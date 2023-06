La razón por la que Matthew McConaughey no interpretó a Joel en The Last of Us

Matthew McConaughey pudo ser el protagonista de The Last of Us (Grosby)

Craig Mazin, cocreador de la serie de HBO y HBO Max, reveló que pensaron en Matthew McConaughey como Joel en The Last of Us, en lugar de Pedro Pascal. En el podcast Happy Sad Confused de Josh Horowitz, el productor y guionista confirmó que dialogó con el actor texano, aunque también reconoció que no llegó a negociar para entregarle el protagónico.

Mazin indicó que el protagonista de la exitosa serie era una de las opciones que se manejaban para el rol de Joel desde el principio, pero que creían que estaba demasiado ocupado como para aceptar el trabajo. Así se dio el acercamiento a Matthew McConaughey para evaluar su posible interés la exitosa serie de HBO Max.

“En realidad, nunca hablé con Mahershala. Sí dialogué con Matthew. No diría que fue en serio, sino algo más como: ‘Oye, aquí hay algo de lo que podemos hablar’”, explicó. “Pedro estuvo en nuestra lista desde el principio. Nos dijeron que no estaba disponible, y luego, mientras estábamos dando tumbos, recibí una llamada de su agente (de McConaughey) que dijo: Sabes, en realidad podría estar disponible”, agregó.

Sin embargo, pese a ya haber hablado con su agente, quien no le confirmó la disponibilidad, Mazin continúo con Pascal, que estaba muy entusiasmado por la serie después de leer el guión por primera vez.

El actor chileno, Pedro Pascal, quien finalmente se quedó con el papel de Joel.

Lo único que le detenía al actor chileno es que se encontraba filmando una película en Inglaterra en ese momento, por lo que la incertidumbre por saber si formaría parte del proyecto estaba en su más alto nivel.

“Lo envié [el guion] un viernes, y el sábado por la mañana, recibí una llamada… Le encantó, quería hacer un Zoom. Lo hicimos y tuvimos lo que creo que es la reunión más increíble de mi carrera. Simplemente, amor a primera vista. Estoy seguro de que en un universo diferente hay otro actor. Y mira, Matthew McConaughey es un actor increíble. Estoy seguro de que hubiera sido genial, pero hubiera sido diferente. Y me gusta lo que hicimos, ¿qué puedo decir? Creo que funcionó”, comentó.

Los candidatos para Joel en The Last of Us

Los rumores sobre otros actores que supuestamente estuvieron en la órbita de los productores circularon desde el primer día. Desde el citado Mahershala Ali, hasta Hugh Jackman, Karl Urban, Josh Brolin y Troy Baker; este último, quien interpretó a Joel en los juegos de Naughty Dog.

