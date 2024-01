Murió el actor Bill Hayes, protagonista de la serie “Days of our lives”

Los actores de telenovelas Bill Hayes y Susan Seaforth Hayes, alias Doug y Julie Williams en "Days Of Our Lives", posan para una sesión de retratos en su casa alrededor de 1978 en Los Ángeles, California (Foto de Maureen Donaldson/Getty Images)

El actor Bill Hayes, conocido por su papel de Doug Williams en la telenovela de la NBC “Days of Our Lives” -que interpretó desde 1970 hasta diciembre de 2023-, murió el viernes a los 98 años, según reveló su agente.

Bill estaba casado con su compañera de elenco Susan Seaforth Hayes y la pareja también interpretó a marido y mujer en la pantalla durante más de tres décadas.

En un comunicado, los productores de “Days of Our Lives” dijeron: “Bill, uno de los personajes más longevos de ‘Days of our Lives’, creó el papel de Doug Williams en 1970 y lo interpretó ininterrumpidamente durante toda su vida. Él y su esposa, Susan Seaforth-Hayes, siguieron siendo la base de la familia Williams-Horton durante más de 50 años”.

El productor ejecutivo Ken Corday le recordó como “el corazón y el alma” de la longeva serie. Dijo: “He conocido a Bill durante la mayor parte de mi vida, y él encarnaba el corazón y el alma de ‘Days of Our Lives’. Aunque estamos de luto y le echaremos de menos, el legado indeleble de Bill perdurará en nuestros corazones y en las historias que contemos, tanto dentro como fuera de la pantalla.”

Lejos de la telenovela, Bill era conocido por su exitoso single “The Ballad of Davy Crockett”, que encabezó las listas de hits musicales en 1955.

Bill Hayes posa en el Days Of Our Lives: 50 Years Book Signing In Village of Rochester Hills el 18 de noviembre de 2015 en Rochester, Michigan (Foto de Scott Legato/Getty Images para Corday Productions)

Antes de triunfar en el mundo del espectáculo, Bill se alistó en el Cuerpo Aéreo de la Marina estadounidense y se entrenó para convertirse en piloto de aviones caza.

Tras el final de la II Guerra Mundial, Bill decidió estudiar Música y Arte Dramático en la Universidad DePauw de Indiana y, más tarde, actuó omo cantante en programas de variedades y actuó en Broadway en la década de 1950. Hizo giras nacionales de musicales de teatro como “Bye Bye Birdie”, “Student Prince”, “Anything Goes”, “Camelot” y “The Pajama Game”.

En 1970, consiguió su papel emblemático en “Days of Our Lives”, que fue presentado como un convicto que trabajaba como cantante de salón. En 1984, abandonó la serie junto a su esposa después de que disminuyera el tiempo que tenían en pantalla. Pero en 2003 regresaron a la telenovela, pese a que los espectadores habían dado por muertos a ambos personajes.

Bill Hayes y Susan Seaforth Hayes posan con el Premio a la Trayectoria de la 45ª edición anual de los Premios Daytime Emmy el 29 de abril de 2018 en Pasadena, California (Foto de Michael Tran/FilmMagic)

En 2018, Bill y su esposa recibieron los premios Lifetime Achievement en los Emmy por su trabajo en esta serie de televisión.

Además de su esposa Susan, a Bill le sobreviven sus cinco hijos de su primer matrimonio con Mary Hobbs, así como 12 nietos.

(Con información de Reuters)