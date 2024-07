“House of the Dragon”: el episodio final de la temporada 2 fue filtrado antes de su estreno

Un fragmento del episodio ocho se ha comenzado a difundir en redes sociales sin autorización oficial (HBO)

Una filtración volvió a quebrar el secretismo sobre el final de la segunda temporada de La casa del dragón (House of the Dragon), la exitosa serie de HBO y precuela de Game of Thrones. Antes de su estreno oficial, varios clips del episodio ocho han comenzado a circular en TikTok y X, lo que ha generado una mezcla de frustración y curiosidad entre los aficionados.

Según reportan los medios, este flujo de escenas inéditas habría comenzado el martes a través de una cuenta de TikTok, creada aparentemente para ese propósito.

Más de una docena de videos fueron publicados y habrían mostrado alrededor de 30 minutos del episodio final. El portal ComicBook.com describió las imágenes como si hubieran sido grabadas desde una pantalla.

Aunque la cuenta y los videos fueron eliminados rápidamente, ya habían acumulado más de 100,000 vistas. Además, se replicaron por otros usuarios en más plataformas sociales.

El material filtrado constituiría alrededor de 30 minutos del capítulo final de la temporada 2 (HBO)

La reacción de los fanáticos ha sido variada. Mientras que unos aceptaron con curiosidad el “adelanto”, la mayoría protestó por los spoilers que ahora pueden atravesarse en X. La sensación de desencanto es compartida por los espectadores que prefieren no conocer detalles de la trama antes de tiempo y disfrutar la experiencia completa.

Sin embargo, este no es un problema nuevo para House of the Dragon. En 2022, días antes de que se estrenara el final de la primera temporada, también hubo otra filtración en línea del episodio completo.

En aquella ocasión, HBO atribuyó la filtración a un socio de distribución en Europa, Medio Oriente o África. “Estamos monitoreando agresivamente y retirando estas copias de internet”, dijo un portavoz de la compañía en ese momento, según registró The Hollywood Reporter.

En 2022, el final de la primera temporada también fue filtrado antes del estreno (HBO)

¿Qué se vio en el capítulo 7 de “House of the Dragon”?

House of the Dragon es una precuela de Game of Thrones y está basada en el libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin. Este relato se sitúa 200 años antes de los eventos de la serie principal y narra la historia de la familia Targaryen y la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

En la segunda entrega, que comenzó a emitirse el 16 de junio, se intensificó el conflicto entre los dos bandos que disputan el trono de hierro: el rey Aegon II Targaryen y la reina Rhaenyra Targaryen.

El episodio final continuará los eventos del séptimo capítulo, titulado “La cosecha roja” (The Red Sowing). Hasta este punto de la historia, la reina Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) ha logrado fortalecer su posición al incorporar nuevos jinetes de dragón a su causa, reclutando varios bastardos de su linaje.

Aunque la segunda parte de la precuela termina este domingo, la serie volverá pronto pues ha sido renovada para una tercera temporada (HBO)

Entre sus ellos se encuentran Hugh Hammer (Kieran Bew), Ulf White (Tom Bennett) y Addam de Hull (Clinton Liberty). Este último es el hijo bastardo de Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint).

Por otro lado, el rey consorte Daemon Targaryen (Matt Smith) debe tomar difíciles decisiones políticas en Harrenhal para asegurar el apoyo de los Riverlords.

Mientras tanto, el príncipe regente Aemond Targaryen (Ewan Mitchell) planea su siguiente movimiento mientras su hermano, el Rey Aegon II (Tom Glynn-Carney), lucha por recuperarse de una enfermedad grave. La reina viuda Alicent Hightower (Olivia Cooke) se retira de la corte, sumida en la depresión.

"House of the Dragon" tendrá tercera temporada tras ser renovada antes del final de temporada de su segunda parte (HBO)

“La casa del dragón” tendrá temporada 3

Debido a su éxito en las dos entregas distribuidas al público, HBO y Warner Bros. Discovery ya han asegurado el futuro de la serie al renovarla para una tercera parte que comenzaría a producirse pronto.

“No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar de nuevo en la tercera temporada”, dijo la compañía el pasado 13 de junio.

El capítulo final de la temporada 2 de House of the Dragon se estrenará este domingo 3 de agosto a las 9 p.m. ET en HBO.