La historia detrás de la dolorosa ruptura amorosa de Axl Rose que dio fruto al trío de canciones más emotivas de Guns N’ Roses

Guns N’ Roses ya se había consagrado como una de las más grandes bandas de rock de los 80′s gracias a su álbum debut Appetite For Destruction estrenado en 1987. G N’R Lies llegaría tan sólo un año después y a pesar de contar con éxitos como Patience y la polémica One in a million, estuvo muy lejos de replicar el éxito de su antecesor.

Es por esta razón que la agrupación tiró la casa por la ventana y en 1991 lanzó el álbum doble Use Your Illusion, la producción más ambiciosa de toda la carrera de la banda. Ambos discos mostraron una evolución considerable en el sonido, apostando por las power ballads que se convertirían en clásicos dentro de su catálogo e incluso dentro de la cultura popular.

Guns N' Roses lanzó los álbumes Use Your Illusion I y II en enero de 1990

La evolución de Guns N’ Roses no sólo se dio en lo musical, también en lo conceptual, pues sus letras ya no estaban enfocadas en el exceso y desenfreno, sino que estaban cargadas de mensajes y conceptos existenciales que plasmaban las inseguridades de su vocalista y principal compositor, Axl Rose.

Rose llevó este deseo de crear algo extraordinario a niveles que hasta ese momento no se habían visto con el desarrollo de los videos musicales de Don’t Cry, November Rain y Estranged, mismos que harían una profunda reflexión sobre la vida, o mejor dicho, sobre todas las vidas.

Without You: la historia de desamor que inspiró la trilogía

La inspiración de esta obra se remonta a los años en los que Guns N’ Roses comenzaban a dominar los bares del Sunset Strip, época en la que Axl conoció a Del James, músico, escritor y periodista que posteriormente se convertiría en mánager de la banda. James escribió un cuento titulado Without You (Sin ti), donde plasmaba la historia de amor (y desamor) entre Axl Rose y Erin Everly, con quien el músico se casó en 1990.

Así explicó Del James la historia de Without You:

“Without You surgió de una noche que Axl me llamo a las 4 de la mañana cuando aún estaba viviendo con su novia, quien luego se convirtió en su esposa, Erin Everly (...) El mundo puede suponer que una superestrella tiene todo, lujo, dinero, pero las cosas simples como el amor y las relaciones son las mas difíciles de mantener”.

"Without You", cuento corto presente en el libro "The Lenguaje of Fear" de Del James, inspiró la trilogía de Guns N Roses

El matrimonio duró lo que un estornudo, lo que sumió a Axl en una profunda depresión, y con la ayuda del cuento de James, Rose tenía la suficiente inspiración para crear esta desgarradora trilogía.

“Don’t Cry”, cometiendo los mismos errores a través de varias vidas

Los tres videos están cargados de simbolismos desde el segundo uno. Don’t Cry arranca con un bebé, señal de un nuevo comienzo. La cámara hace un close up al ojo del bebé y este refleja un cuervo, el cual aparece a lo largo del video como una alegoría al karma, al destino, a todo aquello de lo que no se puede escapar.

De inmediato se ve a Axl Rose envuelto en ropas extrañas luchando por atravesar una tormenta de nieve, representando que el protagonista está atrapado más allá del tiempo y el espacio. Rose lo explicó de la siguiente manera:

“El frío es una metáfora. Muestra a alguien atrapado en tiempo y espacio, no hay ni siquiera realidad de donde la persona se encontraba en ese momento, es como una vida pasada”.

“El frio es una metáfora. Muestra a alguien atrapado en tiempo y espacio, no hay ni siquiera realidad de donde la persona se encontraba en ese momento, es como una vida pasada”, declaró Axl Rose sobre la escena inicial de "Don't Cry"

A continuación, en lo que parece “la vida actual” de Rose, se ve peleando con su pareja, interpretada por la modelo Stephanie Seymour con quien tiempo después viviría otra relación tormentosa. Un apartado importante es que este video fue una experiencia muy catártica para Axl, quien plasmó varios pasajes desagradables de su amorío con Erin en Don’t Cry.

“Fue un proceso muy doloroso de hacer e incluso extraño. La pelea que Stephanie (Seymour) y yo tuvimos con la pistola… en la vida real eso ocurrió con Erin. Yo me iba a disparar. Luchamos por el arma y finalmente la dejé que ganara”, explicó Rose en su momento.

El video muestra constantemente alegorías del ciclo de la vida y la muerte. Uno de los momentos más emblemáticos es cuando el guitarrista Slash maneja a toda velocidad mientras su novia le grita, haciendo que caiga por un acantilado. Slash habría muerto en la caída, mientras que su alma asciende y se queda unos segundos más para interpretar un estremecedor solo de guitarra. Slash avienta la guitarra al precipicio, dando a entender que ha dejado atrás el plano físico para dirigirse al más allá.

La escena donde Slash toca el solo de "Don't Cry" representa la muerte y la ascensión del espíritu

Más adelante en el video, Axl es visto en un cuarto de un hospital psiquiátrico donde versiones alternas de él comienzan a reprocharle todos sus errores, para después pelearse entre ellas, generando un completo caos en su existencia.

Finalmente, el protagonista muere, siendo la fecha de defunción 1990, un año antes de grabarse el video. Axl escogió esta fecha debido a que ese fue meramente tortuoso para el cantante, con su divorcio, calificándolo como “muy suicida”.

