La madre de Travis Kelce cree que Taylor Swift podría ayudar a su hijo porque “no sabe limpiar ni cocinar”

Donna Kelce bromeó que Taylor Swift podría estar ayudando a su hijo con las tareas del hogar, sugiriendo que su relación podría influir positivamente en su vida diaria (Denny Medley-USA TODAY Sports / REUTERS/Mike Segar)

La madre del famoso jugador de la NFL, Donna Kelce, ha compartido detalles reveladores y personales sobre su hijo Travis Kelce y su relación con la cantante Taylor Swift. Durante una entrevista con Extra TV, la madre del jugador de los Kansas City Chiefs se abrió sobre algunas de las habilidades domésticas que Travis aún está desarrollando.

“No sabe limpiar. No sabe cocinar”, declaró Donna Kelce en tono de broma, según People. No obstante, también agregó que Travis “está mejorando un poco” y que, de igual manera, esta inesperada mejora podría deberse a la ayuda de su actual pareja. “Creo que está recibiendo algo de ayuda”, agregó en referencia a Swift.

La madre de Travis Kelce, Donna, mencionó en una entrevista que su hijo no sabe cocinar ni limpiar, aunque está mejorando en estas habilidades domésticas (Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

La relación entre Travis Kelce y Taylor Swift recibió mucha atención a lo largo de este año, y los medios no han dejado de hablar de ellos. Según People, la cantante compartió un video en YouTube Shorts donde se muestra a la pareja cocinando con varios ingredientes visibles en el fondo.

Durante una conferencia de prensa de los Chiefs en junio, Travis fue cuestionado sobre el video y su tiempo en la cocina con Swift. “Respeto esa pregunta, pero me la voy a guardar para mí, porque disfruto mucho cocinando con ella, así que es algo que prefiero mantener como algo personal”, remarcó ante los presentes.

En una conferencia, Travis elogió las habilidades culinarias de Swift, mencionando su famosa tarta pop y rollos de canela, indicando que disfrutan de pasar tiempo en la cocina (AP Foto/Ed Zurga)

En la misma conferencia, Travis comentó que “la cantante de ‘Fortnight’ hace una gran tarta pop y rollo de canela”. El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, reveló que Taylor incluso horneó pasteles para los compañeros de equipo de Travis después de que la relación se hiciera pública en septiembre de 2023.

En otro ámbito de la vida de Travis, Ryan Murphy, creador de la serie Grotesquerie, elogió el apoyo incondicional de Swift hacia la carrera de actuación de Kelce. “Lo único de lo que [Travis y yo] hablamos fue de que ella le apoya mucho y que, si tiene interés, quería que lo intentara”, reveló Murphy a E! News.

Tras hacerse pública su relación, Taylor Swift horneó pasteles para los compañeros de equipo de Travis Kelce, mostrando su apoyo y cariño hacia él y su entorno (AP Foto/Ed Zurga)

Murphy añadió: “Es tan carismático, y tan inteligente, es encantador” y destacó cómo el jugador memorizó un guion en solo 10 minutos, mostrándose como una persona muy disciplinada y trabajadora. La serie se transmite los miércoles a las 10:00 p.m. en FX y se puede ver al día siguiente en Hulu (de momento solo en Estados Unidos).

Por otro lado, en el ámbito político, Kamala Harris y su campaña han tomado inspiración recientemente de Taylor Swift para promover su candidatura. Luego de que Swift respaldara a Harris en las elecciones presidenciales de 2024, la campaña lanzó pulseras de amistad al estilo de las usadas por los fans de Swift en la gira Eras Tour. “¿Estás preparado? Ya están aquí las pulseras de la amistad Harris-Walz”, dice la descripción en el sitio web oficial de la campaña, informando que las pulseras tienen un precio de 20 dólares.

Taylor Swift respaldó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024, incentivando a sus seguidores a registrarse para votar y apoyar su campaña (Sitio web de redes sociales/vía REUTERS)

La canción “You’re on Your Own, Kid” inspiró a los seguidores a intercambiar pulseras de amistad durante los conciertos de la gira, que comenzó en marzo de 2023. Harris fue vista incluso abandonando una fiesta de la campaña al ritmo de “The Man”, otro tema de Swift. En una publicación de Instagram, Swift expresó su apoyo a Harris y a Tim Walz en estas elecciones, destacando la lucha incansable de Harris por los derechos y causas importantes.

“Emitiré mi voto por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Votaré por @kamalaharris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan un guerrero que los defienda”, escribió Swift. Concluyó su mensaje recordando a sus seguidores que se registraran para votar.

Taylor Swift reanudará su Eras Tour en octubre, con presentaciones en Miami, mientras Travis Kelce continúa su temporada con los Kansas City Chiefs (AP/Chris Pizzello)

Taylor Swift reaparecerá en su gira en octubre, con presentaciones en Miami, después de una pausa tras la etapa europea del Eras Tour, que concluyó a mediados de agosto. Mientras tanto, Travis Kelce continúa su temporada con los Chiefs, con Swift apoyándolo desde las gradas.