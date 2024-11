Salma Hayek y Linda Evangelista: una fuerte amistad que nació tras su relación con el mismo hombre

Con Linda Evangelista y Salma Hayek a su lado, Augie James ha crecido como un joven ejemplar y querido por su familia (Créditos: Getty Images)

El pasado 11 de octubre, Augie James cumplió 18 años de vida. El joven, aunque no es una estrella ni busca tener una vida pública, ha sido una personalidad de interés durante las últimas dos décadas por una singular historia familiar: tiene dos mamás. Su progenitora biológica es la supermodelo Linda Evangelista y su madrastra es la actriz Salma Hayek.

La biografía de Augie —registrado como Augustin James en su cédula de nacimiento— se remonta a la época entre 2005 y 2006. Por ese entonces, Evangelista mantuvo una relación con François-Henri Pinault y ese último año nació el fruto de su vínculo amoroso (el tercer hijo de Pinault luego de su primer compromiso con Dorothée Lepère).

Seguidores de Salma Hayek elogiaron su habilidad para integrar a los hijos de Pinault en su familia (Instagram)

La relación duró poco y no fue hasta 2011 que la modelo apenas reveló la identidad del padre de su único hijo. Linda inició un proceso en la corte para que ser apoyada económicamente en la crianza de Augie, refiriéndose a que era heredero del empresario francés.

Dos años antes, Pinault ya había iniciado un romance con Salma Hayek. La pareja se casó el 14 de febrero de 2009 en una boda privada en París, Francia. Además, se unieron por la iglesia en abril del mismo año en la Sala Apolinee del Palazzo Grassi en Venecia, Italia. Para cuando se hicieron esposos, ambos ya habían dado la bienvenida a su hija Valentina Paloma Pinault, quien actualmente tiene 15 años.

La estrella de cine se casó con el empresario francés en 2009 (REUTERS/Eric Gaillard)

“Me convertí en madre muy tarde”, comentó Hayek en una entrevista con Vogue México. “Lo hice una vez que encontré a mi pareja para toda la vida, que tenía una carrera estable, pero deseaba tanto un [hijo] que nada más importaba”.

A pesar de haber iniciado su propia familia, Salma Hayek dio un ejemplo de empatía y amor que ha sido aplaudido por quienes siguen su carrera. Nunca despreció a la expareja de su marido, ni tampoco invisibilizó la existencia de su otro hijo. Por el contrario, su estilo de vida se caracteriza por unir estos diferentes retazos de la fotografía familiar, logrando así que Augie y Valentina hayan crecido como hermanos.

Valentina Paloma Pinault es la hija de Salma y su esposo, François-Henri Pinault. Actualmente tiene 15 años (REUTERS/Danny Moloshok)

Luego de que el joven cumpliera la mayoría de edad, la estrella de cine le envió sus felicitaciones mediante Instagram con una serie de fotografías acompañadas de un tierno mensaje: “Feliz 18 cumpleaños, Augie, eres oficialmente un hombre hecho y derecho que acaba de ser legal al menos en México y Francia”, se lee en la leyenda de la publicación.

Y agrega: “Tu gentil corazón es como una caricia sanadora en nuestras vidas porque traes calidez y luz a todos los que te rodean. Sigue trayendo la risa y la alegría. Te queremos mucho”.

Augie James, hijo de Evangelista y Hayek, celebró su mayoría de edad rodeado del apoyo de ambas madres (Instagram)

El afecto de Salma Hayek hacia Linda Evangelista

Este mismo año también vio a Augie reunirse con sus dos madres, Linda y Salma, para la gala de WSJ Magazine 2024 Innovator Awards que organiza el diario estadounidense Wall Street Journal. Allí, la nominada al Oscar por Frida recibió un homenaje por su amplia trayectoria y su compromiso con la filantropía.

“Gracias, @wsjmag, por invitarme a celebrar a mi querida @salmahayek. Su compromiso de toda la vida con causas humanitarias se remonta mucho antes de su carrera en Hollywood, cuando a los 17, estaba trabajando con la Madre Teresa en Calcuta”, escribió Linda Evangelista, de 59 años, en sus redes sociales, resaltando la labor de la actriz en causas sociales.

“Desde entonces, Salma ha trabajado incansablemente en nombre de las poblaciones vulnerables a través de su asociación con UNICEF”, destacó en el mismo post.

Linda Evangelista resaltó el altruismo de Salma Hayek, quien ha apoyado a poblaciones vulnerables desde los 17 años (Getty Images)

Salma Hayek (58) ha sido muy vocal respecto a temáticas que involucren a poblaciones vulnerables, pero también ha apoyado iniciativas globales en la lucha contra la violencia de género, y la protección de mujeres y niños. Las palabras que le dedicó Evangelista solo son un reflejo más de la cercana amistad que las dos han cultivado a lo largo del tiempo.

“Ella es verdaderamente una fuerza para el bien, con su tenacidad, compasión y su negativa a escuchar un ‘no’ siendo tres de mis cosas favoritas de esta mujer que es mi amiga y familia. Eres mágica, querida Salma”, señaló Linda Evangelista en su homenaje a la actriz de Hollywood.

Durante otra entrevista con Vogue publicada en 2023, Linda Evangelista recordó la vez que estuvo enferma en una fecha especial y recibió el apoyo de la madrastra de su hijo: “Salma se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena de Acción de Gracias”.

La estrella mexicana demostró empatía al cocinar para la expareja de su marido durante el Día de Acción de Gracias (REUTERS/Hollie Adams)

La actitud de la artista fue completamente servicial y cordial, de acuerdo a las declaraciones de la modelo. En conversación con la revista, detalló que Salma le preguntó que deseaba comer para ese día y Linda solo pudo pensar en un platillo que traía de vuelta las raíces de su amiga: “Quería su pollo mexicano con patatas trufada”.

“Se pasó el día en la cocina y la cocinó ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida preciosa”, reveló. “Yo le había dicho que no iba a pasar Acción de Gracias, que no me encontraba bien. Y ella dijo: ‘Oh, sí que lo harás. Voy a ir’. Y puf, estaba aquí”.

En esta faceta de su vida, Evangelista sobrepone la familia ante todo y es por esa razón que, contrario a los estereotipos que se imponen a las supermodelos en la industria, ella desea envejecer para ver cómo Augie se convierte en una persona realizada.

Evangelista espera ver a su hijo Augie "convertirse en un buen joven" (Instagram/@salmahayek)

“No me importa y nunca me ha importado envejecer”, declaró en su mismo encuentro con Vogue. “Envejecer nos lleva a donde queremos estar, y eso es para mí una larga vida. Kevyn Aucoin tenía mucho miedo de las arrugas y nunca las tuvo. Yo quiero arrugas -pero me pongo botox en la frente, así que soy una hipócrita-, pero quiero envejecer. Quiero ver a mi hijo [Augie] convertirse en un buen joven. Sólo quiero quedarme”.

Además de Augie, la famosa Salma Hayek es madrastra de los otros hijos de François-Henri Pinault: Mathilde (23) y François Pinault (26).