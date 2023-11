Matthew Perry intervino para evitar que Chandler engañara a Mónica en “Friends”

El giro que nunca vimos: Una trama inédita que habría cambiado drásticamente el destino de Mónica y Chandler en 'Friends'

El inolvidable intérprete de Chandler Bing en la aclamada serie “Friends”, no solo se limitó a dar vida a este icónico personaje, sino que también desempeñó un papel crucial al cambiar el destino de su relación con Monica Geller. Al parecer, Matthew Perry impidió que su personaje se viera manchado para siempre. Así lo reveló una ex actriz de la serie, quien estuvo a punto formar parte de un triángulo amoroso que no vio la luz y que hubiera cambiado el rumbo de la sitcom.

Te puede interesar: El último adiós a Matthew Perry: entre lágrimas y recuerdos el elenco de ‘Friends’ le rindió homenaje en un íntimo funeral

En una entrevista reciente, Lisa Cash, quien participó en el episodio “The One in Vegas: Parte 1″ de “Friends”, confesó que existió una historia que nunca llegó a la pantalla y que fue un secreto durante años. En dicha trama, Chandler, el personaje de Perry, engañaría a Monica con el personaje de Lisa. Según la actriz, la escena fue ensayada y estaba lista para la grabación.

“Básicamente, la escena era Chandler y Mónica estaban discutiendo en Las Vegas... Chandler sube a la habitación del hotel, pide servicio de habitaciones y yo entro a tallar como trabajadora del hotel”, dijo Cash a TMZ. “Y acabamos hablando, riéndonos y conectando y Chandler acaba engañando a Mónica con mi personaje”.

La decisión de Matthew Perry de modificar la historia fue crucial para el rumbo de la serie

Perry, sin embargo, pidió a los guionistas que se cambiara el argumento un día antes del rodaje delante del público en vivo, según cuenta Cash. El actor creyó que el público no perdonaría a su personaje si se consumaba la infidelidad a Mónica. “Y probablemente tenía razón. Eso habría cambiado posiblemente el curso de la serie y de su personaje”, dijo Lisa. Los guionistas accedieron a su petición y todo cambió de un momento a otro.

Te puede interesar: Habló la misteriosa mujer vista con Matthew Perry un día antes de morir: “Estaba de buen humor”

Cabe señalar que, a pesar de la abrupta cancelación de la trama original, Cash continuó siendo parte del mismo episodio, pero esta vez dando vida a una azafata en el vuelo de Rachel Green (Jennifer Aniston) y Ross Geller (David Schwimmer), otra de las parejas más queridas de la exitosa serie.

La actriz también compartió su grata experiencia al trabajar con Matthew Perry en el set de “Friends”, aunque solo haya sido en ensayos. Pese a que era nueva en la industria, asegura que la estrella de la serie la hizo sentir muy cómoda.

Te puede interesar: La muerte de Matthew Perry dejó a Jennifer Aniston “completamente fuera de combate”

“Era muy simpático y acogedor y me hizo sentir a gusto”, añadió. “Fue muy divertido y fácil hacer la escena con él”. En definitiva, esto indicaría que la agradable personalidad del difunto actor resultó en su contribución al buen ambiente en el set.

Según Lisa Cash, el legado nunca visto de Matthew Perry en 'Friends' fue el cambiar el destino de Chandler y Monica

El cambio de trama revelado por Lisa Cash aún no ha sido confirmado por los creadores de “Friends”, Marta Kauffman y David Crane.

La muerte de Matthew Perry ocurrió a fines de octubre a los 54 años, cuando fue hallado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles. El inesperado hecho ha conmocionado a la industria del entretenimiento, a los fanáticos y a sus compañeros de reparto en “Friends”. Para el elenco, Perry era más que un colega.

“Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable”, manifestaron los actores de “Friends” en un comunicado difundido por People.

El eterno ‘Chandler Bing’ fue enterrado el viernes 3 de noviembre en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, lugar significativo para el actor por su cercanía a los estudios Warner Bros, en donde se filmó ‘Friends’. La ceremonia privada reunió a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matt LeBlanc, quienes le pudieron dar el último adiós.