Así reaccionó Cheryl Cole, madre del hijo de Liam Payne, a la muerte del ex One Direction

Cheryl Cole ha despotricado contra los medios de comunicación por la forma en que se ha manejado la muerte de Liam Payne (Créditos: CAMERA PRESS/James Veysey, Instagram/Cheryl Cole)

Liam Payne, exintegrante de One Direction, falleció el 16 de octubre tras caer desde el techo de un hotel en Buenos Aires, según informó la Oficina Nacional de Fiscalías Criminales y Correccionales de la ciudad. El artista, de 31 años, sufrió “trauma múltiple” y “hemorragia interna y externa” tras caer tres pisos desde un balcón del hotel. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del incidente para determinar si se trató de un accidente.

Cheryl Cole, quien comparte un hijo con Payne, emitió un comunicado en Instagram pidiendo a los medios que cesen los “informes abominables” y la “explotación mediática” de la muerte de Payne, por el bienestar de su hijo Bear. Cole expresó su dolor por la pérdida y destacó que Payne no solo era una estrella del pop, sino también un padre, amigo y ser querido.

“Lo que más perturba mi espíritu es que un día Bear tendrá acceso a los abominables informes y a la explotación mediática que hemos visto en los dos últimos días", escribió Cheryl Cole sobre el escrutinio público al que tendrá que enfrentarse el hijo que compartía con Liam Payne (Créditos: Instagram/Cheryl Cole)

“Lo que más perturba mi espíritu es que un día Bear tendrá acceso a los abominables informes y a la explotación mediática que hemos visto en los dos últimos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerle de eso en su futuro. Les ruego que consideren para qué sirven algunos de estos informes, si no es para causar más daño a todos los que quedan recogiendo los pedazos. Antes de dejar comentarios o hacer vídeos, pregúntate si te gustaría que los leyera tu propio hijo o tu familia”, sentenció Cole en su comunicado.

La cantante finalizó el mensaje pidiendo al público y a los medios que “le diera a Liam la poca dignidad que le queda tras su muerte para descansar por fin en paz”.

One Direction: Biografía no autorizada Por eBook Gratis Descargar

A través de sus redes, Liam Payne profesaba un gran amor por su hijo. La última publicación sobre el pequeño Bear por parte de Liam fue en agosto, durante su cumpleaños. En este, Payne expresaba lo emocionado que estaba por como crecía su hijo y que poco a poco se parecía más a él.

“Como si necesitáramos más de mí en el mundo”, dijo en el enternecedor video.

A través de su perfil en Snapchat, el cantante y ex miembro de One Direction admitió que Bear, de 7 años, se parecía mucho a él

La relación entre Cole y Payne comenzó en 2016, después de que se conocieran en 2008 durante la audición de Payne para la edición británica de The X Factor, donde Cole era parte del jurado. La pareja tuvo a su hijo Bear en 2017, pero se separaron al año siguiente.

Payne había estado en una relación a largo plazo con la modelo Maya Henry tras su separación de Cole. No obstante, la relación terminó de una manera escandalosa, con Maya asegurando días antes de la muerte de Liam que había impuesto una orden de cese y desistimiento debido al hostigamiento de Payne.

Durante un podcast, Maya Henry, exnovia de Liam Payne, reveló que Liam Payne tenía varios pensamientos suicidas. | Créditos: The Internet Is Dead

Además compartió que el músico hablaba constantemente de la muerte, mostrando varios problemas en su salud mental.

Kate Cassidy fue la última pareja del ex One Direction, de hecho, ella lo acompañó a su viaje por Argentina, pero tuvo que regresar a Florida un par de días antes de su muerte. Tras el trágico suceso, Kate compartió un comunicado donde se despidió del músico.

En medio del duelo por la muerte de Liam Payne, Kate Cassidy agradeció el apoyo que sus fanáticos y personas cercanas le han dado en este proceso (Créditos: Instagram/Kate Cassidy)

“Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdida. Nada en los últimos días me ha parecido real. Les pido y rezo para que me den la gracia y el espacio necesarios para superar esto en privado. Liam, ángel mío. Tú lo eres todo. Quiero que sepas que te he amado incondicional y completamente. Te seguiré amando el resto de mi vida. Te quiero, Liam”.