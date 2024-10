Julia Fox confesó que se “arrepiente mucho” de haber sido novia de Kanye West

Julia Fox ha considerado su breve relación con Kanye West como "uno de los momentos más incómodos de su vida" Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group

La actriz y modelo Julia Fox ha brindado varios detalles íntimos de su escandalosa vida. Entre los pasajes que la misma Fox considera de los más turbios en su largo viaje de autodestrucción, fue su relación con Kanye West.

Kanye y Julia salieron por un breve periodo de apenas unas semanas, pero fue suficiente para que Fox quedará marcada de por vida. Todo gira en torno a las verdaderas intenciones del rapero, quien no mucho tiempo atrás había terminado su relación con Kim Kardashian. Fue entonces que conoció a Julia, a quien, al parecer, sólo vio como una forma de darle celos a la famosa socialité.

“Me arrepiento mucho de esa relación. La odio. Fueron sólo unas semanas, pero suficientes para que me durara toda la vida. Estuve probablemente en la posición más incómoda de mi vida y eso es decir mucho. No quiero ser conocida por ser la novia de nadie”, declaró Julia para el Times.

Fox explicó que su intención nunca fue que se hiciera pública esa relación, o al menos no con tan poco tiempo de conocerse. Sin su consentimiento, un montón de fotografías con West comenzaron a surgir en los tabloides.

Según Julia, fue el mismo Kanye que envió algunas fotografías a medios como Interview, en un esfuerzo de hacer eco de su nueva relación y poner fúrica a la madre de sus hijos. West le pidió a Julia que escribiera un pasaje sobre cómo se conocieron para acompañar las imágenes; aunque Julia aceptó, su redacción no fue del agrado del rapero, por lo que terminó sustituyendo el texto por una completa invención.

“Me di cuenta enseguida de que me estaban utilizando como peón”, recordó la protagonista de Uncut Gems.

Durante este periodo, Kanye mandaba a un estilista para que vistiera a Julia, algo que es bien sabido que también hizo con Kim Kardashian y con Bianca Censori. Hubo algunas situaciones en las que llegaron estar solos, mas nunca llegaron a encamarse.

En uno de estos íntimos encuentros, Kanye le dijo a Julia que le operaría los pechos, a lo que ella se negó. También le pidió que firmara un acuerdo de confidencialidad. Le dijo que no podía ser su amigo si no lo firmaba, por lo que Julia le tomó la palabra y terminó la relación.

Fox aseguró que fue su hijo, Valentino, lo que le mantuvo los pies en la tierra. Si bien, en su momento se dejó convencer por la fama y fortuna de West, la forma en que la separó de su hijo la hizo darse cuenta del daño que le hacía.

“Mi hijo ha sido mi punto de apoyo. Fue como: no puedo caer en esta espiral porque ningún hombre, por rico o famoso que sea, vale un minuto lejos de mi hijo”.

A pesar de lo mal que Fox se sintió consigo misma a partir de su relación con Kanye, la artista compartió que ya no está molesta, pues no quiere seguir haciéndose daño.

“No voy a guardar rencor y amargarme la vida porque sigo enfadada por algo. En algún momento tienes que perdonar y seguir adelante, porque crees que estás haciendo daño a la otra persona pero en realidad sólo te estás haciendo daño a ti misma”.

Hoy en día, después de varias relaciones con hombres que terminaron en tragedia, Fox ha compartido abiertamente sus deseos de mantenerse en celibato.

“El sexo era una de las cosas que no tenía cabida. Gran parte de mi energía mental y emocional siempre iba a parar a los hombres y al sexo. Ahora no tengo esas cosas ocupando mi mente, siento que estoy en otro nivel de pensamiento. Es como si me hubiera liberado y trascendido y estuviera en el siguiente nivel del videojuego de la vida”.

Además, Fox no se cierra a volver a enamorarse, siempre y cuando sea de una mujer.

“Definitivamente estaría dispuesta a tener una relación con una mujer. No se puede equiparar a una relación con un hombre. Con una mujer estás con tu mejor amiga, mientras que, en última instancia, los hombres siempre van a priorizar a otros hombres por encima de ti”.