Se encerró en un baño e intentó suicidarse: la película de terror pornográfico que casi acabó con su protagonista

La película, descrita por su protagonista como "pornografía psicológica", capturó el horror en el cine de terror de principios de los 80. (Gaumont Film Company)

Tiene todos los elementos que hoy la convertirían en una película censurable, incluso “cancelable” en la transformadora época de las redes sociales. Desagradable, sangrienta y abrumadoramente sexual. Posesión (Possession) se estrenó en 1981 y aún es considerada como uno de esos títulos de culto infaltables que ofrecen una mirada distinta al terror. El propio Sam Neill (Jurassic Park) —a través de su libro de memorias Did I Ever Tell You This?— consideró que no podría hacerse en la actualidad, aunque está agradecido de haber formado parte del elenco.

“No mucha gente la ha visto y, de los que la han visto, es cierto que muchos la detestan. Yo mismo la considero una obra maestra, aunque muy imperfecta. Y no soy el único”, admitió el actor neozelandés, y agregó que “hoy en día dudo que te salieras con la tuya”. La industria del siglo XXI es cada vez menos permisiva con los abusos y la explotación de los actores en los sets, no obstante, estos problemas no han sido superados por completo. Muestra de ello son las denuncias que se exponen todos los años.

Sam Neill reflexionó sobre "Posesión", un film imposible en la era de la censura digital. (Gaumont Film Company)

La historia de Posesión, conocida también como Una mujer poseída, se centra en Mark (Sam Neill), un espía de renombre internacional, cuya vida toma un giro oscuro y complicado cuando su esposa, Anna/Helen (Isabelle Adjani), le solicita el divorcio. A partir de este momento, la mujer empieza a manifestar una conducta inquietante y alarmante, como una forma de exhibición de estar poseída por un ente demoniaco.

El filme estuvo dirigido Andrzej Zulawski, un director polaco que buscaba plasmar las vivencias de parejas a través de sus controversiales largometrajes. Su postura contra el autoritarismo y la censura de la Polonia socialista de ese entonces (bajo el control de la Unión Soviética) ofrecen una mayor compresión de su tan peculiar cine y, especialmente, de esta película, que fue lanzada en el contexto de la Guerra Fría.

“Fue una época jodidamente surrealista, estábamos en Berlín en plena Guerra Fría. Fue bizarro”, recordó Neill en una entrevista con The Independent. Y, aunque describía a Andrzej como “genio, pero enloquecido” y “verdadero cinéfilo”, también admitió que no le caía del todo bien por su “bravuconería” como forma de guiar a sus estrellas: “Había momentos en los que gritaba, le gritaba [a Isabelle Adjani] en la cara. Era angustioso de ver”.

El cineasta polaco Andrzej Zulawski le gritaba a Isabelle Adjani durante el rodaje de "Posesión". (Gaumont Film Company)

Previo a su muerte en 2016, Żuławski abordó el intento de suicidio de Adjani. En un diálogo recogido por Sight and Sound Magazine, el cineasta pide entender que, en principio, Europa es un mundo distinto en términos cinematográficos y que Isabelle, como estrella francesa, era “una diva”. Entonces, contó que ella “se fue al baño y se cortó las muñecas con una máquina G2 [maquinilla de afeitar] que te corta medio milímetro de piel y no mucho más”.

De acuerdo a la revista inglesa I-D, Isabelle Adjani conceptualizó Posesión como “pornografía psicológica” y un tipo de proyecto que un artista sólo podría llevar a cabo en su juventud, porque se trata de trabajar con un director que “te hace sumergirte en su mundo de oscuridad y sus demonios”. La experiencia fue emocionante para ella, pero esto no elimina el trauma que le dejó de por vida.

“Salí magullada, por dentro y por fuera. Fue emocionante hacerla. No me rompí ningún hueso, pero me preguntaba cómo o por qué lo había hecho. No creo que ninguna otra actriz haya hecho dos películas con él”, expresó con sinceridad.

"Salí magullada, por dentro y por fuera", confesó la actriz varios años más tarde. (Gaumont Film Company)

Sam Neill tuvo que golpear a Isabelle Adjani

“Con Żuławski, harías lo que él quisiera”, narró Sam Neill en su publicación autobiográfica. Si bien su intención no es hacerse ver como “la clásica víctima de abusos”, reconoce que de cierta forma, tanto él como Isabelle Adjani, sí lo fueron. Querían entregarlo todo para convertir la película en una creación notable, porque creían en su director como artista: “Realmente queríamos estar en esta cosa. Estábamos haciendo algo más grande que nosotros mismos”.

Sin embargo, la pegada de realidad le llegó cuando Andrzej Zulawski llevó todo muy lejos, porque él siempre “pedía mucho más de lo que podías dar”. Casualmente, le dijo a Sam que debía abofetear a su co-estrella y él se negó de inmediato. “No puedo hacerlo. No puedes pedirme que lo haga”, rogó al cineasta y continuó: “Nunca he levantado la mano a otro ser humano y tengo que decir que no. Por favor, no me lo pidas. No voy a hacerlo”.

De pronto, Adjani se acercó a él y le instó a que la golpee para poder seguir adelante con la filmación. Nuevamente, el actor, completamente frustrado, le pidió que no lo obligara a hacerlo; pero al final cedió. “Tengo que decir que fue lo más angustioso que he tenido que hacer en una película”, aseveró.

El actor Sam Neill se negó repetidas veces a abofetear a su co-estrella, pero finalmente tuvo que ceder a los deseos de su director. (Gaumont Film Company)

La violencia misógina en el cine

A mediados de 2023, Adèle Exarchopoulos compartió una conversación con Isabelle Adjani para un número especial de Interview Magazine. Ambas actrices francesas experimentaron situaciones de violencia ejercida por directores varones en sus carreras. En el caso de Exarchopoulos, por La vida de Adèle (2013), debido las extensas y agotadoras escenas sexuales que grabó para el cineasta Abdellatif Kechiche, a quien ella calificó de “torturador” y “manipulador”.

A sus 68 años, Adjani continúa cuestionándose si una actriz “es capaz de superar todo lo que se le inflige”. Para esta entrevista, propuso como ejemplo su propia trayectoria y lo que vivió con Andrzej Zulawski, de quien aceptó este tipo de maltrato. “Con los años me he dado cuenta de que es algo que no podría volver a aceptar, y forma parte de todo lo que mi subconsciente se ha ido tragando e incubando”, reflexionó. “Me pregunto si actuar ha sido un poco malsano durante ciertos periodos de mi vida, ¿no?”.

Adjani se considera a sí misma "una superviviente", luego de la traumática filmación de "Posesión". (Gaumont Film Company)

Aunque la actriz veterana no menciona explícitamente la violencia misógina que soportó para el rodaje de Posesión, tantea las consecuencias que tuvo en su vida. “Me considero una superviviente por muchas razones”, afirmó sin dejar de reconocer lo “bonito” que es hacer un espacio a un personaje dentro de uno, pero que esto podría salirse de control. “Grandes actrices han sido devoradas por dentro. Es una especie de autocanibalismo”.

Para Isabelle Adjani, después de todo, la actuación no es una clase de empleo que “facilite un estado de ánimo feliz, sino todo lo contrario”.