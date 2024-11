James Van Der Beek se conmueve ante la avalancha de mensajes de apoyo: “Significan mucho para mí”

James Van Der Beek declaró que no es una persona que acostumbra pedir ayuda, así que cuando la gente se interesa por él, lo aprecia. (Créditos: Getty Images)

La estrella de “Dawson’s Creek”, James Van Der Beek, reveló el pasado 3 de noviembre a través de Instagram que batalla contra el cáncer de colon. Si bien el actor había planeado compartir esta noticia de manera exclusiva en una entrevista con la revista People, se vio obligado a adelantar el anuncio después de que un tabloide obtuviera la información. Ante esta situación, el actor optó por comunicarse directamente con sus seguidores en redes sociales para informarles sobre su estado de salud.

“Había planeado hablar de ello extensamente con la revista People en algún momento pronto... para crear conciencia y contar mi historia en mis propios términos. Sin embargo, ese plan tuvo que ser alterado temprano esta mañana cuando me informaron que un tabloide iba a salir con las noticias”, declaró textualmente el actor.

Después de estas declaraciones, el domingo 10 de noviembre la revista People publicó la entrevista exclusiva con el actor de 47 años, en la que afirmó que sus fans le han mandado muchos mensajes de apoyo que son muy importantes para él: “Cuando la gente me ofrece palabras de apoyo y me dice que está pensando en mí, significa mucho para mí”, declaró.

James Van Der Beek recibió varios mensajes de apoyo de sus fans desde su comunicado, incluyendo uno de su esposa Kimberly. (crédito: Instagram/James Van Der Beek)

Sin embargo, el protagonista de la serie Dawson’s Creek confesó que es una persona que nunca pide ayuda, por lo que contarle a sus familiares y amigos que padece cáncer de colón en etapa 3 fue algo muy difícil de hacer, pero, al ver cómo todos se preocupaban por su estado de salud le resultó una algo “increíble”.

“Quiero agradecerles a mis amigos que pudieron soportar mi dolor y mi malestar y no tratar de resolverlo o racionalizarlo de inmediato, sino simplemente aceptarlo y estar conmigo. Eso ha sido de gran ayuda. Nunca he sido de esas personas que piden ayuda, nunca. No está en mi ADN. Y pensé que era una buena manera de ser hasta que tuve cáncer. La forma en que mis amigos se presentaron fue una experiencia hermosa, y de otra manera nunca habría visto cuánto se preocupan por mí las personas”, señaló.

Asimismo, indicó que “decírselo a la gente requería mucha energía”, ya que siempre se consideró un hombre fuerte a quien sus hijos veían como un superhéroe, así que verse vulnerable con este padecimiento no fue algo fácil de procesar.

James Van Der Beek no sabía cómo contarles a sus familiares sobre su enfermedad porque él se sentía como una figura a seguir para sus hijos. (créditos: Instagram/ James Van Der Beek)

“Me gusta cuidar de todo el mundo. Soy un proveedor y, especialmente en ese momento, estaba tratando de ser Superman y ser todo para todos y ser un padre y un proveedor. Así que tener que contárselo a la gente, a mi padre, a mis hermanos y a mis hijos, fue realmente complicado”, expresó.

Por otro lado, James Van Der Beek comentó que siempre que alguna persona le contaba acerca de una enfermedad que padecía pensaba que no era suficiente decirle: “Bueno, estoy rezando por ti. Estás en mis pensamientos y en mis condolencias”, por lo cual le costaba trabajo manejar estos temas. Pero, al estar ahora en esta posición, entiende que no es necesario que alguien más “te resuelva las cosas”, simplemente con decir las palabras de aliento correctas, se puede hacer mucho.

“No estás esperando que nadie te ayude a superar el dolor porque vas a pasar por eso de todos modos. Pero cuando la gente ofrece palabras de apoyo y simplemente me dice que están pensando en mí o que están rezando por mí, significa mucho. Realmente es suficiente. Así que para cualquier persona que se sienta incompetente, cuando simplemente dice “Lo siento mucho” y no tiene palabras, eso está bien”, indicó.

James Van Der Beek afirmó que la gente puede hacer mucho por alguien que pasa por un momento difícil con solo palabras de aliento. (Créditos: REUTERS/Mike Blake)

Finalmente, James Van Der Beek confirmó que está fuera de peligro y más adelante contará cuáles fueron las acciones que le funcionaron durante su tratamiento desde hace un año. Por lo pronto, le mandó un mensaje a quienes están pasando por algo similar: “Los milagros ocurren, y ocurren todo el tiempo. Al principio da miedo. Es abrumador. No te excedas. Tú puedes hacerlo”, explicó el actor y agregó que su esposa e hijos lo han llenado de amor, así que aún tiene mucho “por lo que vivir y es una vida hermosa”.