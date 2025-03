Anunciaron a la actriz de Hollywood que será Eva Perón en el regreso del musical y enfrenta varias polémicas

Rachel Zegler, actriz de Blancanieves y West Side Story fue la elegida para ponerse en la piel de Eva Perón en la reposición del musical Evita (REUTERS/Mario Anzuoni -Bettmann)

Rachel Zegler debutará en los teatros del West End de Londres como protagonista de Evita, el musical sobre Eva Perón, en medio de la promoción de Blancanieves, la nueva adaptación de Disney que se estrenará el 21 de marzo. En esta producción, la actriz interpreta a la icónica princesa, mientras que Gal Gadot encarna a la reina Grimhilde.

La obra, dirigida por el británico Jamie Lloyd, tendrá su estreno el 1 de julio y ofrecerá funciones hasta el 6 de septiembre, según afirmó el sitio Deadline. El director afirmó que esta nueva versión será “emocionante para toda una nueva generación” y la elegida para el papel de la figura clave de la política y la cultura argentina.

El musical, que narra la vida de Eva Perón, su ascenso político junto a su esposo, el expresidente Juan Domingo Perón, y su muerte a los 33 años en 1952, incluirá una interpretación de “Don’t Cry for Me Argentina” (“No llores por mí Argentina”). Esta canción fue compuesta en honor al discurso que dio la primera dama tras las elecciones de 1946.

Elena Roger en la piel de Eva Perón para el musical Evita, por el que fue ovacionada en Londres, New York y Madrid

La actriz estadounidense con raíces colombianas expresó su entusiasmo por el proyecto y recordó que Evita es especial para ella desde la infancia: “Mi papá y yo cantábamos ‘No llores por mí Argentina’ juntos en mi jardín trasero”.

El musical tuvo su origen como un álbum de ópera rock y llegó a Broadway en 1979, con Patti LuPone y Mandy Patinkin en los papeles principales. La última puesta de la obra tuvo a Elena Roger en el papel principal, primero en Londres, Madrid y luego en Broadway.

Rachel Zegler, la elegida para interpretar a Eva Perón, y las polémicas con Blancanieves

Disney enfrentó múltiples controversias antes del estreno de Blancanieves, protagonizada por Rachel Zegler, lo que llevó a la compañía a cancelar entrevistas en la alfombra roja de su presentación en Los Ángeles. En lugar de periodistas, optaron por influencers para promocionar la película y evitar preguntas incómodas.

La producción ha generado críticas por cambios en la historia original, la ausencia del clásico “Some Day My Prince Will Come”, y las declaraciones de Zegler sobre su visión del personaje. La actriz afirmó en 2022 que su Blancanieves no esperará ser rescatada por un príncipe, sino que tendrá un nuevo enfoque: “No va a estar soñando con el amor verdadero. Está soñando con convertirse en la líder que sabe que puede ser”. Su versión interpretará la canción “Waiting on a Wish” en lugar del icónico tema romántico.

Rachel Zegler interpretó la canción "Waiting on a Wish" frente al Alcázar de Segovia para celebrar el estreno de Blancanieves (Disney)

Estas modificaciones no fueron bien recibidas por todos. David Hale Hand, hijo del animador que dirigió la versión de 1937, criticó duramente el remake: “Lo que he leído sobre esta película no tiene ninguna relación con la historia original. Es tan absurda que es ridícula”.

Otro punto de debate fue la representación de los siete enanitos. Imágenes filtradas del rodaje mostraban que los personajes estaban interpretados por actores de distintas alturas y géneros, lo que generó reacciones negativas. Jason Acuña (Wee Man de Jackass) cuestionó la decisión: “Están reemplazando trabajos que podrían haber tenido actores con enanismo. Es Blancanieves y los siete enanitos, no Blancanieves y las siete personas promedio”. Disney intentó calmar la controversia al anunciar que los personajes serían generados por CGI, pero las críticas continuaron.

Rachel Zegler como Blancanieves en el live action del clásico filme (Disney)

Por otro lado, Gal Gadot, quien interpreta a la Reina Malvada, también estuvo en el centro de la polémica. Su apoyo a Israel en el conflicto con Palestina generó una petición para prohibir su asistencia a los Premios Oscar. A pesar de ello, se presentó junto a Rachel Zegler para entregar el premio a Mejores Efectos Visuales.

Zegler, en cambio, ha sido abiertamente pro-Palestina y ha compartido su postura en redes sociales. Tras la publicación del tráiler de Blancanieves, celebró el éxito con un mensaje que generó más controversia: “¡Los amo mucho! Gracias por las 120 millones de vistas en 24 horas. ¡Qué locura! Y siempre recuerden, Free Palestine”.

Esta postura causó tensiones dentro de Disney. Según un informante de la industria, la compañía le pidió que moderara sus publicaciones, pero sin éxito: “Disney no sabe qué hacer. La han llamado directamente, han hablado con su equipo de manejo, pero no escucha. Su forma de atar su activismo a Blancanieves está causando problemas”.