Michael J. Fox reconoció que el humor negro lo ayuda a sobrellevar el Parkinson: “Tengo que mantenerlo intacto”

La edición de este año del evento, A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson’s, organizado por la fundación de Michael J. Fox para recaudar fondos y ayudar a personas con Parkinson, se realizó el sábado y fue presentado por Denis Leary, al tiempo que contó con un show de Steve Nicks.

En una entrevista con People, el protagonista de Volver al futuro dijo que mantener su sentido del humor negro mientras pasa por esta enfermedad es complicado: “Es en realidad difícil para mi. Tengo que mantenerlo intacto”, señaló.

Asimismo, la estrella de Hollywood explicó que eso le ayuda a sobrellevar esta enfermedad que le fue diagnosticada en 1991, pues le puede hacer frente a la adversidad. Además, reveló que aprecia esta forma de pensar porque así puede eludir tabúes y derribar barreras durante conversaciones difíciles: “Es verdad y está bien. Aceptémoslo y hagamos una diferencia”, dijo en el evento que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York.

Por si fuera poco, en 2024, la gala logró recaudar USD 116 millones de dólares en total para la investigación de la enfermedad de Parkinson. Por ello, el actor dijo que el evento de este año, el cual estuvo presentado por Denis Leary y contó con música de Stevie Nicks, fue “muy emocionante. Desde su creación en el otoño del año 2000, la fundación ha recaudado USD 1.750 millones de dólares.

“No puedo creer que muchas de estas personas que conozco desde hace años sean tan amables conmigo. Creo que es porque ven una oportunidad de ganar, de lograr un gran avance, y eso es lo que estamos buscando”, indicó.

Cabe destacar que Michael J. Fox ya había hablado abiertamente sobre cómo utiliza el humor para sobrellevar el Parkinson, antes de que su comedia de NBC, The Michael J. Fox Show, se transmitiera durante una temporada de 2013 a 2014: “Tengo desafíos que vienen con el Parkinson, pero mi experiencia me dice que puedo lidiar con las cosas a través del humor”, explicó en ese momento.

Según lo que ha relatado el propio actor, en 1991 fue cuando lo diagnosticaron con Parkinson, sin embargo, fue hasta 1998 que lo hizo público y un año después comenzó a trabajar en la creación de su fundación para que aquellos que sufren de lo mismo tengan la oportunidad de que alguien los escuche.

“No tenían dinero, no tenían voz, y pensé que podía intervenir en su lugar y armar un escándalo. No es una cura, pero es un gran punto de referencia sobre hacia dónde debemos dirigirnos y en qué debemos centrarnos para saber que estamos en el camino correcto, y estamos muy orgullosos”, comentó el artista en una entrevista a a CBS Mornings en 2023.

Además, en otra entrevista con People, Michael J. Fox contó que anunciar públicamente que tiene Parkinson fue muy difícil para él, aunque pensó que era mejor que el público lo supiera antes de que los síntomas fueran imposibles de esconder.

“Fue muy duro. No quería hablar de ello, pero, dada la naturaleza del Parkinson, tarde o temprano se iba a hacer evidente. Estaba muy nervioso. Todd Gold fue muy bueno. Me dijo: ‘¿Cómo puedo contar esta historia, sacarle el máximo provecho a ustedes, sacarle el máximo provecho a la enfermedad de Parkinson, algo en lo que todavía no había pensado, qué impacto tendría en la comunidad?’”, relató.

Aunado a esto, el actor de 63 años señaló que estaba muy orgulloso por hablar abiertamente de su enfermedad porque las personas comprendieron su situación: “Estoy orgulloso de haber tenido el coraje de hablar de esto y de estar ahí para hablar de ello. Y la gente se lo tomó en serio y lo trató con un sentido de seriedad e importancia. Porque realmente eso , no yo, cambió un poco el mundo”, comentó.