.i.am, entre otros.

Su impacto en la industria musical se refleja en los éxitos de su carrera, incluyendo los sencillos Wrecking Ball y Flowers, ambos líderes indiscutibles de las listas durante varias semanas. Además, ha presentado álbumes como Bangerz, que fue nominado a un Grammy al mejor álbum vocal pop, y Breakout, cimentando su posición como una figura clave de la música contemporánea.

En junio de 2007, Miley Cyrus lanzó su primer álbum de estudio, Meet Miley Cyrus, el cual debutó en la posición número uno de la lista Billboard 200. Su sencillo principal, See You Again, alcanzó el puesto número 10 en el Hot 100, marcando el inicio de una serie de éxitos comerciales en su trayectoria.

10- Alicia Keys

Alicia Keys (Foto Charles Sykes/Invision/AP)

A partir de finales de la década del 2000, la cantante, compositora y pianista clásica Alicia Keys ya era reconocida como una de las figuras más destacadas del R&B moderno.

Este estatus comenzó a consolidarse con el lanzamiento en 2001 de su álbum debut, Songs in A Minor, que llevó su propuesta musical a las listas más importantes de popularidad en el mundo.

El disco, que ofrecía una perspectiva contemporánea del R&B clásico, marcó el inicio de una carrera que combinaba su talento como compositora y su formación en piano clásico.

Mucho más que un simple éxito comercial, esta producción situó a Keys como una innovadora dentro del género musical, posicionándose rápidamente como una de las artistas más influyentes de su generación.

Completan el Top 25

11- Kelly Clarkson

12- Mariah Carey

13- Carrie Underwood

14- Britney Spears

15- Billie Eilish

16- Nicki Minaj

17- Destiny´s Child

18- SZA

19- Avril Lavigne

20- Christina Aguilera

21- Olivia Rodrigo

22- Jennifer Lopez

23- Mary J. Blige

24- Doja Cat

25- Dua Lipa