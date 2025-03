Modelo de OnlyFans causó indignación en Austrlia con un anuncio en busca de un ‘sugar daddy’

Shianne Foxx hizo circular un anuncio para encontrar sugar daddy. (Instagram/Shianne Foxx)

Una expaisajista que se convirtió en creadora de contenido para OnlyFans causó revuelo en una de las zonas más exclusivas de Sídney, Australia tras exhibir un provocador anuncio publicitario. Shianne Foxx invirtió dos mil dólares en un camión que recorrió las calles del lujoso barrio de Mosman con un mensaje directo.

La publicidad mostraba una foto de la modelo de 22 años, con una camiseta corta y ropa interior iluminaba la parte trasera de la camioneta junto a la leyenda: “¿Eres rico, mayor y solitario? Busco un sugar daddy”. Asimismo, el anuncio incluía su número de teléfono y su cuenta de Instagram, lo que desató una avalancha de reacciones en redes sociales.

Sin embargo, la famosa aseguró que la respuesta fue inmediata y abrumadora, ya que recibió más de 200 mensajes de texto y miles de llamadas en pocas horas: “He recibido propuestas sexuales, pero ni siquiera hablo con ellos si no me envían primero una captura de su saldo bancario”, declaró en sus redes sociales.

Shianne Foxx aseguró que su anuncio publicitario tuvo un gran alcance. (Reddit/smileedude)

La modelo justificó su estrategia explicando que Mosman, con su elevada concentración de personas mayores con grandes fortunas, era el lugar ideal para su iniciativa. Sin embargo, el anuncio fue calificado de “desagradable”, “inapropiado”, “patético” y “absolutamente vergonzoso” por los residentes de Mosma en un grupo de Facebook. Además, se han presentado denuncias ante Ad Standards, organismo que ahora revisa si el anuncio viola algún código publicitario.

“Es totalmente inaceptable que esto se permita. Mi hijo de siete años lo leyó en voz alta y luego me preguntó qué significaba. ¡¿En qué se ha convertido este mundo?! ¿Alguien podría aconsejarme si hay alguna manera de denunciar esto al ayuntamiento?”, dijo un usuario.

A pesar de las críticas, la creadora de contenido para adultos desestimó la indignación de algunas personas, afirmando que están molestos porque no tienen los mismos ingresos económicos que ella: “En realidad, son personas que odian su vida de oficina de 9 a 5. Este mes he ganado 100.000 dólares en OnlyFans, básicamente el sueldo anual de muchos de ellos”.

Shianne Foxx afirmó que quienes la critican están inconformes con su propia vida. (Instagram/Shianne Foxx)

Shianne Foxx, por su parte, subió un video a su cuenta de Instagram, donde defendió su estrategia como una forma creativa de encontrar lo que busca: “Quiero un sugar daddy, no quiero encontrar uno yo misma, estoy trabajando demasiado, así que gasté $2,000 de mi propio dinero para enviar un cartel publicitario por el suburbio más rico de Australia para poder encontrar un sugar daddy. Entonces, si eres rico, viejo y te sientes solo, ¡llámame!”, declaró.

Por si fuera poco, Shianne le dijo a Yahoo News que no se inmutó ante las críticas y reiteró que quienes la señalaron son personas que no están cómodas con su vida. Además, dijo que está “hablando con varios hombres que están interesados”, pero hay uno en particular que le interesa entre todos sus pretendientes a Sugar Daddy.

“El candidato más popular hasta ahora es un hombre solitario de Mosman que tiene más de 15 millones de dólares en el banco, cuya esposa falleció hace un par de años. La gente que no está contenta con esto obviamente no es tan atractiva como yo y odia su vida trabajando de 9 a 5. Por eso están enojados”, aseguró.

Shianne Foxx reveló que ya tiene un candidato favorito para ser su Sugar Daddy. (Instagram/Shianne Foxx)

De hecho, Shianne Foxx no es la primera modelo de OnlyFans que genera revuelo al promocionar su cuenta públicamente. Otra modelo, conocida como West Coast Savage, fue criticada por su cartelera de un metro de largo en Perth en 2023; más tarde fue coronada como el “anuncio más criticado” del país durante el año, tras recibir 3500 quejas.

Cabe destara que Mosman, una de las zonas más exclusivas de Australia, cuenta con alrededor de seis mil residentes mayores de 65 años, según un censo de 2021. El ingreso semanal promedio por hogar es de 2.892 dólares, y el precio medio de una vivienda en este lugar alcanza los 5,013 millones de dólares, situando a Mosman como la cuarta zona más cara del país.