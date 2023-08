El incómodo momento que vivió el actor Pedro Pascal tras visitar una exposición de arte en su honor

Pedro Pascal fue a visitar una exposición en su honor y no pudo entrar en Reino Unido (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP, File)

Pedro Pascal, reconocido por su exitosa carrera, ha sido objeto de homenajes artísticos, incluyendo la exposición ‘ADHD Hyper Fixation and why it looks like I love Pedro Pascal’.

A pesar de ser la inspiración detrás de esta muestra, Pascal no pudo disfrutarla en persona, según revelaron sus amigos Russell Tibet y Robert Diament en Instagram, quienes mostraron que se les negó la entrada.

Recientemente, Pascal y sus colegas del podcast Talk Art viajaron a Inglaterra con la intención de apreciar las obras de arte, pero se encontraron con un obstáculo inesperado: no pudieron acceder a la presentación debido a circunstancias fuera de su control.

La razón de este inconveniente fue que la exposición de la artista Heidi Gentle Burrell estaba cerrada en ese momento, por lo que no pudieron disfrutar de las piezas.

Pedro Pascal fue a visitar una exposición en su honor y no pudo entrar (Instagram: Russsell Tovey)

La artista, sorprendida por el incidente, expresó su asombro en una entrevista con The Independent, afirmando: “Fue una locura absoluta. Mucha gente adorable me ha mandado mensajes en los últimos días. Entiendo completamente por qué Robert no me dijo que iría con Pedro, ellos quieren su privacidad. Pero estoy un poco triste por habérmelos perdido”.

A pesar de no haber conocido al actor ni haberle permitido ver la exposición, Burrell destacó su admiración por Pascal, resaltando su trabajo y personalidad únicos.

“Solía verlo en Buffy la cazavampiros y en muchos dramas de crimen en los que siempre pensé que era muy bueno. Simplemente descubrí que él tenía una cara realmente interesante, desde un punto de vista artístico”, concluyó

Grabó una película con Angus Cloud

El 31 de julio, el mundo del cine sufrió la pérdida de Angus Cloud. Aunque no se ha divulgado la causa exacta de su muerte, hay indicios de que pudo haber sido un suicidio. La familia del actor expresó: “Esperamos que su fallecimiento pueda ser un recordatorio para otros de que no están solos y no deben luchar solos en silencio”.

Angus Cloud falleció el 31 de julio. (REUTERS)

Después de este triste acontecimiento, se supo que Cloud había participado en una producción cinematográfica junto a Pedro Pascal, que está próxima a ser lanzada. La película, titulada “Freaky Tales”, fue escrita y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck.

Según información del portal Film Affinity, el drama narra “cuatro historias interconectadas ambientadas en 1987 en Oakland, CA, que cuentan sobre el amor por la música, las películas, las personas, los lugares y los recuerdos más allá de nuestro universo conocible”.

Además de Cloud y Pascal, Jack Champion y Dominique Thorne son parte del elenco principal.

La filmación de “Freaky Tales” tuvo lugar en Oakland, comenzando el 14 de noviembre de 2022 y concluyendo el 12 de enero de 2023, con la producción llevada a cabo en Telegraph Avenue. La película se encuentra actualmente en la fase de postproducción, y aunque aún no se ha confirmado una fecha de estreno, se anticipa que habrá noticias al respecto en breve.

Seguir leyendo: