Ben Stiller dijo que “Zoolander 2″ fue malinterpretada por los críticos: “Es difícil pensar que fuera tan mala”

Ben Stiller admitió que se equivocó al pensar que Zoolander 2 sería un éxito (Créditos: Paramount Pictures)

En el reciente episodio de Hot Ones, lanzado el 5 de diciembre, Ben Stiller hizo una aparición en la que reveló que no entiende por qué a la cinta Zoolander 2, la cual protagonizó en 2016, le fue tan mal.

El conductor, Sean Evans, le preguntó al actor cuál de sus películas considera que “fue más incomprendida o tratada injustamente por los críticos, ahora con el beneficio de la retrospectiva”, a lo que el artista sin dudarlo contestó que la secuela de Zoolander.

“No lo sé. Es muy difícil analizar por qué a los críticos les gusta algo o no. Siempre me sorprende cuando a los críticos les encanta algo y siempre me sorprende cuando lo odian porque es muy subjetivo. Es difícil pensar que fuese tan mala, que a la gente no le gustase tanto. Pero quizá me equivoque”, expresó el famoso.

Esta película cuenta con un puntaje en Rotten Tomatoes de un 22% de los críticos y una puntuación de audiencia aún más baja; además, fue un total fracaso en taquilla. A nivel global, Zoolander 2 recaudó 56,7 millones de dólares, recuperando apenas lo que costó producirla, ya que contó con un presupuesto de 50 millones de dólares.

Zoolander 2 fue un total fracaso en taquilla al recaudar 56 millones de dólares a nivel global (Créditos: MIGUEL MEDINA/AFP)

Como broche de oro, la película obtuvo el mayor número de nominaciones en los Premios Razzie de 2017, los cuales reconocen a las peores películas del año. El título contó con nueve menciones en total, superando a Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia, que tuvo ocho nominaciones.

En abril de este año, el ganador del Emmy recordó el estreno de la película con David Duchovny en su podcast, Fail Better. Ben Stiller explicó que, debido al éxito que tuvo el primer filme en 2001, pensó que la secuela también sería bien recibida, puesto que contaba con el regreso de actores icónicos de la primera entrega, como Owen Wilson, y Will Ferrell, además de cameos de populares celebridades como Justin Bieber y Katy Perry.

Sin embargo, a pesar de que él fue quien escribió, produjo, dirigió y protagonizó la película, no obtuvo más que el rechazo de la audiencia: “Pensé que todo el mundo quería verla. Y entonces pensé: ‘Vaya, debo haberla cagado de verdad. No todo el mundo fue a verla. Y ha recibido críticas horribles‘”, dijo la estrella de Hollywood,

Ben Stiller estaba completamente seguro de que la secuela de Zoolander sería bien recibida (Créditos: Paramount Pictures)

El actor de 59 años agregó que este pequeño bache en su carrera le hizo creer que ya había perdido “el toque” para la comedia y se había convertido en un mal artista, lo que lo afectó durante varios meses tanto a nivel creativo como personal.

“Realmente me asustó porque pensé: ‘¿No sabía que era tan malo?’. Lo que más me asustó de esa película fue que estaba perdiendo lo que creo que es gracioso, el cuestionamiento de uno mismo. En Zoolander 2 definitivamente me tomó por sorpresa. Y definitivamente me afectó durante mucho tiempo. Incluso si alguien dijera: ‘Bueno, ¿por qué no haces otra comedia?’ No. Simplemente no quería. Simplemente estaba herido”, contó.

Finalmente, Ben Stiller contó que tomó una pausa para sentarse consigo mismo y replantear los proyectos que ya tenía en puerta.

Luego del fracaso, Ben Stiller se tomó un tiempo para reeplantear su carrera (REUTERS/Andrew Kelly)