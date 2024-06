“El Puma” José Luis Rodríguez con Infobae: su paso por Top Chef VIP y el “desconcertante” incidente con Alicia Machado

El cantante venezolano habló con Infobae tras su salida del reality de cocina que lo llevó a encontrar "bonitas amistades". Créditos: Telemundo/Infobae

Con 81 años de edad, José Luis “El Puma” Rodríguez admite que no pensó mucho cuando le ofrecieron participar en Top Chef VIP 3. “No calculé nada”, comentó en una entrevista con Infobae. “Mi vida ha dado un vuelco, por supuesto, después de lo que pasó, para aprovechar cada día y cada tiempo”, explica en referencia a la segunda oportunidad de vivir que recibió tras un trasplante doble de pulmón en 2017.

Top Chef VIP 3, el programa culinario de Telemundo Internacional, sacó de su zona de confort al cantante venezolano que está mucho más familiarizado con formatos musicales. Pero esta vez no iba ser jurado, y tampoco iba a hablar de interpretación vocal. Le tocaba estar detrás del fogón, como uno de los 20 famosos que debía probar su talento gastronómico ante tres cocineros expertos.

El último jueves, Rodríguez se convirtió en el octavo eliminado del programa y —con la serenidad que lo caracteriza— afirma que se lleva en el corazón “muchas buenas amistades”, a pesar de los momentos de tensión.

José Luis "El Puma" Rodríguez fue el octavo eliminado de Top Chef VIP 3 y agradeció la oportunidad de participar en el programa. (Créditos: Telemundo Internacional)

“Si algo di, en retribución me llevo enseñanzas de ellos. Uno siempre aprende de las personas. De los jueces de los participantes, y ver como en el transcurso del tiempo las personas van diciendo quienes son realmente”, contó.

El intérprete de “Agárrense de las manos” reitera que tenía un “total desconocimiento del arte culinario” y que en realidad no pudo entrenar previamente a las grabaciones del show.

“Bueno, no me preparé. Fue tan rápido todo que lo único que sabía creo que era freír un huevo. Pero no tuve tiempo de hacerlo porque yo estaba en gira. Una gira muy fuerte, de unos diez o 12 shows y enseguida fui a a grabar Top Chef”, relató.

“Empecé de cero, realmente. Los primeros platos fueron espantosos, pero eso sí, con mucho gusto. Siempre cuidé el sabor, porque la verdad que la comida es la sazón”, precisó sobre lo que aprendió del uso de aliños, condimentos y salsas.

La relación del músico y la comida ya ha pasado por ajustes drásticos en el transcurso de las décadas. Fue vegetariano por 30 años; pero luego de su cirugía, volvió a probar la carne. “Bueno, siento al ser vegetariano creo que perdí un poco el tiempo. Y es muy sacrificado cuando viajas mucho, pues se complica”, explicó.

Luego de ser vegetariano por 30 años, el cantante tuvo que retomar el consumo de proteína animal para recuperarse del trasplante de pulmón. . Créditos: Telemundo/Infobae

“Los doctores me dijeron si no comía proteína animal, pues iba a ser difícil superar esa operación. Y empecé otra vez a comer proteína animal. Y creo que es necesario para el cuerpo”. Sobre todo cuando su estilo de vida requiere mucha energía para desplazarse de un país a otro, y pasar todo el trajín de los aeropuertos y hoteles.

Eso sí. Lo que ya no admite en su dieta son los azúcares, refrescos y harinas blancas y refrescos. “Evito todas esas cosas”, insistió.

Sobre Alicia Machado: “Fue un poco desconcertante”

Al preguntarle al Puma sobre los recuerdos que tiene con sus compañeros, el artista rápidamente menciona a quienes lo llamaron “el quinto Mosquetero” del reality. Un gesto que, en su momento, tuvo reacciones encontradas.

Pero justo esta semana, el público vio otro momento tenso en el programa, cuando el cantante de “Dueño de nada” tuvo que hacer dupla con Alicia Machado, su compatriota, para un reto en parejas.

La ex reina de belleza hizo una pregunta a la chef Belén Alonso, a lo que El Puma contestó con un comentario impaciente. “Ya comenzó el kinder”, dijo el músico.

La expresión detonó una fuerte reacción de la empresaria y actriz que ha desatado polémica en redes sociales. “A ver Puma, vamos a empezar a competir tú y yo así que tengo todo el derecho de preguntar lo que se me antoje y necesito que en este reto me escuches”, exhortó. “Quiero que me hagas caso porque no quiero perder”.

La relación con Alicia Machado generó un momento de tensión pública que no se disipó, incluso después de la eliminación de El Puma. (Créditos: Telemundo Internacional)

La tensión no se disipó, incluso al momento en que el Puma fue eliminado de la competencia. Machado no se despidió de él, aunque sus compañeros aseguran que la venezolana intentó disculparse previamente. Ella también refirió que él solo le dijo “sigue tu camino”, fuera de cámaras.

“Yo no tuve percances con ninguna persona, excepto lo último que fue un poco desconcertante”, mencionó Rodríguez cuando se le preguntó por lo ocurrido antes de su salida del programa.

“Porque no esperaba eso. Una persona que cambia automática de la noche a la mañana... Creo que algunas personas necesitan una terapia psicológica, de ciertas personas que la puedan ayudar”, añadió. “Si esto es así, que cambia de la noche a la mañana, creo que no está bien”.

José Luis Rodríguez, quien compartió un emotivo momento en Top Chef VIP al preparar un platillo hondureño, explicó que su mayor aprendizaje ha sido empatizar con los cocineros. A pesar de haber recorrido incontables países en su larga trayectoria musical, reconoce una nueva perspectiva sobre la gastronomía internacional.

Rodríguez destacó el nuevo respeto y comprensión que tiene por los chefs y trabajadores de la gastronomía tras su participación en el programa. (Créditos: Telemundo Internacional)

“Ahora cuando voy a un restaurante entiendo lo que pasa un chef, un mesonero para explicar los platos o para quedar bien con el cliente”, reflexionó. “Ahora sí lo entiendo perfectamente. Y entiendo también que un chef es un artista, un creador y eso bien vale la pena aplaudir y admirar”.

La tercera temporada de Top Chef VIP se transmite en exclusiva para Latinoamérica sólo a través de Telemundo Internacional con nuevos episodios de lunes a viernes y domingos, en simultáneo con su emisión en los Estados Unidos.

Todavía quedan 12 participantes en competencia por el premio de US$ 200,000 dólares, el doble del otorgado en temporadas anteriores.