Ryan Reynolds y Hugh Jackman visitaron a Madonna para mejorar una escena de “Deadpool y Wolverine”

Ryan Reynolds y Hugh Jackman han explicado las complejas gestiones que tuvieron que realizar para obtener el permiso de usar el éxito de Madonna de 1989, “Like a Prayer”, en su próxima película Deadpool & Wolverine. En una entrevista con Andy Cohen en SiriusXM, los actores y el director Shawn Levy revelaron que visitaron personalmente a la icónica cantante para solicitar la licencia del tema.

Según Levy, de 55 años, adquirir la licencia “involucró una visita personal a Madonna, donde le mostramos a Madonna la secuencia en la que se usaría ‘Like a Prayer’”. Reynolds, de 47 años, subrayó que obtener esa licencia no fue sencillo, afirmando: “Madonna no suele licenciar la canción, especialmente esa canción”. El actor añadió que fue “un gran esfuerzo pedirla y, ciertamente, un esfuerzo mayor usarla”.

“Nos reunimos con ella y le mostramos cómo se estaba usando, dónde y por qué”, contó Reynolds. A esto, Levy mencionó que la experiencia fue semejante a “conocer a la realeza”, mientras que Ryan dijo haberle preguntado a uno de los miembros del equipo de la leyenda pop si podía dirigirse a ella simplemente como “Madonna”.

Para la buena suerte del equipo, Madonna accedió al uso de su tema musical en el film. De hecho, según el actor canadiense, esto se facilitó gracias a que su hijo es fanático de las dos primeras películas de Deadpool. Pero incluso más allá de eso, la icónica cantante de los 80 se involucró mucho más al sugerir algunos cambios en la escena donde sonaría su canción.

“Dio una excelente nota”, contó Reynolds. “Lo vio y, no estoy bromeando, ella dijo: ‘Necesitas hacer esto’. Y, maldita sea, si no tenía razón”, agregó el intérprete del antihéroe de Marvel. De tal manera, el director confirmó que, con base en las recomendaciones, realizaron una nueva sesión de grabación en menos de 48 horas. “Mejoró la secuencia”, afirmó Levy.

Esta anécdota se suma a la de los gatos de Taylor Swift que usó Reynolds en su nueva película y que casi le cuestan una demanda. “Sí, mandé hacer una camiseta. Sí, de [las gatas de Swift] Meredith y Olivia en la camiseta de Wade”, comentó el Ryan. Sin embargo, aclaró que todo era parte de una broma y que nunca lo haría sin el permiso de Swift.

Soundtrack de “Deadpool y Wolverine”

Marvel Studios reveló recientemente la lista oficial de las canciones que aparecerán en Deadpool y Wolverine, lo que ha traído varias sorpresas. Esto, debido a que incluye hits musicales de la primera década del 2000 cantados por reconocidos solistas y agrupaciones como NSYNC, Fergie, Avril Lavigne, Green Day, pero también otros conjuntos más clásicos como The Platters y Waylon Jennings. Además, se suman conjuntos actuales como el grupo surcoreano Stray Kids.

“Only You (And You Alone)” – The Platters

“Bye Bye Bye” – NSYNC

“Angel of the Morning” – Merrilee Rush & The Turnabouts

“SLASH” – Stray Kids

“Glamorous” – Fergie

“Iris” – The Goo Goo Dolls

“The Power of Love” – Huey Lewis & The News

“I’m a Ramblin’ Man” – Waylon Jennings

“You Belong to Me” – Patsy Cline (Featuring - The Jordanaires)

“The Lady in Red” – Chris de Burgh

“I’m With You” – Avril Lavigne

“The Greatest Show” (From The Greatest Showman/Soundtrack Version) – Zac Efron and Zendaya and Hugh Jackman and Keala Settle and The Greatest Showman Ensemble

“You’re the One That I Want” – Olivia Newton-John and John Travolta

“I’ll Be Seeing You” – Jimmy Durante

“Make Me Lose Control” – Eric Carmen

“You’re All I Need to Get By” (with the Royal Philharmonic Orchestra) – Aretha Franklin

“Good Riddance (Time of Your Life)” – Green Day