Travis Kelce dijo que no sabe cómo logró conquistar a Taylor Swift

La pareja del momento está formada por la estrella más influyente de la escena pop actual y uno de los deportistas más famosos de los Estados Unidos (USA Today/Reuters)

El romance entre la superestrella del pop Taylor Swift y Travis Kelce, ala cerrada de los Jefes de Kansas City, es uno de los que despierta mayor interés en el público. La relación, que se hizo pública en septiembre de 2023, combina el mundo del espectáculo con la esfera deportiva en una forma que pocos podrían haber anticipado. El propio Kelce todavía se muestra sorprendido por haber conquistado a la cantante de “Love Story”.

En un episodio reciente de su podcast “New Heights”, el jugador abrió su corazón sobre su relación con Swift, ofreciendo una mirada íntima a un vínculo que surgió de forma inesperada. Inicialmente este romance parecía improbable por las distintas esferas en las que ambos se mueven, pero ahora sus protagonistas destilan felicidad.

Lil Dicky, invitado al podcast, ofreció su visión sobre la fascinación pública con esta unión. Describió la relación como el encuentro de los “más populares” de mundos distintos en la preparatoria. “Creo que es lo mejor de la historia... Es algo tan estadounidense, hay algo clásico ahí”, alegó el rapero.

Para el rapero Lil Dicky, la relación de Travis y Taylor es como la de los protagonistas en una película de adolescentes: la chica más popular de la escuela con el deportista más famoso (Créditos: EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO)

Travis replicó bromeando: “No entiendo cómo lo logré, porque ella no estaba interesada en los deportes. Así que no sé cómo lo logré”.

El invitado rápidamente mencionó el famoso primer intento de Kelce para acercarse a Swift. Hace un tiempo, él había tratado de enviar su número de teléfono a través de una pulsera de amistad en uno de los conciertos de la cantautora. El jugador de futbol americano no logró acercarse a la artista en el recital, pero el hecho de que la nombrara en su podcast creó la oportunidad para arreglar un encuentro.

Swift describió ese movimiento como algo audaz. “Comenzamos a salir después de eso. Así que tuvimos un buen tiempo juntos que nadie supo, y estoy agradecida por ello porque pudimos conocernos el uno al otro”, reveló en la entrevista que tuvo con la revista Time a finales de 2023.

De todos modos, la conexión entre ambas figuras impulsó un crossover de apariciones celebradas por los fanáticos y la prensa. Taylor Swift comenzó a acudir a los partidos de fútbol de los Chiefs de Kansas City para apoyar a su novio; mientras que Travis separó tiempo para viajar a diversas paradas de la gira The Eras Tour.

Taylor elogió las agallas de Travis, quien tomó la iniciativa para conocerla (AP Foto/Toru Hanai, File)

En el episodio del podcast, Travis dijo que los eventos recientes dejaron un impacto positivo en él. “Estoy teniendo la mejor época de mi vida. Simplemente volando alto. Disfrutándolo todo. Trayendo nuevas vidas al mundo del fútbol americano. Abriendo este mundo a cosas nuevas también”, aseguró.

Si bien ambos personajes suelen tener agendas bastante ocupadas, aprovechan al máximo el tiempo de sus vacaciones. Se les ha visto descansando juntos en las Bahamas y en California.

“Los dos somos muy profesionales”, dijo Travis al portal ET cuando fue consultado por la forma en que equilibran sus tiempos personales. “A las dos nos encanta lo que hacemos, y cualquier oportunidad que tengo de mostrarle mi apoyo —y saber que ella me está mostrando todo el apoyo del mundo durante toda la temporada— ha sido una experiencia increíble conocer a Tay”.