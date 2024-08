Así reaccionó la comunidad del rock a la despedida de los escenarios de Aerosmith

Varias figuras del rock han compartido sus pensamientos acerca de la abrupta despedida de Aerosmith del escenario AFP 163 REUTERS/Mario Anzuoni EFE/LUIS TEJIDO REUTERS/Kevin Wurm

Aerosmith, la emblemática banda de rock, anunció oficialmente su retiro de los escenarios en agosto de 2024, tras más de cinco décadas de dominio absoluto sobre el espectáculo. La decisión fue tomada luego de que el vocalista Steven Tyler sufriera una lesión en sus cuerdas vocales, lo que obligó al grupo a suspender las fechas reprogramadas de su tour de despedida “Peace Out”.

Fue así que, tras un año de haberse hecho pública la condición de Tyler y después de haber ofrecido tan sólo tres fechas de su gira, el grupo confirmó su adiós definitivo.

Aerosmith, con su estilo musical único que mezclaba el blues y el sleaze rock, no sólo definió el género durante las décadas de los 70 y 80, sino que también marcó la pauta para innumerables bandas de hard rock que seguirían su legado.

Aerosmith anunció su retiro definitivo de los escenarios, debido a los problemas en la garganta del vocalista Steven Tyler - crédito @aerosmith/X

Uno de sus discípulos más famosos, Slash, guitarrista de Guns N’ Roses, expresó su admiración y respeto hacia la banda a través de su cuenta de Instagram. “Solo quería tomarme un momento para agradecer a Aerosmith por todo. Sin esta banda, nada de esto habría sido posible”, escribió Slash, acompañando sus palabras con un vídeo de Aerosmith tocando “Train Kept A Rollin’” en el programa The Midnight Special en 1974.

"Solo quería tomarme un momento para agradecer a Aerosmith por todo. Sin esta banda, nada de esto habría sido posible", escribió Slash en sus redes sociales tras la despedida de Aerosmith (Créditos: Instagram/Slash)

Tracii Guns, guitarrista de L.A. Guns y antiguo miembro de Guns N’ Roses, también compartió sus sentimientos en las redes sociales. “Los amo Aerosmith”, escribió. “Gracias por dejarme tocar con sus discos cuando era adolescente hasta el día de hoy. Gracias por la educación y los recuerdos”.

Tracii Guns agradeció a Aerosmith por los años de adolescencia que pasó tocando sus discos (Creditos: X/@TraciiGuns)

The Black Crowes, quienes estaban programados para acompañar a Aerosmith en su gira de despedida, compartieron un mensaje conmovedor en sus propias redes sociales. “Estamos conmocionados y tristes por las noticias de hoy”, manifestaron. “Nada más que amor y respeto para nuestros amigos en Aerosmith. Un sincero agradecimiento por todos los recuerdos increíbles”. Además, informaron que seguirán con su propia gira este otoño para promocionar su nuevo álbum “Happiness Bastards”.

The Black Crowes, agrupación que acompañaría a Aerosmith durante varias de sus presentaciones por Estados Unidos, compartió su sorpresa por la cancelación de la banda (Créditos: X/@theblackcrowes)

Una larga y emotiva dedicatoria también llegó desde el perfil de Instagram del guitarrista de Queen, Brian May. “Esto me ha sacado una lágrima”, escribió May. “Aerosmith ha sido una gran parte de mi vida, al igual que para millones de otros fanáticos del rock. Steven Tyler es uno de los más grandes vocalistas y frontmen de todos los tiempos. Es desgarrador que su extraordinaria voz haya sido tan dañada. Todos enviamos nuestro amor y oraciones por tu recuperación, Steve. Es también característico de la pura clase de la banda que hayan tomado y anunciado esta decidida resolución con tanto estilo. La carrera de Aerosmith es algo para celebrar por siempre. Todo pasa, pero el trabajo inspirador de Aerosmith vivirá siempre, junto con los recuerdos de una de las bandas más impresionantes que haya subido a un escenario”.

Brian May confesó sentirse muy triste por la despedida de Aerosmith, sobre todo por la voz privilegiada de Steven Tyler que terminó tan dañada (Créditos: Instagram/Brian May)

Sin embargo, no todo fueron tributos y elogios. Algunos críticos señalaron que el retiro definitivo era una decisión inevitable y posiblemente demorada, sugiriendo que la salud de Steven Tyler y la energía de la banda ya no eran lo que solían ser. Otros argumentaron que la decisión reflejaba un final digno y controlado para una carrera extraordinaria, permitiendo que Aerosmith se despidiera en sus propios términos.

Por su parte, la industria discográfica ha especulado sobre posibles lanzamientos póstumos de material inédito, lo que mantiene a los fanáticos con esperanzas de seguir disfrutando, de alguna manera, de nuevas producciones de la banda. Si bien no hay confirmación oficial, las expectativas en torno a este tipo de proyectos son altas, dado el volumen de la producción musical que Aerosmith ha desarrollado durante sus más de 50 años de carrera.