Murió a los 73 años Judy Belushi-Pisano, actriz y viuda de John Belushi

Judy Belushi falleció en la región de Martha's Vineyard. Medios de la zona señalaron que tuvo una "larga batalla" contra el cáncer. (Crédito: Instagram/JohnBelushi)

Judy Belushi-Pisano, reconocida actriz y viuda del célebre comediante John Belushi, falleció el viernes a la edad de 73 años tras una larga lucha contra el cáncer, según Variety.

La información del deceso fue difundida este sábado por MV Times, medio que cubre la región de Martha’s Vineyard, isla de Massachusetts donde Belushi-Pisano residió durante sus últimos años. La cuenta oficial de Instagram de John Belushi también confirmó el deceso de la productora de Hollywood.

“Hoy, nuestros corazones están acongojados mientras decimos adiós a nuestra querida Judy. Su inquebrantable dedicación y genialidad creativa junto a Dan Aykroyd y John Belushi dieron vida a The Blues Brothers, un testimonio atemporal del poder de la música y la risa”, se lee en la publicación en Instagram.

Judy Belushi-Pisano se desempeñó como actriz y productora en "The Blues Brothers". (Créditos: Instagram/John Belushi)

La labor de Judy Belushi

Judy fue una incansable protectora del legado del famoso artista cómico que falleció en 1982, cuando solo tenía 33 años.

“No había nadie como ella. Judy hacía que todo el mundo se sintiera querido. No juzgaba, era ligera, divertida y pura. Podías ser realmente tú mismo a su lado, y eso ya era un regalo”, agregó el post.

Belushi-Pisano estuvo casada con John Belushi desde 1976 hasta el deceso del actor y comediante. A pesar de que enfrentó infidelidades y problemas de adicción de John, Judy dedicó gran parte de su vida a honrar su memoria y mantener viva su influencia cultural.

Tras la muerte de John, ella asumió un rol activo en la producción de diversos proyectos para la pantalla chica y grande que se vincularan con The Blues Brothers y otros trabajos de su esposo.

Judy Belushi estuvo casada con John Belushi desde 1976 hasta 1982, año en el que falleció el actor. (Créditos: Instagram/JohnBelushi)

Gestionó la producción de The Best of John Belushi y participó en la creación de los documentales John Belushi: Dancing on the Edge y John Belushi, lanzado en 2020 vía Showtime.

Previamente, en los años 70, había trabajado como productora radial en Nueva York. Cabe notar que Judy volvió a casarse en 1990 y se unió a Victor Pisano; sin embargo, solicitó el divorcio en 2010.

Medios locales también afirman que Judy Belushi-Pisano impulsaba eventos benéficos y culturales para la comunidad en la región donde vivía.

“En la isla, realizó una proyección de la película John Belushi: Dancing on the Edge para beneficiar a Martha’s Vineyard Community Services y un espectáculo con Daniel Aykroyd, el otro ‘Blues Brother’, para beneficiar a Martha’s Vineyard Playhouse”, reportó el MV Times.

¿Quién fue John Belushi?

John Belushi es recordado como uno de los comediantes más talentosos y carismáticos de su generación. Su carrera en el entretenimiento despegó con su participación en el elenco original de Saturday Night Live, show de televisión en el que desplegaba su genio y energía contagiosa.

Belushi ganó aún más reconocimiento con sus papeles en películas como Casa de Animales (1978), dirigida por Ivan Reitman, y The Blues Brothers (1980), junto a Aykroyd.

John Belushi y Aykroyd en la inolvidable película "The Blues Brothers". El actor falleció a los 33 años por una sobredosis. (Créditos: archivo)

No obstante, su vida también estuvo marcada por los excesos. El 5 de marzo de 1982, fue encontrado muerto en su habitación del Bungalow número 3 en el famoso Chateau Marmont, en Sunset Boulevard, Los Ángeles. Según la investigación, Belushi recibió numerosas visitas esa última noche, incluyendo las del actor Robin Williams y Robert De Niro, quienes al partir lo dejaron en compañía de una fan llamada Cathy Smith.

Aunque inicialmente se atribuyó el deceso a causas naturales, luego se determinó que el fallecimiento había sido provocado por una sobredosis accidental de speedball, una mezcla de cocaína y heroína inyectada.

Dos meses más tarde, Smith dio una entrevista exclusiva al National Enquirer en la que confesó haberle administrado ella misma la dosis letal. El caso se reabrió y Smith fue acusada de homicidio involuntario. Por el delito, la mujer pasó un año y medio en la cárcel.