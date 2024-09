Tras el lanzamiento de la serie “Monstruos”, el director Ryan Murphy dijo que no tiene ningún interés en reunirse con los hermanos Menéndez

La familia de los Menéndez describió la serie como “grotesca” y “llena de falsedades” tras su estreno en la plataforma de streaming (Netflix)

El guionista y director Ryan Murphy ha defendido su reciente serie de Netflix, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, en medio de una controversia generada por las críticas de la familia de los hermanos Menéndez.

En entrevistas brindadas a medios estadounidenses, Murphy expresó que no tiene ningún interés en reunirse con Erik y Lyle Menéndez, quienes cumplen cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989. Según él, la serie ha generado un nuevo debate sobre su caso y ha sido “lo mejor que les ha podido pasar en 30 años”.

La polémica comenzó poco después del estreno de la serie que dramatiza el impactante caso de parricidio, cuando la familia de los Menéndez emitió un comunicado en el que describió la producción como “grotesca”, “amarillista” y de estar “llena de falsedades” hacia Erik y Lyle.

Para Murphy, Monstruos plantea preguntas complejas sobre el sistema judicial y la rehabilitación de condenados a cadena perpetua (Crédito: AP)

En respuesta, Murphy catalogó la reacción de la familia como “predecible” y faux outrage (falsa desaprobación).

“La respuesta de la familia es interesante porque me gustaría saber qué es lo que consideran shockeante o no”, comentó Murphy en una entrevista con Variety. “No estamos inventando nada; todo esto ya se ha presentado antes. Lo que estamos haciendo es presentar la historia por primera vez en un ecosistema contenido”.

El creador detrás de American Horror Story además enfatizó que su intención era plantear preguntas complejas sobre su caso. En ese sentido, explicó que ha sido positivo retomar la historia al debate público.

“Creo que Monsters es lo mejor que les ha pasado a los hermanos Menéndez en 30 años”, comentó en la entrevista. “Ahora están siendo discutidos por millones de personas en todo el mundo. Hay un documental que saldrá en dos semanas sobre ellos, también en Netflix. Y lo interesante es que está haciendo que la gente se pregunte: ‘¿Deberían tener un nuevo juicio? ¿Deberían ser liberados? ¿Qué ocurre en nuestra sociedad? ¿Es correcto que una persona sea encarcelada de por vida? ¿No hay posibilidad de rehabilitación?’”.

Ryan Murphy trabajó con Javier Bardem, Chloë Sevigny, Nicholas Alexander Chavez y Cooper Koch en el reparto de su miniserie de "true crime" (REUTERS/Mario Anzuoni)

En ese sentido, el director y guionista cree que si el juicio de los hermanos se llevara a cabo hoy en día, podrían haber enfrentado cargos menos severos y haber recibido una sentencia más ligera. Asimismo, sugirió que el prejuicio homofóbico en algunos jurados pudo haber influido en el veredicto. “Se negaron a aceptar la idea de que el abuso sexual podía ocurrirle a hombres”, apuntó.

Sin embargo, a pesar de su implicación en la creación de la serie, Murphy dejó claro que no tiene interés en reunirse con los hermanos Menéndez, una postura que contrasta con la de Cooper Koch, actor que interpreta a Erik Menéndez y que sí ha visitado y conversado con su contraparte de la vida real.

“No tengo interés en hablar con ellos”, declaró el creador de Monstruos a Variety. “Es muy bueno que Cooper tenga una relación con ellos, y soy amigo, obviamente, de Kim Kardashian, quien ha hablado con ellos. Amo a Kim, y creo que ella hace un trabajo de Dios. Creo en la reforma carcelaria. Creo en todo lo que ella cree. Pero yo no sé qué tendría para decirles [a los Menéndez]. ¿Qué les preguntaría? Ya conozco su perspectiva”, explicó.

El actor Cooper Koch, quien interpreta a Erik Menéndez, sí se ha reunido con los hermanos, pero Murphy no comparte el interés de hacerlo. (Netflix)

La respuesta negativa de parientes cercanos a Erick y Lyle se produjo poco después del lanzamiento de Monstruos en Netflix. Uno de los momentos más cuestionados por los protagonistas es la representación de una relación incestuosa entre los hermanos.

Según el escritor Robert Rand, autor del libro definitivo sobre el caso de los hermanos, The Menendez Murders, esa insinuación es solo una teoría más que esbozó el reportero Dominick Dunne. Asimismo, Lyle testificó que nunca había tenido una relación sexual con su hermano.

En las entrevistas con Variety y PEOPLE, Murphy ha defendido el proyecto con el argumento de que Monsters no es un documental, sino una interpretación artística de los hechos, y que no pretende presentar la verdad definitiva sobre el caso.

El creador enfatizó que la serie ha permitido reabrir el debate sobre el caso y eso es favorable para la situación legal de los hermanos (Netflix)

“No estamos presentando nada de esto como certeza. Lo estamos presentando como la opinión de alguien”, dijo a la revista. Según el creador, su interés radicaba en mostrar múltiples perspectivas, incluidas las de los padres de los hermanos.

Murphy además sostiene que no estaba interesado en aportar un juicio de valor o abogar por los hermanos. “Ese no es mi trabajo. Mi trabajo como artista es contar una perspectiva en una historia particular. Siento que lo he hecho, pero les deseo lo mejor”, concluyó.