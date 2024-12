Paris Hilton calificó como “traumático” el trato de los tabloides en su juventud: “A veces lloraba y llamaba a mi mamá”

Paris Hilton admitió que le afectaba la atención de los tabloides en los 2000 y que llamaba a su madre en busca de consuelo (AFP)

Paris Hilton y Nicole Richie, figuras de la cultura pop de los 2000, han reflexionado sobre el intenso escrutinio mediático que vivieron en su época de mayor fama. Ambas coincidieron en que la atención de los tabloides marcó profundamente su juventud, pero también destacaron que esa experiencia las ayudó a fortalecerse y a encontrar su propia voz.

En una entrevista reciente con Glamour, Hilton, de 43 años, confesó que el acoso de los tabloides fue una carga emocional difícil de soportar en su juventud. “Fue traumático vivir eso”, indicó a la revista.

“Había muchas noches en las que lloraba y llamaba a mi mamá”, recordó la acaudalada heredera. “Pero también me hizo tan fuerte que, con el tiempo, me di cuenta de que estas eran personas que ni siquiera me conocían; solo estaban inventando historias”.

"The Simple Life" fue un reality show con Paris Hilton y Nicole Richie que se emitió entre 2003 y 2007. (Créditos: E! Entertainment)

Nicole Richie, mejor amiga de Paris y su coestrella en The Simple Life, compartió un sentimiento similar al recordar a los paparazzi y sus frecuentes apariciones en portadas de los medios.

“Los tabloides tuvieron un efecto más grande en mí de lo que pude admitir, incluso a mí misma, en ese momento. Mirando hacia atrás, puedo ver cuánto influyó en mi vida diaria y en mis decisiones”, confesó.

Ambas estrellas coinciden en que los años 2000 fueron especialmente duros para las jóvenes figuras públicas. “La prensa de los 2000 era muy tóxica”, dijo Hilton, y explicó que las mujeres en la industria eran objetivos fáciles para los tabloides. “Era muy difícil ser una chica joven y descubrir quién eras con todo el mundo observando, exagerando y creando estas historias solo para vender revistas”.

Si bien, reconocen que fue duro ver lo que se decía de ellas en los medios, Richie considera que las críticas se volvieron “una fuerte motivación para adueñarme de mi voz y mi narrativa”.

A pesar de las dificultades, Richie afirmó que el escrutinio se convirtió en una poderosa motivación para reclamar su voz y controlar su narrativa. (REUTERS/Andrew Kelly)

Hilton y Richie también señalaron que las cosas han cambiado desde aquellos tiempos tumultuosos.

“Creo que ahora es mucho más respetuoso y se siente mucho más seguro”, expresó Paris. En cierto modo, el trato se ha vuelto más humano y menos sensacionalista que antes.

Richie expresó su orgullo de que las mujeres de hoy puedan decir con firmeza: “Eso no está bien”.

El fenómeno de “The Simple Life”

Las amigas aprovecharon la entrevista para reflexionar sobre el éxito de The Simple Life, el famoso reality show que protagonizaron en 2003. Ambas atribuyen su impacto a que surgió en una época previa a las redes sociales, cuando el formato de telerrealidad era considerado una novedad.

The Simple Life fue descrito por ambas como un momento único en la televisión (EFE/FOX)

“No podrías hacer un show como ese hoy”, comentó Hilton. “Somos el modelo para todos estos otros programas”.

Richie añadió que, a diferencia de las celebridades actuales que utilizan los realities para construir sus marcas personales, su participación en The Simple Life fue puramente por diversión. “Ese modelo no existía entonces. Lo hicimos porque siempre hemos perseguido la alegría y queríamos divertirnos”, explicó.

Ahora, 20 años después del debut de The Simple Life, Hilton y Richie regresan con un nuevo proyecto que toma la esencia de su primer reality y le da un giro insólito.

En su nuevo reality, Paris & Nicole: The Encore, las amigas intentan transformar su famosa canción "Sanasa" en una ópera. (Peacock)

El 12 de diciembre, Peacock estrenará Paris & Nicole: The Encore, una serie especial de tres episodios en la que las estrellas intentan convertir su canción “Sanasa” en una ópera.

En el tráiler del programa, se puede ver a Hilton y Richie en medio de audiciones, clases de canto y situaciones hilarantes que incluyen vestirse como hot dogs y abordar autobuses turísticos para promocionar su obra. También regresarán a lugares emblemáticos del pasado, como los escenarios originales de The Simple Life.

Todas las aventuras de Paris & Nicole: The Encore estarán disponibles en Peacock a partir del 12 de diciembre.