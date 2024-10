Cómo Sydney Sweeney ayudó a detener a un ladrón en Los Ángeles mientras rodaba una película en Carolina del Norte

La rápida intervención de Sweeney permitió a la policía capturar al sospechoso sin complicaciones. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sydney Sweeney demostró ser una vecina ejemplar incluso a la distancia. La actriz de Euphoria, de 27 años, ayudó a las autoridades a detener a un ladrón en su barrio de Los Ángeles mientras se encontraba filmando una nueva película en Carolina del Norte, según informaron fuentes de TMZ.

La secuencia de los hechos comenzó cuando el sistema de seguridad de la casa de Sweeney, vigilado por una cámara en el timbre de la puerta, detectó movimiento sospechoso alrededor de su propiedad. La actriz, al recibir la alerta, contactó de inmediato a las autoridades.

Según las fuentes policiales citadas por TMZ, el intruso se trasladó a la casa de un vecino, donde logró entrar y huyó con varios objetos. “Gracias a la rápida intervención de la artista, la policía pudo apresar al sospechoso”, comentó al medio un portavoz de la policía local.

En una declaración a People, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) expresó: “Los comentarios del aviso indicaban que posiblemente había tres sospechosos en el lugar. Los oficiales pidieron unidades adicionales para realizar la búsqueda en el edificio y lograron capturar a un sospechoso sin complicaciones”.

En ese mismo tono, People destacó el papel crucial de Sweeney en el procedimiento, citando a fuentes del LAPD que señalaron el arresto como un claro ejemplo de la importancia de actuar rápidamente ante situaciones sospechosas. Los medios también recordaron la serie de robos de alto perfil que se han registrado este año, afectando a otras celebridades como Tom Hanks, Sarah Hyland y Marlon Wayans.

A pesar del incidente, la estrella de Anyone But You sigue concentrada en su trabajo. Actualmente, se encuentra en Carolina del Norte rodando un biopic sobre la boxeadora profesional Christy Martin. Según informó TMZ, la celebridad compartió en redes sociales imágenes del set de filmación el miércoles, 16 de octubre, afirmando: “Bueno, el secreto ha salido a la luz gracias a algunos paparazzi en los arbustos. Aquí hay un poco de detrás de cámaras de mi película en la que estoy trabajando ahora mismo”.

La producción, que cuenta con la dirección de David Michôd y el guion coescrito por Mirrah Foulkes, tiene a Katy O’Brian y Ben Foster como coprotagonistas. Además de interpretar el papel principal, Sweeney es también productora del proyecto.

Sweeney está en Carolina del Norte trabajando en un biopic sobre la boxeadora Christy Martin. (REUTERS/Aude Guerrucci)

Este año ha sido especialmente ocupado para la joven artista, quien ha participado en tres importantes producciones: el film de superhéroes Madame Web, la película de terror Immaculate y el drama Eden, dirigido por Ron Howard, que se presentó en septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Entre sus próximos trabajos se encuentra Echo Valley, coprotagonizada por Julianne Moore.

TMZ finaliza sus reportes sugiriendo a los residentes de Los Ángeles que consideren invertir en sistemas de vigilancia como cámaras de timbre, algo que podría prevenir futuros incidentes. ”Si ves algo, di algo”, es la recomendación reiterada a lo largo de sus publicaciones.

Sydney Sweeney no solo se destaca por su carrera en el cine y la televisión, sino también por su sentido de responsabilidad y compromiso con su comunidad, acciones que han sido reconocidas por sus vecinos.