‘Shrek 5′ comparte su primer vistazo y la fecha de estreno

Shrek está de vuelta después de 15 años con un primer vistazo de su próxima entrega (Youtube/Universal Pictures)

Shrek 5 ya tiene su primer adelanto. Universal Pictures compartió este jueves 27 de febrero un teaser en el que se confirma que Zendaya se une al elenco de voces de la nueva entrega de la franquicia animada, junto con los regresos de Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy.

“Los mejores de Muy, Muy Lejano están de vuelta”, escribió el estudio en la publicación del video en Instagram.

En el clip, Burro, quien nuevamente es interpretado por Murphy, le pregunta al espejo mágico quién es “el más bello de todos”, mientras Shrek (Myers) y su inseparable compañero ven varias imágenes y memes inspiradas en el famoso ogro verde.

En este breve clip, se aprecian varias imágenes y memes de Shrek

Cuando el espejo mágico muestra una imagen de Shrek musculoso, Fiona (Cameron Diaz) parece muy emocionada, mientras su hija, a quien le dará voz Zendaya, no tiene reparo en mostrar su desagrado.

Aunque la adición de Zendaya al elenco es una sorpresa para muchos, la actriz y cantante, ganadora de un premio Emmy, ya había expresado su admiración por la saga en 2017. En ese entonces, publicó en redes sociales: “Veo Shrek demasiado seguido en mi adultez”. Tras el anuncio de su participación en la película, la cuenta oficial de la franquicia compartió su antiguo mensaje con la frase: “Esto envejeció bien”.

La historia de la saga de ‘Shrek’

La saga de Shrek comenzó en 2001, con el estreno de la primera película, que ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Le siguieron Shrek 2 en 2004, Shrek Tercero en 2007 y Shrek para Siempre en 2010. Además, el personaje de Gato con Botas, interpretado por Antonio Banderas, tuvo dos películas derivadas: El Gato con Botas en 2011 y El Gato con Botas: El último deseo en 2022.

La franquicia Shrek ha sido un notable éxito desde sus inicios. La primera película recaudó 487 millones de dólares a nivel mundial, haciendo de DreamWorks Animation un estudio influyente en la industria del cine animado. Su secuela, Shrek 2, recaudó 928 millones de dólares y ambas películas fueron nominadas a la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

Shrek se convirtió en la primera cinta animada en ganar un premio Oscar (DreamWorks Animation)

Si bien Shrek the Third y Shrek Forever After no recibieron la misma aclamación crítica, lograron generar 813 millones y 752 millones de dólares, respectivamente. Los spin-offs de El Gato con botas también tuvieron éxito, recaudando 555 millones y 484 millones de dólares cada uno.

Paralelamente, a mediados de 2024, se reveló que no sólo se prepara una continuación de Shrek, sino que también se estaba trabajando en un spin-off enfocado en el personaje de Burro.

Aunque no hay mucha información respecto a este proyecto, ya ha sido confirmado que Eddie Murphy lo protagonizara.

Chris Meledandri, director ejecutivo de Ilumination, ha sido enfático en su deseo de tener a todo el elenco original para la nueva etapa de Shrek bajo el sello que también ha traído otros éxitos taquilleros como Mi Villano Favorito y The Super Mario Bros. Movie.

Chris Meledandri, director ejecutivo de Ilumination, se encargó de traer de vuelta a todo el elenco original de 'Shrek' REUTERS/Steve Marcus

Meledandri asegura que, si bien, se consideró hacer una reinvención completa del personaje, las voces originales fueron clave para que Shrek se convirtiera en un éxito atemporal.

“Cuando miras hacia atrás y ves esas interpretaciones vocales, son increíbles, y aunque sin duda se podría argumentar a favor de una reinvención completa, me encuentro respondiendo a mis propios sentimientos nostálgicos de querer volver a esas caracterizaciones”.

Shrek 5 llegará a los cines el 23 de diciembre de 2026.