El cantante Khalid reveló su orientación sexual tras ser expuesto en redes sociales: “No estoy avergonzado”

El artista Khalid confirmó ser homosexual tras ser expuesto en redes sociales (REUTERS/Caitlin Ochs)

El cantante estadounidense Khalid declaró su homosexualidad a través de una serie de publicaciones en la red social X (anteriormente Twitter), después de que fuera expuesto públicamente por otro usuario de la plataforma.

“No estoy avergonzado de mi sexualidad. En realidad, no es asunto de nadie, pero estoy bien conmigo mismo”, escribió el artista de 26 años, cuyo nombre completo es Khalid Donnel Robinson, acompañando su mensaje con la bandera del orgullo LGBTQ.

Y agregó en otra publicación: “Me expusieron y el mundo sigue girando”.

“No estoy avergonzado de mi sexualidad", expresó el artista a través de la red social X (REUTERS/Mario Anzuoni)

La revelación se produjo después de que el músico Hugo Almonte realizara una serie de publicaciones en X donde afirmaba haber mantenido relaciones con varios artistas de la industria musical.

En su avalancha de mensajes, Almonte compartió una fotografía junto a Khalid y alegó que “uno de sus cantantes gay favoritos de R&B” le había ofrecido drogas e intentado incriminarlo falsamente por allanamiento de morada.

En declaraciones posteriores a Rolling Stone, aseguró que su intención era “compartir cómo intentó usar su poder para silenciarme porque simplemente terminé nuestra relación”, aunque no mencionó directamente a Khalid.

El denunciante afirmó haber guardado silencio durante cinco años y aseguró estar recibiendo amenazas de muerte tras sus declaraciones públicas.

El músico Hugo Almonte hizo graves acusaciones contra el galardonado intérprete (Todd Williamson/NBC/Handout via REUTERS)

Khalid recibió apoyo de sus colegas y fans

La comunidad artística reaccionó rápidamente en defensa de Khalid. Los productores MNEK y Amorphous condenaron las publicaciones de Hugo Almonte en términos enérgicos.

“Tu música apenas te permite pagar una porción pequeña en Jack in the Box y estás presionado por exponer a alguien que tiene tres discos de diamante. No están al mismo nivel”, escribió Amorphous en X en referencia a los menos de 750 oyentes mensuales de Almonte.

Por su parte, MNEK calificó el comportamiento de Almonte como el de un “perdedor”.

Khalid, quien debutó en 2016 con el sencillo “Location”, ha construido una sólida carrera en la industria musical desde sus inicios. El cantante ganó el premio al Mejor Artista Nuevo en los Video Music Awards de 2017, uniéndose a una prestigiosa lista de ganadores que incluye a Lady Gaga, Eminem y Alicia Keys.

La revelación de Khalid sobre su orientación sexual provocó un aluvión de apoyo en plataformas digitales (REUTERS/Brendan McDermid)

Su primer sencillo, una oda al amor juvenil, le valió colaboraciones con artistas de la talla de Lil Wayne y Kehlani, quienes participaron en remixes de la canción.

A lo largo de su trayectoria, el cantante ha mostrado su apoyo a la comunidad LGBTQ a través de su arte y su trabajo creativo. En 2018, grabó la canción “Love Lies” junto a Normani para la banda sonora de la película romántica gay Yo soy Simón.

También lanzó “satellite” en 2022, tema que sus seguidores han calificado como un “himno LGBTQ”, demostrando su compromiso con la representación y visibilidad de la comunidad.

“No estaba ocultando nada. Simplemente no es asunto de nadie”, afirmó el cantante en respuesta a sus fans (REUTERS/Steve Marcus)

Ante los comentarios que sugerían que su orientación sexual era evidente, con usuarios señalando que “el armario era de cristal”, Khalid respondió con firmeza: “No estaba ocultando nada. Simplemente no es asunto de nadie”.

El equipo del artista, quien lanzó su tercer álbum de estudio Sincere en agosto pasado, no ha respondido a las solicitudes de comentarios por parte de la prensa estadounidense.

Por otro lado, la confirmación de su homosexualidad ha generado una ola de apoyo en las redes sociales, donde fans y colegas han respaldado al artista nominado al Grammy, destacando su derecho a la privacidad.

El incidente de Khalid en redes vuelve a encender el debate sobre el consentimiento en la revelación de identidades en la esfera pública (REUTERS/Mario Anzuoni)

En esa misma línea, el incidente ha reavivado el debate sobre el outing o exposición no consentida de la orientación sexual de figuras públicas y cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para hacer eco de estos comentarios.

Mientras tanto, Khalid no ha respondido de manera directa a Hugo Almonte sobre sus acusaciones sobre su uso de drogas, una incriminación y los intentos de silenciarlo.