Kendall Jenner posó con otro abrigo tras recibir ataques por llevar uno de piel de 27.000 dólares

Después de las letales críticas de activistas animalistas en otra publicación, la modelo respondió con un cambio a la piel sintética (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kendall Jenner sabe muy bien cómo sobrellevar la crisis en torno a sus redes sociales, sobre todo si se trata del mundo de la moda, el cual es testigo constante de la evolución de tendencias y la conciencia social. En el foco de la última controversia se encontró la supermodelo integrante de la familia Kardashian-Jenner, quien decidió dar un giro en el tipo de abrigos que usa tras una serie de críticas feroces por parte de activistas animalistas.

Hace apenas una semana, apasionados ecologistas dieron rienda suelta a su indignación al ver que Jenner lució un lujoso abrigo de piel auténtica de oveja de la diseñadora Phoebe Philo, con un valor estimado en 27.000 dólares. La empresaria disfrutaba de unas vacaciones en Aspen, Colorado y aprovechaba la sesión de fotos para promocionar su marca de tequila 818.

La publicación en su cuenta de Instagram no tardó en desatar un intenso debate marcado por la furia de diversos seguidores. Defraudados por su elección, no dudaron en expresar su desaprobación, señalando la contradicción entre su conocido amor por los animales y la utilización de pieles reales.

En esta ocasión, la celebridad optó por un abrigo blanco esponjoso de una piel visiblemente sintética (Instagram @kendalljenner)

Los comentarios en contra de esta decisión llevaron crueles adjetivos como “vil” y acusaciones de portar “sangre” en lugar de moda. La crítica online fue tan prominente que llegó a eclipsar el propósito original de la publicación: la promoción de la marca de tequila de la estrella de “The Kardashians”.

“¿Cuántos ANIMALES inocentes han muerto para que ella publique estúpidas fotos con labios de pato?”, comentó un internauta en tono de burla hacia Kendall. En esa misma línea, otro seguidor bromeó cruelmente diciendo que estaba imitando a una “Barbie Chewbacca” con la piel. Otros la ‘trollearon’ sin piedad, involucrando a Bad Bunny: “Se hizo un abrigo con el ‘conejo malo’”.

Sin embargo, la modelo de 28 años jugó muy bien sus cartas y, sin emitir palabras textuales, se puede decir que se reivindicó una semana después. En esta ocasión, la celebridad optó por un abrigo blanco esponjoso de una piel visiblemente sintética en una nueva serie de fotos publicadas en su cuenta de Instagram este jueves.

Jenner desató la furia de sus internautas animalistas al lucir un abrigo de piel real, 'trolleándola' sin piedad involucrando a Bad Bunny: “Se hizo un abrigo con el ‘conejo malo’” (Instagram @kendalljenner)

Hace algunos días se dio a conocer que el romance entre la supermodelo y Bad Bunny llegó a su fin, según fuentes cercanas a la pareja. El cantante puertorriqueño, de 29 años, y la modelo estadounidense, de 28, fueron vistos juntos por última vez en la fiesta posterior al programa Saturday Night Live en octubre pasado, donde el boricua se desempeñó como anfitrión e invitado musical.

Las celebridades comenzaron a salir luego de la mudanza del reggaetonero a Los Ángeles, siendo presentados por amigos comunes. Tras desatar rumores de romance en febrero, cuando se les captó en una cita doble con Hailey Bieber y Justin Bieber, la relación de Bad Bunny y Jenner escaló a inicios de 2023, siendo vistos juntos en diversas ocasiones como montando a caballo y disfrutando juntos del festival Coachella.

El pasado septiembre, Bad Bunny brindó algunos detalles de su relación con Kendall, defendiéndola de los ataques. Para entonces, el romance iba por buen camino. “No saben cómo te sientes, no saben cómo vives, no saben nada, y realmente no quiero que lo sepan”, dijo Benito Martínez a Vanity Fair respecto a su vida sentimental.