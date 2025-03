¿Tensión en “Blancanieves”?: revelan profundas diferencias entre Gal Gadot y Rachel Zegler

El estreno de "Blancanieves" se acerca mientras surgen tensiones entre Rachel Zegler y Gal Gadot debido a diferencias personales y políticas (REUTERS)

A medida que se acerca el estreno del remake en acción real de Blancanieves de Disney, las tensiones en torno a la película no solo persisten, sino que parecen extenderse a sus protagonistas, Gal Gadot y Rachel Zegler.

Según fuentes citadas por People, la relación entre ambas actrices se ha visto afectada por diferencias personales y políticas, lo que ha generado una dinámica distante entre ellas.

Un informante aseguró a la publicación que Zegler, de 23 años, “no tiene nada en común con Gal Gadot, madre de cuatro hijos”.

Ay ho! Ay ho! Ay ho! El tráiler de #BlancaNieves ya está aquí. Estreno 20 de marzo, solo en cines. (Crédito: Disney)

Además, añadió que sus posturas políticas opuestas han aumentado la tensión. “Encima de eso, sus puntos de vista políticos son distintos, lo que agrega más tensión”, señaló.

Las declaraciones hacen referencia a las posturas de ambas actrices sobre el conflicto en Medio Oriente.

Gal Gadot, nacida en Israel y exsoldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, ha abogado por la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás, mientras que Zegler ha expresado su apoyo a Palestina en redes sociales.

Cabe destacar que los representantes de Gal Gadot y Rachel Zegler no respondieron a la solicitud de comentarios de la revista.

Las actrices mantienen una relación distante tras el rodaje de la película, sin desarrollar una amistad fuera del set, afirman fuentes cercanas (Disney)

¿Hubo conflictos en el rodaje de “Blancanieves”?

A pesar de compartir escenas en la nueva adaptación del clásico, las actrices no han desarrollado una amistad.

Un tercer informante consultado por People destacó que la diferencia de edad y sus perspectivas opuestas han influido en su falta de conexión. “Gal está molesta con todo el drama en torno a la película”, afirmó.

Y añadió: “Disfrutó el rodaje. No tuvo problemas con Rachel, pero no son amigas. No tienen nada en común... Hicieron un trabajo juntas y eso es todo”.

Aunque las dos estrellas han coincidido en eventos promocionales, como la reciente ceremonia de los premios Oscar, en la que presentaron juntas el premio a mejores efectos visuales, Gadot no asistió a la premiere europea de Blancanieves en España el 12 de marzo.

Según una fuente citada por People, su ausencia no se debió a un conflicto con Rachel Zegler, sino a compromisos promocionales en Nueva York. “Ella nunca estuvo programada para estar en España”, explicó.

La diferencia de edad y posturas políticas opuestas han complicado la relación entre Gadot y Zegler durante la promoción de "Blancanieves" (Disney)

Las diferencias entre ambas también se han reflejado en la manera en que cada una ha abordado la controversia en torno a la película.

Zegler ha estado en el centro de críticas desde su elección como Blancanieves en 2021, cuando sectores del público cuestionaron que una actriz de ascendencia colombiana interpretara al personaje.

La polémica creció cuando la joven artista calificó la versión animada de 1937 como “anticuada” y afirmó que su interpretación del personaje no esperaría a ser rescatada por un príncipe.

Una fuente aseguró a People que Gal Gadot no comparte este enfoque. “La actitud de Gal es que no se critica ni se genera controversia sobre un proyecto en el que has aceptado participar. Simplemente no lo entiende”, afirmó el insider.

La nueva Blancanieves mostró un enfoque menos tradicional al abordar su inspiración para el live-action, mientras que su co-estrella prefirió mantenerse al margen de la controversia (Disney)

Rachel Zegler y Gal Gadot en la alfombra roja

El estreno mundial de Blancanieves tuvo lugar el sábado en el El Capitan Theatre de Los Ángeles.

Rachel Zegler apareció con un vestido rosa pálido y joyas brillantes, posando para las cámaras, mientras que Gal Gadot llegó poco después, sonriendo para los fotógrafos.

El evento, sin embargo, fue más discreto de lo habitual. En lugar de la tradicional alfombra roja con múltiples medios de comunicación, Disney organizó una cobertura restringida, en la que solo representantes del estudio realizaron entrevistas.

Jodi Benson, la actriz que dio voz a Ariel en La Sirenita (1989), fue una de las encargadas de entrevistar a los asistentes.

Disney organizó una premiere reducida para "Blancanieves", sin entrevistas a medios externos, mientras Gal Gadot y Rachel Zegler posaron por separado en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

Entre los presentes estuvieron el director Marc Webb, la guionista Erin Cressida Wilson, los productores Marc Platt y Jared LeBoff, y los compositores Benj Pasek y Justin Paul, quienes escribieron nuevas canciones para el largometraje.