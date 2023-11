Así es la vida hogareña de Kylie Jenner cuando las cámaras y flashes se apagan

Tras el arrollador éxito de las dos colecciones de su nueva marca de moda Khy, la joven magnate dejó ver su cotidianidad más dulce y hogareña en Instagram (REUTERS/Mario Anzuoni)

La estilo de vida de Kylie Jenner no deja de sorprender a sus seguidores, haciendo que sueñen con estar en su lugar, pese a cualquier altibajo amoroso o familiar. Más allá del glamour de las alfombras rojas y los destellos empresariales, la joven magnate dejó ver su cotidianidad más dulce y hogareña esta semana. A través de su cuenta de Instagram, la estrella abrió la puerta a una dimensión donde el rol de madre (de sus hijos y mascotas) y la pasión por la moda, van de la mano.

La última semana fue particularmente emotiva para la fundadora de Kylie Cosmetics. En la tranquilidad previa al Día de Acción de Gracias, compartió una serie de instantáneas que capturan la esencia de su vida doméstica: momentos invaluables junto a su segundo hijo, sus mascotas y demás cosas simples. Estas pequeñas pero significativas acciones revelaron la normalidad y ternura de sus días en familia.

Su hijo Aire, que apenas es un bebé de 1 año y 9 meses, fue protagonista al ser captado mientras su creatividad fluía en una hoja de papel. Su mamá, orgullosa, lo fotografió mientras dibujaba tiernamente sus primeros garabatos con marcadores naranjas, amarillos y verdes, dejando ver sus pequeñas manos y una parte de su rostro. El niño no solo se limitó a dejar sus huellas de arte en el papel, sino también en la mesa de madera, que parece hecha especialmente como un lienzo, de modo que el niño pueda moverse libremente.

Su hijo Aire, que apenas es un bebé de 1 año y 9 meses, fue protagonista al ser captado mientras su creatividad fluía en una hoja de papel. También mostró a su nuevo cachorro (Instagram @kyliejenner)

Más allá de los retratos de su segundo retoño, que comparte con su ex pareja, el rapero Travis Scott, Jenner también inmortalizó momentos de sencillez como la majestuosa puesta de sol sobre una montaña que sirvió dar inicio a su serie de fotos. Además, mostró la opulencia de su estilo de vida al compartir las generosas cestas de frutas y verduras que recogió directamente de su jardín, donde las manzanas, papayas y naranjas destacaban entre la variedad.

La serie de instantáneas de su día a día culminó con la exhibición de su nueva mascota: el cachorro Moo Pants, quien cómodamente reposaba en una alfombra mientras observaba su entorno en una imagen fija. También compartió un sensual selfie que se retrató frente al espejo y un breve clip de su chimenea emanando llamas, reflejando la calidez de su hogar.

Con estos vistazos íntimos revelados por ella misma, se puede asumir que Kylie está, nuevamente, entrando a la calma después de un par de meses movidos. Estas instantáneas personales llegan en un momento de cambios significativos para Jenner, que tramitó el cambio de nombre de su hijo, de Wolf Jacques Webster a Aire Webster el mes pasado. Además, acogió al nuevo miembro de cuatro patas de la familia a inicios de noviembre.

“Soy la directora creativa de la marca y de marketing”, reveló. “No hay un post o vídeo de Instagram que no haya sido editado personalmente por mí” (Instagram @kyliejenner)

Al parecer, todo lo que toca Kylie Jenner se convierte en oro. Es así como, simultáneamente, queda demostrado que la empresaria hace malabares con su rol de madre y su faceta como diseñadora de moda, en la que también está siendo todo un éxito. La segunda colección de su marca de ropa Khy, que incluye chaquetas, prendas de algodón ajustadas y ropa cargo, salió a la venta este miércoles, siguiendo los pasos de la primera entrega que rápidamente alcanzó un millón de dólares en ventas en el primer día de lanzamiento.

Decidida a dejar su huella en la industria de la moda, la joven madre asegura que se involucra profundamente en cada paso del proceso creativo de Khy. En una reciente entrevista con Vogue, destacó su implicación en la conceptualización, diseño, selección de telas y colores, y supervisión de todas las reuniones de ajuste.

“Soy la directora creativa de la marca y de marketing”, reveló. “No hay un post o vídeo de Instagram que no haya sido editado personalmente por mí, no ha habido un post de Instagram que no haya publicado yo misma”. Estas declaraciones llegan después de que haya sido acusada de plagio en los diseños de la primera colección de Khy, a las que hizo caso omiso.

Recientemente, la estrella juvenil fue galardonada en los WSJ Magazine 2023 Innovator Awards con el premio “Marca Innovadora del Año” por Khy. La ceremonia fue íntima y asistió junto a su nueva pareja, el actor Timotheé Chalamet.