Demi Moore está “destrozada” tras perder el Oscar a Mejor Actriz ante Mikey Madison

Demi Moore está muy afectada por perder el Oscar a mejor actriz. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Demi Moore “no puede evitar sentirse destrozada” tras perder el premio a Mejor Actriz en los Premios Oscar 2025 frente a Mikey Madison, estrella de Anora, según reveló una fuente en exclusiva a Page Six. De acuerdo con el informante, después de haberse alzado con el Globo de Oro en la misma categoría, la protagonista de The Substance tenía la ilusión de llevarse el premio de la Academia.

“Demi está asimilando esta derrota con mucha dificultad porque sentía que, finalmente, ésta era su oportunidad de ganar un Oscar. Tenía muchas esperanzas de haber conseguido esta victoria”, explicó.

A pesar de la desilusión, la fuente informó que la estrella de Ghost “está emocionada por Mikey y todas las demás mujeres que fueron nominadas para este premio”, sin embargó destacó que para la famosa “fue una gran decepción no escuchar que la llamaran por su nombre”.

Demi Moore está decepcionada por no ganar en los Oscar a mejor actriz (REUTERS/Mario Anzuoni)

Recordemos que Demi Moore, quien interpreta a Elisabeth Sparkle en The Substance —una celebridad en decadencia que experimenta con una droga del mercado negro para rejuvenecer temporalmente—, competía en una de las categorías más reñidas de la noche. Junto a ella, estaban nominadas Fernanda Torres (I’m Still Here), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez) y Cynthia Erivo (Wicked).

El momento en que se anunció el nombre de Madison en lugar del suyo quedó registrado en un video compartido en X (antes Twitter), donde se ve a Moore visiblemente afectada y apretando la mandíbula tras escuchar el resultado.

De hecho, la lectora de labios Nicole Hickling le dijo al Daily Mail: “Demi dice ‘qué lindo’, pero no sonríe cuando lo dice. Su cuerpo casi asiente como si tuviera que obligarse a decirlo”.

Demi Moore se mostró visiblemente molesta cuando no fue elegida como mejor actriz en los Oscars (REUTERS/Carlos Barria)

Asimismo, el informante dio a conocer que Demi Moore recibió numerosas muestras de apoyo: “Mucha gente se acercó a Demi en la fiesta de Vanity Fair para expresarle su admiración y apoyo por su trabajo”, señaló.

Por su parte, Mikey Madison parecía aturdida mientras subía al escenario para recibir su premio por su interpretación en la cinta Anora: “Esto es muy surrealista. Crecí en Los Ángeles, pero Hollywood siempre me pareció un lugar lejano. Estar aquí hoy es realmente increíble”, expresó en su discurso de aceptación.

Además, la estrella aprovechó para reconocer el talento de sus compañeras nominadas: “Solo quiero resaltar el trabajo tan hermoso, inteligente y conmovedor de mis compañeras nominadas. Es un honor estar junto a ustedes”. Para cerrar, la actriz de 25 años expresó su incredulidad por el momento que estaba viviendo: “Esto es un sueño hecho realidad. Probablemente me despierte mañana”.

Mikey Madison se mostró incrédula tras ganar el Oscar a mejor actriz (REUTERS/Carlos Barria9

Demi Moore disfrutó de un plato de papas fritas después de perder los Oscar 2025

Tras su derrota en los Premios Oscar 2025, Demi Moore optó por darse un gusto culinario. Su hija, Tallulah Willis, compartió en Instagram una imagen de la actriz disfrutando de dos enormes tazones de papas fritas en la madrugada del lunes.

“MI ganadora”, escribió Tallulah en la publicación, destacando su apoyo incondicional a su madre. En la imagen, la estrella de The Substance de 62 años aparece relajada en un albornoz, sosteniendo una papa frita en una mano y abrazando a su inseparable chihuahua, Pilaf, con la otra.

En la sección de comentarios del post, los fans mostraron su apoyo a la actriz: “Vi los Oscar solo para ver a Demi Moore ganar. Se lo merecía totalmente”, comentó un usuario.

Demi Moore se dejó ver disfrutando un platón de papas fritas después de los Oscars (Instagram/Tallulah Willis)

Otro fan colocó: “Gane o pierda, su madre ofreció una actuación que pasará a la historia como icónica y algo de lo que la gente hablará como un hito en el género de terror y un estudio de la feminidad en el género de terror. Por favor, denle un brindis con una papa frita”.

La artista había pasado la noche en la exclusiva fiesta de Vanity Fair, donde celebró su primera nominación al Oscar junto a sus hijas Tallulah, Rumer y Scout Willis. Para la ocasión, la actriz cambió su vestido plateado de la gala por un deslumbrante diseño dorado.