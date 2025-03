Adam Sandler lleva tres décadas sin leer críticas: la razón detrás de su decisión

Adam Sandler dejó de leer críticas de sus películas después de enfrentarse a una avalancha de comentarios negativos (Reuters)

Adam Sandler, uno de los actores más populares y prolíficos de Hollywood, lleva casi tres décadas sin leer las críticas de sus películas. La decisión de apartarse de las reseñas vino tras una experiencia temprana en su carrera que, aunque dolorosa, lo marcó profundamente.

Todo comenzó en 1995, con el estreno de Billy Madison, una de las primeras películas en las que Sandler participó como actor y coescritor. Aunque el film fue un éxito de taquilla, recaudando más de 25 millones de dólares, la crítica fue implacable.

Billy Madison sigue siendo una de las películas más emblemáticas de Adam Sandler, a pesar de las severas críticas que recibió en su estreno (Captura del tráiler oficial de Billy Madison)

La mayoría de los medios de comunicación calificaron la comedia como “basura”, algo que dejó una huella profunda en el joven actor.

En una entrevista concedida a Entertainment Weekly (EW) en 2022, Sandler contó todo lo relacionado con este malestar: “Cuando tenía 17 años y me metí en esto, no pensaba en los críticos. Solo quería hacer películas que la gente fuera a ver”, compartió.

Sin embargo, esa emoción se convirtió rápidamente en decepción al ver las primeras críticas. “Al leer lo que decían, el 90% de los periódicos anunciaban que era ‘una basura’”.

Adam Sandler participó en muchas películas que fueron un éxito para la taquilla (FilmMagic)

El impacto de aquellas críticas fue inmediato y contundente. Sandler admitió que las reseñas negativas lo afectaron profundamente, en especial porque sabía que su familia, incluidos sus seres queridos, estarían expuestos a ellas. “Le dolió mucho porque sabes que lo están leyendo”, expresó con sinceridad.

La crítica a Billy Madison fue tan dura que Adam Sandler temía que su familia tuviera que defenderlo de las severas reseñas (Reuters)

Este sentimiento de vergüenza y angustia fue lo que impulsó a Sandler a tomar una decisión que cambiaría su relación con las críticas para siempre.

A partir de ese momento, el actor decidió que lo mejor sería no leer más sobre sus películas. “Es muy duro”, confesó, destacando lo difícil que fue enfrentarse a la virulencia de aquellas críticas.

Sandler se distanció de las reseñas, priorizando la conexión con la audiencia sobre la opinión de los expertos (Reuters)

Sin embargo, a pesar de esta amarga experiencia, Sandler nunca dejó que el rechazo de los críticos lo desanimara. De hecho, continuó con su carrera, trabajando en películas como Happy Gilmore y The Wedding Singer, a pesar de que las malas críticas seguían resonando a su alrededor.

“Yo decía, ‘No lo leí, hombre’”, comentó Sandler sobre cómo respondía a las llamadas de sus amigos, quienes le comentaban las críticas de sus películas.

Con los años, Sandler fue desarrollando una perspectiva más madura respecto a las reseñas. Si bien las críticas negativas no dejaron de doler, llegó a comprender que no todas las películas serían bien recibidas. “Los críticos no van a conectar con ciertas cosas, y eso está bien”, reflexionó el actor.

Adam Sandler es uno de los actores más importante de la industria (AP Photo/Kevin Wolf)

Esta aceptación de que su estilo de cine no siempre sería del gusto de los críticos fue clave para que Sandler pudiera seguir adelante sin que las malas reseñas afectaran su confianza en su trabajo. “Está bien, todo ha salido excelente”, dijo, mostrando una actitud de resiliencia ante las dificultades.

A pesar de esta postura, Sandler se mostró consciente de que no todas las películas tienen la misma recepción. A lo largo de su carrera, las críticas se han dividido, y en muchos casos, sus comedias, a menudo irreverentes, no han sido del agrado de todos los sectores.

A los 58 años, sabe perfectamente que las críticas no le tiene que dar importancia, sino son constructivas (Reuters)

“Me alegra recibir elogios, lo acepto, pero todos trabajaron duro en la película. Tuve un papel fantástico y lo hice lo mejor que pude”, añadió.

En lugar de luchar contra las críticas, Sandler aprendió a aceptarlas y a entender que, al final del día, lo más importante es hacer películas que conecten con el público, aunque no siempre resuenen con los críticos.

Esta actitud, que lo ha acompañado durante toda su carrera, le ha permitido mantenerse relevante en la industria, sabiendo que, a pesar de los altibajos, siempre habrá una audiencia esperando su próximo proyecto.