Axl Rose habría plasmado 1990 como fecha de su muerte debido a que fue un año muy difícil para él, donde las ideas de suicidio fueron cada vez más intensas

Otro apartado que salta a la vista en el video es el de un Axl Rose bajo tierra en tonos verdes, que no representa otra cosa mas que los demonios internos del cantante, que por un momento, ven una luz y tratan del lugar donde están aprisionados.

“Hay muchas cosas en los discos a lo que la gente llama mi voz de demonio o actitudes demoníacas. Es por eso que lleve al demonio en el personaje del video y sé que es una parte de mí. Todos tenemos nuestros demonios con lo que tenemos que tratar, el problema es que muchos no los aceptan y hay que enfrentar este lado humano”, dijo Rose.

La versión verdosa de Axl Rose representan los demonios internos del cantante

El video termina con el mismo bebé del inicio ahora con ojos verdes, representando el comienzo de un nuevo ciclo.

“November Rain”, la pesadilla de otra vida

Considerado por muchos años el video más caro de la historia, November Rain inicia con un Axl Rose que no puede conciliar el sueño. Tras tomar unas pastillas, el sueño de una vida anterior comienza, en la que el músico era feliz con una mujer a tal grado de estar por celebrar su boda en una extraordinaria ceremonia.

Axl Rose toma pastillas para dormir al inicio de "November Rain" y comienza a soñar con una vida anterior

Parece ser el día perfecto para los enamorados, con amigos y familia comiendo y bebiendo durante la fiesta y Guns N’ Roses tocando para los invitados (de hecho, la agrupación interpretó el tema principal de El Padrino para los extras del video). Sin embargo, la celebración es interrumpida por una lluvia torrencial, y de repente, la escena de una botella de vino cayendo sobre el mantel blanco anuncia la tragedia.

La siguiente escena muestra un funeral; la mujer en el ataúd es nada menos que la esposa de Axl. Ninguno de los involucrados en el video dio detalles de cómo es que muere, pero eso ya no importa, la vida de ese Axl está arruinada, lo cual se representa en la escena final donde un ramo de flores rojas se despinta por la lluvia, haciendo alusión a como la felicidad se ha borrado de repente.

"November Rain" comienza con una boda y termina con el funeral de la novia

El Axl Rose del presente despierta empapado en sudor de este sueño de otra vida. Como dato curioso, Axl no quiso que Stephanie Seymour grabara la escena del ataúd ya que temía que las mujeres pudieran ofenderse.

“Fue realmente horrible ver a Stephanie en el ataúd. Estuve discutiendo, ya que no quería filmar esa escena, no quería ofender a ninguna chica que estuviera mirando el video”.

Las flores despintándose representan el final de toda felicidad

“Estranged”, el epílogo de un final que nunca llegó

Antes de que el video de Estranged saliera a la luz, Axl Rose tenía planeado un video en el que se contara como es que la pareja de November Rain pasó de la total felicidad a un vórtice de autodestrucción. Sin embargo, debido a los cambios que se presentaron en la vida de Rose durante esa época, decidió reescribir la historia.

En Estranged, se muestra a un Axl Rose completamente desconectado del mundo, sin algo que lo ayude a ilusionarse con la vida (de hecho el video comienza explicando la palabra ilusión). El video comparte escenas de un concierto de Guns N’ Roses, donde aparentemente, Rose debería estar viviendo el mejor momento de su vida, pero por dentro sufre y se siente completamente solo. Ya en camerinos, Rose parece vivir un viaje astral, y lo primero que hace es tomar una ducha como una especie de bautizo.

El agua es un elemento muy importante en la trilogía, y en cada video funciona para representar un nuevo comienzo. En Don’t Cry, Axl parece ahogarse, negándose al cambio; en November Rain, la lluvia anuncia la muerte de su amada, obligándolo a vivir una vida completamente diferente a la planeada. En Estranged, Axl busca el agua con la intención de poder comenzar de nuevo.

Una de las escenas del video más recordadas es cuando Axl camina por la calle y los recuerdos de su amada no lo dejan en paz (para cuando se grabó este video, la relación de Erin y Axl había terminado), mientras que a su lado, un grupo de delfines nada hacia el horizonte. Según el cantante, “los delfines simbolizan un estado de gracia y paz”.

“los delfines simbolizan un estado de gracia y paz”, declaró Axl Rose sobre Estranged

Más adelante en el video, Axl Rose se avienta al mar, en un momento de desesperación y hartazgo de todo lo que pasa en su vida. Sus amigos tratan de ayudarlo, lanzándole un salvavidas y tendiéndole la mano desde un bote, pero este se niega y se deja ahogar, quizá como una forma de expresar que no merece ser salvado.

En ese momento, un nuevo grupo de delfines vuelve a ayudarlo a encontrar el camino hacia la claridad, y finalmente, un helicóptero lo salva, mientras que uno de los tenis de Rose cae al agua como una referencia de que ha dejado atrás la persona que alguna vez fue.

Al final de "Estranged" uno de los tenis de Rose cae al agua como una referencia de que ha dejado atrás la persona que alguna vez fue.

Así termina la trilogía de Don’t Cry, November Rain y Estranged, que si bien, pareciera que no tienen una relación directa, son el resultado de un exorcismo emocional que el líder de Guns N’ Roses hizo para lograr (o al menos intentar) la paz durante uno de los momentos más oscuros de su vida.

