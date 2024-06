La nota de amor que la esposa de Jon Bon Jovi le escribió en su anuario durante sus años de secundaria

Jon Bon Jovi recordó con ternura la nota que Dorothea Hurley le escribió en su anuario de secundaria (REUTERS/Getty Images)

El legendario rockero Jon Bon Jovi, de 62 años, sorprendió al compartir una emotiva nota del anuario de secundaria escrita por su esposa Dorothea Hurley durante su aparición en el programa de entrevistas de Kelly Clarkson. Los dos se conocieron en la clase de historia y comenzaron una relación que ha perdurado por más de tres décadas.

En su conversación con Clarkson, Bon Jovi recordó cómo se enamoró de Hurley. “Me enamoré de la chica que se sentaba a mi lado en la clase de historia”, comentó.

Durante el programa, también reveló el mensaje que Hurley le dejó en su anuario, el cual referenciaba una de las primeras canciones escritas por John titulada “Bobby’s Girl”.

“John, escribe una secuela de ‘Bobby’s Girl’ pero llámala ‘She’s Johnny’s Now’ [Ahora es de Johnny]. Con amor, Dot”. Claramente conmovido, explicó que a pesar del apodo, nunca llama a su esposa “Dot”.

El rockero compartió cómo se enamoró de Hurley en la clase de historia (Disney/Hulu)

El cantante también proporcionó contexto sobre la referencia a la canción “Bobby’s Girl”. Relató que Dorothea salía con su amigo Bobby, quien se unió al servicio militar junto con otros dos de sus mejores amigos. “Era mi último año de secundaria y simplemente me enamoré”, añadió.

La relación de la pareja se consolidó con una fugaz boda en 1989 en la Capilla Graceland en Las Vegas. Han formado una familia con cuatro hijos: Stephanie (31 años), Jesse (29 años), Jake (22 años) y Romeo (20 años).

En meses recientes, el reconocido rockero ha acaparado titulares con declaraciones sobre su matrimonio mientras promocionaba proyectos como el documental Thank You Goodnight: The Bon Jovi Story, de Hulu.

La boda del cantante y Hurley tuvo lugar en una capilla en Las Vegas en 1989 (Theo Wargo/Getty Images for Intrepid Sea, Air, & Space Museum)

En una entrevista con The Independent, admitió: “Se trata de nunca mentir sobre haber sido un santo”. Durante una conversación más explícita con Michael Strahan en Good Morning America, el cantante reafirmó no estar diciendo “que no haya habido 100 chicas en mi vida, soy Jon Bon Jovi. Fue bastante bueno”.

Y añadió: “si crees que alguna vez iba a poner en peligro mi... Cualquier cosa, ¿por creer que el narcisista en mí era real? Qué estupidez ¿Qué tipo de excesos necesita un hombre que va a alimentar ese fuego? Simplemente no vale la pena””.

La pareja lleva más de tres décadas junta desde su encuentro en secundaria (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de admitir no ser un “santo”, Bon Jovi elogió a su esposa y su papel fundamental en mantener a la familia unida.

“No hay duda en mi mente de que este mundo gira gracias a ella. Por lo que hizo para mantener a los niños centrados, lo que hace para mantenerme centrado, lo que hacemos juntos para mantenerlo todo centrado. Ciertamente no tiene miedo de desafiarme en algo, pero también está ahí cuando caigo. Y yo estoy ahí para ella cuando cae”, expresó el músico.

El mensaje en el anuario incluía una referencia a una canción temprana de Bon Jovi (Jeff Kravitz/FilmMagic)

Recientemente, la familia ha celebrado importantes hitos. El hijo Jesse contrajo matrimonio con Jesse Light en la misma capilla de Las Vegas en mayo.

Además, diversos medios informaron que su hijo menor, Jake, se casó en secreto con la actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, en una ceremonia discreta y romántica. Bon Jovi describió la ceremonia como “pequeña” y “hermosa”.

Jon Bon Jovi confirmó que la actriz de "Stranger Things" y el modelo sellaron su amor en una boda íntima (Drew Gurian/Invision/AP/Instagram)

Jon Bon Jovi y la estabilidad del matrimonio

El intérprete destacó que la estabilidad de su hogar ha sido primordial, incluso en medio de los “maravillosos clichés del estrellato del rock”. Según declaró a The Independent, “se trata de no mentir nunca sobre haber sido un santo, pero tampoco ser tan tonto como para estropear la vida en casa”.

En cuanto a su carrera musical, el cantante de “Livin’ on a Prayer” reflexionó sobre su dedicación inquebrantable y ambición de mejorar cada día. “Lo que realmente importaba era superar a todos los demás”, señaló.

Recientemente, Bon Jovi enfrentó desafíos significativos con sus cuerdas vocales, lo que lo llevó a considerar el retiro si su voz no alcanzaba los estándares deseados. Tras una cirugía, adoptó una nueva perspectiva sobre “abrazar el día” y apreciar la felicidad.

Bon Jovi y Dorothea Hurley tienen cuatro hijos: Stephanie (31 años), Jesse (29 años), Jake (22 años) y Romeo (20 años) (REUTERS/Aaron Josefczyk)