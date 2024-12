Marissa Bode, actriz de “Wicked”, confrontó burlas hacia su personaje: “La discapacidad no es ficción”

La actriz Marissa Bode denunció los comentarios ofensivos que relacionan la discapacidad de su personaje con burlas fuera de lugar (REUTERS/Universal Pictures)

Marissa Bode, una actriz que usa silla de ruedas tanto en la vida real como en la pantalla, alzó su voz contra los comentarios capacitistas dirigidos a su personaje Nessarose en la película Wicked.

En un video de TikTok, Bode abordó las bromas inapropiadas y dañinas que se centran en la discapacidad de su personaje, enfatizando las implicaciones sociales más amplias de tales comentarios.

La artista reconoció que criticar la personalidad y las acciones de su personaje es aceptable, y destacó: “La belleza del arte y de Wicked radica en que estos personajes no serían lo que son si no existieran diferentes opiniones sobre quiénes son verdaderamente malvados o no”.

La intérprete de Nessarose condenó el capacitismo hacia su personaje en "Wicked", pidiendo respeto y comprensión hacia la discapacidad (Universal Pictures)

Sin embargo, trazó una línea clara sobre las bromas que se burlan específicamente de la discapacidad de su personaje.

“Los comentarios agresivos y las bromas sobre la discapacidad de Nessa son profundamente incómodos, porque la discapacidad no es ficción”, explicó la estrella.

En ese sentido, compartió experiencias personales de encontrarse con comentarios capacitistas repetitivos y poco originales, como frases como “levántate por ti misma” o “supongo que no puedes sostenerte”, que encuentra degradantes.

“Los comentarios agresivos y las bromas sobre la discapacidad de Nessa son profundamente incómodos, porque la discapacidad no es ficción”, sostuvo Bode a través de un video en TikTok (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz Marissa Bode reveló su inicial vacilación para expresarse, explicando el contexto más amplio de tales comentarios. “Estos comentarios no existen en el vacío”, señaló.

Bode destacó la naturaleza dañina de las observaciones que sugieren violencia hacia su personaje o implican que “merece su discapacidad”, señalando que son comentarios que las personas con discapacidad realmente encuentran con frecuencia.

Asimismo, expresó preocupación por sus compañeros con discapacidad que enfrentan acoso en línea cuando hablan contra el capacitismo.

“He visto de primera mano lo que les sucede a mis compañeros con discapacidad que son francos en línea”, declaró

Y describió cómo estos creadores a menudo son instruidos para “tomarse la broma” o “dejar de quejarse”, lo que lleva a algunos a retirarse temporalmente de los espacios en línea para preservar su bienestar mental.

La estrella también reflexionó sobre los ataques capacitistas que enfrentan las personas con discapacidad e hizo un llamado a la empatía (Universal Pictures)

Pidiendo empatía y comprensión, Marissa Bode instó a las audiencias a escuchar a quienes se ven directamente afectados por tales comentarios.

“En lugar de desestimar a los demás... escuchen a las personas o a la persona que está siendo afectada y cómo se sienten”, dijo.

Finalmente, reflexionó sobre su propio viaje de comprensión, reconociendo que mientras ahora puede identificar que estas bromas surgen de la ignorancia, una versión más joven de sí misma habría sido profundamente afectada.

Su principal preocupación sigue siendo el posible impacto en individuos con discapacidad más jóvenes que podrían resultar heridos por tales comentarios.

Bode concluyó su mensaje con un llamado a la bondad y comprensión, recordando que uno de los temas centrales de Wicked es precisamente la capacidad de escuchar y comprender a los demás.

En "Wicked", Marissa Bode resalta que la verdadera maldad no radica en los personajes, sino en las percepciones capacitistas que aún persisten (AAP Image/Bianca De Marchi via REUTERS)

Los sacrificios del elenco para hacer posible “Wicked”

Cynthia Erivo reveló los desafíos físicos de interpretar a Elphaba en la película Wicked. Durante una aparición en el podcast Sentimental Men, la actriz describió un extenuante proceso de caracterización que implicaba largas jornadas de grabación y múltiples desafíos físicos.

Erivo destacó que no podía ir al baño durante 12 o 14 horas seguidas debido a la complejidad de su vestuario. “No voy al baño. Una vez que estoy en mi disfraz y esto probablemente sea una idea terrible. Tengo puesto el arnés, no lo hago. No me ocupo de eso. Hay demasiadas capas”, explicó.

Las jornadas de filmación comenzaban entre las 7:00 y 8:00 de la mañana y podían extenderse hasta la madrugada. La actriz utilizaba “dos o tres arneses diferentes para diferentes acrobacias” sobre un corsé, lo que hacía que el proceso de preparación fuera extremadamente laborioso.

"Wicked" inició su tan esperado viaje a la pantalla grande en un espectacular evento cinematográfico (Universal Pictures)

En otra entrevista con el programa Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la protagonista compartió detalles sobre su intensa audición para la película.

Reveló que la prueba fue tan extenuante que terminó enfermándose, pasando los siguientes cuatro días en cama con 40 grados de fiebre. A pesar de ello, mostró total dedicación, frecuentemente rechazando pausas y respondiendo: “No, no lo necesito. Sigamos adelante. Estamos ahí”.

Wicked llegó a los cines de América Latina el pasado 21 de noviembre.