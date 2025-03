A más de 20 años de “Troya”: los insólitos sacrificios de Brad Pitt, el rechazo de Orlando Bloom y más curiosidades

"Troya" se ha consolidado como una de las mayores adaptaciones cinematográficas de un poema homérico en Hollywood (Warner Bros./REUTERS)

Troya, estrenada en mayo de 2004, cumplirá pronto 21 años de su estreno en cines, pero eventualmente podría dejar de ser la mayor producción de Hollywood en adaptar un poema homérico.

Próximamente, La Odisea, la continuación de La Ilíada, será llevada al cine por Christopher Nolan, el galardonado director detrás de Interestelar y Oppenheimer.

Sin embargo, a poco de su nuevo aniversario, vale recordar las experiencias que tuvieron algunos de los actores de Troya antes, durante y después de su rodaje.

La transformación física de Brad Pitt

Brad Pitt tenía solo seis meses para ponerse en forma e interpretar a Aquiles, así se lo había prometido al director Wolfgang Petersen. El propósito no solo era ganar la mayor masa muscular posible, sino que estuviera tonificado como un guerrero de la vida real.

“Hablamos de lo que es bueno estéticamente en el cuerpo masculino”, contó a Esquire el entrenador Duffy Gaver, ex cuerpo de élite de la Marina de Estados Unidos convertido actualmente en un preparador físico de estrellas.

Brad Pitt siguió un intenso entrenamiento de sobrecarga progresiva para interpretar a Aquiles, enfocándose en desarrollar fuerza y definición muscular sin parecer un fisicoculturista (Warner Bros. Pictures)

Y añadió: “Si nos fijamos en los luchadores de Roman-Greco, no van al gimnasio, se limitan a hacer su trabajo, pero resulta que tienen un aspecto increíble. No quieres que el público diga: ‘Vaya, seguro que hace mucho pesas’. Eso no tiene nada que ver con la película”.

Para proporcionar un realismo a su aspecto físico, Gaver se enfocó en fortalecer la espalda y los brazos de Pitt, más que el pecho, con una intensa rutina de ejercicios con mancuernas y jalones en máquina. Una vez que ya estaba filmando la película en Malta, el actor ya podía levantar pesas de 40 a 45 kilos.

“Brad nunca ha tenido problemas para definir su musculatura, pero el desafío fue aumentar su tamaño”, explicó. Cabe destacar que, antes de asumir el papel, Brad Pitt había perdido peso para un proyecto que no se concretó.

El actor entrenó con pesas de hasta 45 kilos y mantuvo una estricta dieta basada en pollo, brócoli y arroz integral (Warner Bros. Pictures)

La rutina de ejercicios siguió un enfoque clásico de sobrecarga progresiva, trabajando con repeticiones en pirámide. “Empiezo con series de 20, 15, 12, 10 y 8 repeticiones, y a veces llego hasta cuatro para ganar fuerza y permitirle mover más peso”, detalló Gaver.

Además del entrenamiento, la alimentación fue clave. “El gran chiste era ‘pollo, brócoli, arroz integral’”, recordó Gaver. “Tanto así que, meses después, cuando alguien mencionó mi nombre, Brad respondió imitando mi voz: ‘Sí, brócoli, arroz integral’”.

El ganador del Oscar adoptó la filosofía de su entrenador sin quejas. “Mucha gente dice que quiere estar en forma, pero son solo palabras”, señaló Gaver.

El proceso fue sumamente duro para Brad Pitt, pero poco a poco fue entendiendo la filosofía de su entrenador.

“Después de un set muy duro, Brad me dijo ‘te odio’. Le respondí: ‘El cambio ocurre en la incomodidad’. Se acercó a un espejo y escribió esa frase en letras grandes. Ahí supe que estaba comprometido”.

Durante el rodaje de "Troya", Brad Pitt sufrió una irónica lesión en el tendón de Aquiles que lo obligó a retrasar la filmación de escenas clave (Warner Bros. Pictures)

Aunque Brad Pitt desempeñó su papel con destreza, no pudo evitar una irónica lesión en el set. “En un ataque de estúpida ironía, me torcí el tendón de Aquiles. Lo cual es extraño”, admitió el actor en conversación con la revista McCall en 2004.

Como se recuerda, en la epopeya, Aquiles era un ser indestructible porque había sido sumergido en la laguna Estigia por Tetis. Sin embargo, su única debilidad era el talón que no había sido cubierto por el agua, y es en esa misma zona donde fue alcanzado por una flecha envenenada.

