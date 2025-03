David Bernad defendió la controvertida escena de incesto en ‘The White Lotus’, mientras los fans expresan su disgusto

David Bernad hizo frente a las críticas por el último episodio 'The White Lotus' (Créditos AFF/Alamy Live News. Escena de 'The White Lotus')

La última entrega de The White Lotus ha generado una ola de reacciones encontradas entre los seguidores de la serie de HBO. El episodio cinco de la tercera temporada, emitido el pasado domingo 16 de marzo, mostró un impactante beso entre los hermanos Saxon Ratliff (Patrick Schwarzenegger) y Lochlan Ratliff (Sam Nivola), provocando indignación en las redes sociales.

Durante una fiesta, Saxon pidió a dos mujeres que se besaran y, en respuesta, Chloe (Charlotte Le Bon) desafió a los hermanos a hacer lo mismo. Sin dudarlo, Lochlan besó a Saxon, quien, aparentemente bajo los efectos de las drogas, quedó atónito ante la situación.

Por si fuera poco, la controversia no se limitó solo a la escena del beso, pues el episodio también mostró a Lochlan observando a su hermano en un momento íntimo, una escena que muchos calificaron de “perturbadora”. La reacción del público ha sido dividida. Mientras que algunos han rechazado la escena, otros han argumentado que la serie siempre ha explorado los límites de la moralidad y las dinámicas familiares de manera provocadora.

Algunos fans se disgustaron por el beso de Patrick Schwarzenegger y Sam Nivola en 'The White Lotus' (Escena de 'The White Lotus')

Algunos fans recurrieron a las redes sociales como X (antes Twitter) para expresar su desagrado con esta escena: “Lo de los hermanos fue asqueroso. The White Lotus realmente cruzó la línea con ese beso, fue demasiado para mí”, escribió un usuario. Otro añadió: “¿Por qué están normalizando el incesto en la televisión?”.

A pesar de la indignación, algunos espectadores compararon la escena con tramas similares en otras producciones exitosas de HBO, como Game of Thrones, recordando que la serie de fantasía también exploró relaciones incestuosas entre personajes principales.

Sin embargo, David Bernad, productor de la serie, salió en defensa de la escena, argumentando que no fue incluida únicamente por el impacto visual, sino que tiene un propósito narrativo dentro de la historia concebida por el creador, Mike White.

David Bernad afirmó que la escena del besos tiene un propósito en la narrativa de 'The White Lotus' (Escena de 'The White Lotus')

“No, en términos de eso, todo es de Mike White. Mike es brillante, y creo que esos grandes giros argumentales no son solo para el shock. Hay una razón específica en términos de la narrativa y la idea temática más amplia que Mike está tratando de transmitir”, declaró Bernad en una entrevista con The New York Post.

Además, el productor también adelantó que, a medida que la temporada llegue a su desenlace, los espectadores comprenderán mejor el propósito de esta controvertida escena: “La serie aborda estos temas desde una perspectiva temática más grande. Me encanta la historia familiar, especialmente la de los hermanos, y culmina de una manera muy satisfactoria”, agregó.

La tercera temporada de The White Lotus, ambientada en Tailandia, tiene a la familia Ratliff, integrada por el patriarca Timothy (Jason Isaacs), su esposa Victoria (Parker Posey) y sus hijos, como uno de los focos principales de la historia. Timothy, un empresario adinerado, lleva a su familia al resort con la intención de que su hija Piper (Sarah Catherine Hook) entreviste a un monje budista para su tesis universitaria.

La familia Ratliff es uno de los focos principales de la tercera temporada de 'The White Lotus' (Escena de 'The White Lotus')

La broma de Arnold Schwarzenegger al ver la escena de desnudo de su hijo en “The White Lotus”

Patrick Schwarzenegger, hijo del icónico actor Arnold Schwarzenegger, está dando de qué hablar en la esperada tercera temporada de The White Lotus. Su actuación en la serie de HBO ha generado gran expectativa y su padre no ha tardado en elogiarlo públicamente.

El artista de 77 años asistió a la proyección especial de la serie y compartió en Instagram una foto junto a su hijo de 31 años para felicitarlo por sumar este proyecto a su carrera. En la publicación, la estrella de Terminator bromeó sobre una escena de desnudo de Patrick en la serie.

“Estaba muy entusiasmado por tomarme un descanso de la filmación para celebrar a Patrick Schwarzenegger en el estreno de la tercera temporada de The White Lotus . ¡Qué espectáculo! Podría decir que me sorprendió descubrir que tiene una escena de desnudo, pero qué puedo decir: la manzana no cae lejos del árbol”, escribió.

Arnold Schwarzenegger bromeó sobre la escena de desnudo de Patrick Schwarzenegger en "The White Lotus". (Créditos: Instagram/Arnold Schwarzenegger)

El comentario del actor hace referencia a su propia experiencia con desnudos en pantalla. En 1970, una fotografía suya sin ropa, tomada para la revista Spy en marzo de ese año, se volvió viral. Tras la controversia, en una entrevista con Oprah Winfrey en 1992, Schwarzenegger defendió la fotografía y aseguró que no veía nada inapropiado en posar desnudo.