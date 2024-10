Andrew Garfield y Elmo compartieron una emotiva charla sobre la pérdida: “Esa tristeza es como un regalo”

Andrew Garfiel recordó a su madre fallecida en una enternecedora charla con Elmo de Plaza Sesamo Créditos: X/@Elmo

Andrew Garfield ofreció un poderoso mensaje sobre el duelo y la pérdida durante una emotiva conversación con Elmo, de Plaza Sésamo. En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, Garfield habló sobre la muerte de su madre, Lynne, quien falleció en 2019 debido a un cáncer de páncreas.

Con sensibilidad y honestidad, el actor de 41 años reflexionó sobre la tristeza que siente al extrañarla, y cómo esta emoción se ha convertido en un nuevo lazo que la une a ella.

“Estoy pensando en mi mamá hoy. Falleció hace poco y simplemente la extraño mucho”, expresó Garfield a la pregunta de Elmo. El icónico personaje infantil le ofreció sus condolencias, pero el actor le contestó rápidamente: “Está bien, no tienes por qué disculparte. De hecho, es bueno extrañar a las personas”.

Entonces, el protagonista de El sorprendente Hombre Araña explicó cuál es ahora su visión sobre el duelo como un reflejo del amor.

Durante la conversación, dijo que recordar a su madre lo hace sentirse cerca de ella, incluso después de su partida (Sesame Workshop/YouTube)

“Esa tristeza es como un regalo. Es una cosa bonita de sentir, de alguna manera, porque extrañar a las personas significa que de verdad las quisiste”, reflexionó el actor.

Garfield añadió que, aunque extrañar a su madre le produce melancolía, al mismo tiempo lo mantiene unido a esos recuerdos valiosos.

“Cuando echo de menos a mi mamá, recuerdo todos los mimos que solía recibir de ella, todos los abrazos que me daba. Y de una forma rara, el extrañarla hace que me sienta cerca de ella”, expresó.

“Elmo era el personaje favorito de mi mamá”, comentó entre risas mientras ambos se abrazaban.

Andrew Garfield ha mencionado anteriormente que su madre fue una figura importante en su carrera (REUTERS/Maja Smiejkowska

Reflexiones sobre el impacto del duelo

La psicóloga Sherry Cormier, autora de Sweet Sorrow: Finding Enduring Wholeness after Loss and Grief, subrayó la importancia de este tipo de conversaciones en espacios infantiles.

“Este intercambio es extremadamente importante porque enseña no solo cómo manejar la pérdida, sino también cómo brindar consuelo a alguien que está atravesando un duelo”, comentó la especialista a NBC Miami.

Cormier destacó que el ejemplo de Garfield y Elmo muestra la relevancia de la escucha activa. “Escuchar es el mayor regalo que puedes darle a una persona que está de duelo”, explicó. Muchas veces las personas se preocupan más por encontrar las palabras correctas, cuando lo más importante es simplemente estar presentes.

El video de su conversación con Elmo se hizo viral en redes sociales, recibiendo millones de visitas en pocos días. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)

Además, la conversación de Garfield modela una idea clave: el duelo no tiene un final claro ni un cierre definitivo. “Andrew no fingió que ya había superado su pérdida. Reconoció que, aunque pasaron años, el dolor sigue siendo reciente para él”, puntualizó la psicóloga.

“We Live In Time”

En entrevistas anteriores, Garfield ya había descrito el impacto que su madre tuvo en su vida y carrera. En una conversación con Anderson Cooper para el podcast All There Is, del mismo medio, describió a Lynne como una persona “gentil, generosa y creativa”, quien lo inspiró a seguir el camino artístico.

“Cuando probé la actuación, sentí que había encontrado mi lugar. Era como unirme al circo”, recordó Garfield entre risas, refiriéndose a sus primeros pasos en la industria.

"We Live In Time", película dirigida por John Crowley, llegará a los cines de Argentina el 7 de noviembre (Peter Mountain/A24 vía AP)

El tema del duelo también está presente en el más reciente proyecto del actor, la película We Live in Time (El tiempo que vivimos), donde comparte pantalla con Florence Pugh.

En este filme, ambos interpretan a una pareja que debe lidiar con un diagnóstico de cáncer. “La película es una meditación sobre la brevedad y el carácter sagrado de la vida”, explicó Garfield a CNN. “Se siente una película muy reflexiva, muy sabia y llena de rabia. Furiosa contra el hecho de que la luz se apague”.