“Genial para la escena, terrible para la película. Brad estuvo cojeando durante meses y tuvimos que volver más tarde para terminar la última escena, que, irónicamente, era otra gran escena de combate uno contra uno, la de Brad y Eric. Rodamos los primeros fotogramas, cuando se miden, en septiembre. Pero hasta diciembre no rodamos el resto”, detalló Wolfgang Petersen para Sydney Morning Herald.

Brad Pitt, Eric Bana, Rose Byrne and Diane Kruger y el director Wolfgang Petersen durante el estreno de "Troya" en 2004 (REUTERS/Issei Kato)

Orlando Bloom detestó su papel en “Troya”

Orlando Bloom expresó su descontento con su papel en la película en la que interpretó a Paris, príncipe de Troya.

Durante una entrevista con Variety, el actor afirmó que “no quería hacer la película” y que incluso ha “borrado” la experiencia de su memoria.

“Oh, Dios mío, Troya. Wow. Creo que he eliminado esa película de mi cerebro, por cierto”, dijo. “A tanta gente le encanta esa película, pero para mí interpretar a ese personaje fue como [hace gesto de cortarse el cuello]. ¿Puedo decir estas cosas? No quería hacer la película. No quería interpretar a este personaje”.

A pesar de su éxito en taquilla, Bloom explicó que su desagrado no tenía que ver con la calidad del film, sino con el personaje que le tocó interpretar.

Orlando Bloom reveló que un agente le convenció de aceptar el papel de Paris con el argumento de que su escena sería memorable (Warner Bros. Pictures)

“La película era genial. Era Brad [Pitt]. Era Eric [Bana] y Peter O’Toole”, dijo Bloom. “Pero, ¿cómo iba a interpretar a este personaje? Era completamente opuesto a todo lo que sentía en mi ser”.

En ese sentido, Orlando Bloom recordó una parte del guion donde decía que “Paris se arrastraba por el suelo tras ser golpeado y agarraba la pierna de su hermano” y pensó: “No voy a poder hacer esto”.

“Uno de mis agentes en ese momento me dijo: ‘Pero ese será el momento que lo hará memorable’. Y caí completamente en esa línea. Creo que por eso lo borré de mi mente”, agregó.

La relación entre Paris y Helena en Troya reflejó el conflicto épico de "La Ilíada", donde su romance prohibido desencadenó la legendaria Guerra de Troya (Warner Bros. Pictures)

A pesar de su mala experiencia con Troya, Bloom recordó con aprecio su trabajo como Legolas en la trilogía de El Señor de los Anillos, aunque reconoció la presión que sintió al interpretar a un personaje tan querido por los seguidores de la saga.

“El personaje era muy querido. Era uno de mis favoritos de los libros”, admitió el artista. “Sentía la necesidad de interpretarlo bien”.

Más curiosidades de “Troya”

Diane Kruger, quien interpretó a Helena de Troya en la película, contó en 2023 que el director Wolfgang Petersen tuvo que enfrentarse al estudio para que la contrataran.

“El estudio no necesariamente quería contratarme. Fue Wolfgang quien luchó por mí”, reveló a Variety. “Pensaban que era demasiado delgada o lo que fuera”.

Este personaje es considerado en la literatura griega una de las bellezas más únicas. Tanto el largometraje como el material original hacen referencia a la relación prohibida entre Helena y Paris, y cómo su renuencia a aceptarlo desencadena una guerra.

Diane Kruger, quien interpretó a Helena, reveló que el director Wolfgang Petersen tuvo que insistir para que el estudio la contratara en "Troya" (Warner Bros. Pictures)

Por otro lado, Eric Bana, quien dio vida a Héctor en Troya, tuvo una experiencia divertida mientras filmaba la última escena de combate contra Aquiles.

Según detallaron a la revista Men’s Health, ambos apostaron con dinero cada golpe accidental, pues optaron por no usar dobles: 50 euros por contacto leve y, 100, por impactos fuertes.

Eric Bana y Brad Pitt apostaron dinero en cada golpe accidental durante la filmación de su combate en Troya, evitando usar dobles de acción (Warner Bros. Pictures)

Entre otros detalles de la película, curiosamente el film cuenta con uno de los pocos personajes en la ficción interpretados por Sean Bean (Juego de tronos) que no ha resultado con un trágico final.

El artista británico interpretó a Odiseo, también conocido como Ulises, cuya historia continúa en La Odisea una vez que la Guerra de Troya llegó a su fin.

Sean Bean interpretó a Odiseo en "Troya", uno de los pocos personajes en su carrera que no tuvo un trágico final en pantalla (Warner Bros. Pictures)