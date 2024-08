Las famosas gafas circulares de John Lennon fueron vendidas en una costosa subasta

Durante los años 70, el look de John Lennon solía complementarse con unas clásicas gafas redondas (Foto AP, archivo)

Unas gafas de sol icónicas que pertenecieron a John Lennon fueron subastadas el pasado 21 de julio de 2024, en el Farleigh Golf Club de Surrey por la suma de 40,000 libras esterlinas (USD 50 mil dólares aproximadamente). El comprador fue el famoso ilusionista Uri Geller, quien declaró estar “eufórico” después de la adquisición.

La noticia de la subasta surgió en las últimas semanas, cuando se anunció que diversos artículos relacionados con The Beatles serían puestos a la venta. Entre los objetos más destacados se encontraban los lentes de cristales azulados que pertenecieron al líder de la reconocida banda británica.

Los lentes de sol fueron vendidos por una suma mayor a USD 50 mil dólares (Catherine Southon Auctioneers)

Geller, de 77 años, es una personalidad televisiva, autoproclamado ilusionista y psíquico que en una entrevista con la BBC, expresó su felicidad por la adquisición: “John Lennon y yo éramos muy buenos amigos mientras vivíamos en Nueva York en los años 70″, aseguró.

Según recuerda, el músico tuvo una gran influencia en su vida porque fue quien lo introdujo en temas de espiritualidad. Además, dijo que ambos compartían un interés común por los alienígenas: “Él creía en los ovnis y yo creía en los ovnis y él estaba fascinado por mi colección de extraterrestres. Me dio un huevo extraterrestre”.

El "psíquico" isrelí-británico, Uri Geller aseguró haber sido un "buen amigo del fallecido artista (REUTERS/Ina Fassbender)

Su aparente relación cercana y “conexión increíble” con el intérprete de “Imagine” es algo que recuerda con afecto. “Sabía que tenía que comprarme estas gafas a toda costa. Los lentes son un pasaje hacia nuestra alma, hacia nuestra psique”, concluyó.

Además de las gafas, el doblador de cucharas también posee un mechón de pelo del exBeatle y un boceto que Lennon hizo de un ovni. Geller tiene la intención de exhibir su nueva adquisición en su museo en su ciudad natal de Tel Aviv, Israel.

En 1974, John Lennon aseguró haber presenciado un ovni desde su apartamento (Rowland Scherman/Getty Images)

Los lentes de sol subastados fueron un regalo de Lennon a un hombre de Surrey conocido solo como Michael en 1968. Según la casa Catherine Southon Auctioneers, “El joven [estaba de visita en los estudios de Abbey Road] y vio las gafas sobre el piano. Cuando fue a recogerlas, su entonces novia le dijo que las dejara, a lo que Lennon respondió: ‘Está bien, puede quedárselas’”. Inicialmente, se esperaba que el artículo alcanzara un precio de 3,000 libras (USD 3,840 dólares) en la subasta.

Además de las monturas, se subastó una colección de 33 fotografías en blanco y negro tomadas en Abbey Road. Los originales, valorados entre 200 y 300 libras esterlinas, incluían tomas de Lennon y sus compañeros de banda Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, así como del productor George Martin. Las imágenes habían sido tomadas el día de la sesión de fotos para la portada del álbum Abbey Road de The Beatles.

John Lennon murió en 1980, a los 40 años de edad

John Lennon es conocido por ser el cofundador del cuarteto de Liverpool. Él destacó con canciones como “Help!”, “Lucy in the Sky with Diamonds” y “A Day in the Life”, las cuales demostraron su capacidad para combinar letras poéticas con melodías innovadoras.

Tras la disolución de The Beatles en 1970, el músico continuó su carrera como solista, lanzando álbumes como Imagine y John Lennon/Plastic Ono Band, que incluyeron temas emblemáticos como “Working Class Hero”. Su música como solista a menudo reflejaba sus convicciones políticas y su búsqueda personal de la paz y el amor.

Trágicamente, su vida fue interrumpida el 8 de diciembre de 1980. Esa noche, al regresar a su hogar en el edificio Dakota en Nueva York, Estados Unidos, fue asesinado a tiros por Mark David Chapman, un fanático perturbado que estuvo acechándolo durante un largo periodo. Su legado y los objetos personales que dejó atrás continúan despertando el interés y la admiración de fanáticos y coleccionistas de todo el mundo.