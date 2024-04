La reacción de Elizabeth Hurley cuando le preguntaron si el príncipe Harry perdió la virginidad con ella

Elizabeth Hurley expresó lo que sintió cuando le dijeron que el Príncipe Harry había perdido su virginidad con ella (Créditos: REUTERS/Toby Melville/Alisha Jucevic)

En una reciente aparición en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen, la actriz británica Elizabeth Hurley respondió a las especulaciones que surgieron tras la publicación del libro Spare por el Príncipe Harry. En sus memorias, el duque de Sussex, de 39 años, hace referencia a una “mujer mayor” con quien tuvo su primera relación sexual, lo que condujo a rumores que apuntaban a Hurley como la mujer en cuestión.

La modelo de 58 años calificó estas suposiciones de “absurdas” y “ridículas”, asegurando que nunca ha tenido encuentros personales con Harry. “Eso fue ridículo!”, expresó Hurley, negando las afirmaciones y enfatizando que nunca ha conocido al príncipe en su vida.

Elizabeth Hurley niega especulaciones sobre su relación con el Príncipe Harry tras la publicación de su libro "Spare" (Créditos: Instagram/elizabethhurley1)

El libro Spare, lanzado a la venta en enero de 2023, ha generado gran controversia y discusión pública, especialmente por los detalles personales que el príncipe comparte sobre su vida. En su texto, describe su primera vez como un “episodio indigno”, con una mujer que le trataba “no muy diferente de un joven semental”.

Dicha revelación provocó una intensa especulación en los medios y en el público sobre la identidad de la mujer. Poco después de la publicación de las memorias del príncipe, en una entrevista con The Sun, Sasha Walpole se identificó como la mujer en cuestión, poniendo fin a las especulaciones y rumores que rodeaban a otras figuras, incluida Hurley.

Walpole critica a Harry por detallar demasiado su experiencia sexual en "Spare"

“No entiendo por qué entró en tantos detalles”, especificó Walpole al medio periodístico. “Podría haber dicho que perdió la virginidad y dejarlo así”, resaltó la mujer que se dedica a la conducción de excavadoras y tiene solo tres años más que él.

¿Están vinculados Elizabeth Hurley y el Príncipe Harry?

A pesar de los rumores, Hurley y Harry comparten poco en común fuera de ser figuras públicas británicas. La actriz tuvo un matrimonio con el empresario indio Arun Nayar desde 2007 hasta 2011 y mantuvo una relación de larga duración con el actor Hugh Grant, así como con el fallecido empresario estadounidense Steve Bing, con quien tiene un hijo: Damian Hurley.

Damian Hurley hace su debut como director en el proyecto cinematográfico "Strictly Confidential" (Créditos: REUTERS/Danny Moloshok

Recientemente, Elizabeth y su hijo han colaborado en el proyecto cinematográfico Strictly Confidential, que precisamente marca el debut directorial de Damian. Ambos se han mostrado entusiasmados por trabajar como familia en la misma película.

Por otro lado, la vida del Príncipe Harry ha tomado un rumbo diferente durante los últimos cuatro años. Esto, debido a la importante decisión de renunciar a sus deberes reales en 2020, junto con su esposa Meghan Markle. Esto lo llevó a trasladarse a Montecito, California, juntos a sus dos hijos: Archie y Lilibet.

Príncipe Harry rompió con la realeza británica, mudándose a California con Meghan Markle y sus hijos (Créditos: EFE/EPA/SASCHA STEINBACH)

La situación ha sido parte de un esfuerzo más amplio por parte de Harry y Meghan, quienes han aclarado previamente que su objetivo era buscar una vida alejada del intenso escrutinio público que enfrentan como miembros de la familia real británica.

En Spare, Harry se abre sobre varios aspectos de su vida personal y familiar, lo que ha llevado a un distanciamiento de otros miembros de la realeza, incluidos su padre, el Rey Carlos III, su hermano, el Príncipe William, y su cuñada, Kate Middleton.