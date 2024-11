Nicole Kidman reveló el estremecedor episodio que vivió durante el rodaje de Dogville: “Nunca lo olvidare”

Nicole Kidman aseguró que grabar esta cinta fue una experiencia "un poco peligrosa y extraña" (REUTERS/Mario Anzuoni)

En 2003, Nicole Kidman protagonizó la cinta Dogville y en una entrevista con la revista GQ reveló que por poco se ahoga durante una de las escenas. Según la actriz, el director de la película, Lars von Trier, la hizo utilizar una especie de collar de perro, el cual estaba hecho de metal y era muy pesado. Cuando inició el rodaje de la escena, la famosa sintió que no podía respirar e intentó alertar al equipo, pero éstos pensaron que era parte de su actuación.

“Hay un momento en el que me pusieron un collar de perro que era una especie de collar de metal. Y luego estábamos filmando y, quiero decir, era muy pesado y difícil de quitar. Lars pensó que estaba actuando. Y en realidad, estaba como.. Cuando él cortó (la toma) yo le dije: ‘¡Quítamelo! ¡Quítamelo de encima!’. Nunca lo olvidaré”, relató.

Asimismo, Nicole Kidman dijo que originalmente se sumó al proyecto porque “quería desesperadamente trabajar con Lars”, quien alcanzó la fama por dirigir importantes películas como Anticristo y Melancolía: “Lars era Lars, y yo estaba aterrorizada y atraída por él”, señaló.

Nicole Kidman quería grabar con el director Lars von Trier y por ello no dudó en aceptar el protagónico en Dogville (Captura de pantalla de la cinta Dogville)

La estrella de Hollywood recordó que en un principio sus allegados no entendían porque aceptó ser parte del elenco del filme, sobre todo porque existía mucho escepticismo acerca del diseño de la película: “Hablamos por teléfono. Leí Dogville y todos decían: ‘¿Qué demonios?’. Y él me envió unas fotos de cómo iba a quedar, y solo se veía la cinta en el suelo. Yo dije: ‘Me encanta. Perfecto’”, relató.

Además, la actriz de 57 años comentó que fue algo “increíble” que todo el elenco “viviera en la casa de invitados, con Lars” durante la producción. También se refirió a su experiencia al hacer la cinta como “un poco peligrosa y extraña al mismo tiempo”.

Por otra parte, la artista confesó que así como estaba muy ansiosa por trabajar con Lars von Trier, hay una larga lista de directores con los que desea filmar, encabezada por Martín Scorsese.

Nicole Kidman confesó que desea trabajar en una película con Martín Scorsese (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Siempre he dicho que quiero trabajar con Scorsese , si hace una película con mujeres. Me encantaría trabajar con Kathryn Bigelow. Me encantaría trabajar con Spike Jonze. Me encantaría trabajar con PTA (Paul Thomas Anderson). Siempre he querido trabajar con Michael Haneke. Y hay un montón de nuevos directores prometedores, hay tantos, y siempre estoy abierta a descubrir gente nueva”, indicó.

Recordemos que en 2011, Lars von Trier dijo en una entrevista que estaría muy arrepentido de rodar Dogville porque ‎Anders Breivik, el autor de la explosión en el distrito gubernamental de Oslo, que dejó 77 muertos, se dijo fan de este filme, por lo que pudo inspirarse en la escena final de la película para cometer este crimen. Además, Von Trier recalcó que sus películas tienen un “objetivo pedagógico”, que “desde luego va en dirección opuesta a las acciones de Breivik”.

“Me siento terriblemente mal pensando que ‘Dogville’ podría haber sido para él como una especie de guion. Es una idea horrible. La escena final de Dogville recuerda de forma muy desagradable a Utøya”, comentó.

Lars Von Trier esperaba que Anders Breivik no haya tomado como inspiración para su acto terrorista la cinta Dogville (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

Sin embargo, el portavoz del ultranacionalista Partido Popular Danés, Søren Espersen, no estuvo de acuerdo con las palabras del cineasta y calificó de hipócrita sus declaraciones, ya que en ocasiones anteriores se ha declarado “fan” de Adolf Hitler: “Resulta interesante que esto venga de un hombre que se declara nazi y que además ha rodado filmes perversos cargados de violencia que según las declaraciones de Breivik le sirvieron de inspiración para sus crímenes”, puntualizó.