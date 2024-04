Scarlett Johansson y Channing Tatum se enamoran en primer trailer de “Fly Me to the Moon”

Protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, "Fly Me To The Moon" es una comedia dramática con estilo y agudeza que tiene como telón de fondo el histórico alunizaje del Apolo 11 de la NASA.

Dos grandes estrellas de Hollywood se reúnen por primera vez en la pantalla grande. Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizan la película Fly Me to the Moon, una comedia romántica que escapa de la fórmula usual del género y cuenta una historia bastante peculiar relacionada a una de las más importantes misiones de viaje hacia el espacio.

Ambientada en la carrera espacial de los años 60, el largometraje narra la historia de un falso aterrizaje (como plan B) en la Luna orquestado por la NASA. Johansson interpreta a Kelly Jones, parte del equipo de marketing encargado de mejorar la imagen pública de la agencia del gobierno estadounidense, mientras que Tatum asume el papel de Cole Davis, el director de lanzamiento.

Scarlett Johansson y Channing Tatum protagonizan "Fly Me to the Moon", una comedia romántica ambientada en la misión Apolo 11 (Créditos: Apple TV+)

La química en pantalla de Johansson y Tatum es uno de los puntos fuertes subrayados por la actriz, quien compartió con People que trabajar junto a Tatum fue una experiencia novedosa y gratificante. “El hecho de enamorarme de él en pantalla fue bastante fácil. Es una persona muy agradable”, comentó Johansson sobre su coprotagonista.

Además, profundizó en su personaje, Kelly Jones, describiéndola como “una mujer muy moderna que vive en una época donde las mujeres eran a menudo subestimadas”, y resaltó cómo ella usa esto a su ventaja, siempre estando un paso adelante.

Johansson confesó que tuvo buena química con Tatum y destacó lo fácil que fue enamorarse de su personaje en la historia (Créditos: Apple TV+)

La película, además, cuenta con un elenco de apoyo que incluye a Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano y Woody Harrelson.

Un desafío creativo y logístico por la conquista lunar

Dirigida por Greg Berlanti y escrita por Rose Gilroy, Fly Me to the Moon no solo destaca por sus protagonistas, sino también por el desafío que supuso recrear uno de los eventos más icónicos y discutidos de la historia: el aterrizaje en la Luna del Apolo 11.

"Fly Me to the Moon" se estrenará en cines el 12 de julio y más tarde estará disponible en streaming en Apple TV+ (Créditos: Apple TV+)

Berlanti reveló que la inspiración detrás de la película fue la idea de explorar si el gobierno estadounidense podría haber falsificado este acontecimiento histórico, lo que le llevó a enfrentarse al reto de recrear con minuciosidad las famosas imágenes del aterrizaje lunar.

“Lo más desafiante fue recrear el aterrizaje en la Luna y las maneras en las que podría haber sido ‘falsificado’ en ese momento”, compartió el director. Esto requirió un set del tamaño de un campo de béisbol, meses de trabajo en construcción y diseño, así como un esfuerzo coordinado en efectos de iluminación y trabajo con dobles de acción.

El director reveló que recrear el aterrizaje lunar y cómo podría haberse falsificado representó el mayor desafío de la producción (Créditos: Apple TV+)

La película promete ser un hito no solo por la reunión de Johansson y Tatum en pantalla por primera vez sino también por la originalidad y amplitud de su concepto. Johansson subrayó la novedad que Fly Me to the Moon aporta al panorama cinematográfico.

“Creo que al público le hace falta una película de gran idea que sea tanto divertida como conmovedora y original, y tienen hambre de eso. La película es totalmente entretenida y fresca”, afirmó la actriz sobre la producción.

La película marca la primera vez que Johansson y Tatum colaboran en la pantalla grande (Créditos: Apple TV+)

Fly Me to the Moon se estrenará en cines el 12 de julio, bajo una producción conjunta de Apple Original Films y Sony Pictures Entertainment. El film también estará disponible para streaming en Apple TV+.