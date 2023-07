Gwen Stefani mostró cómo ha cambiado a través del tiempo tras los rumores de exceso de cirugías

Gwen Stefani en sus redes sociales compartió cómo ha cambiado a través del tiempo tras los rumores de exceso de cirugías.

Gwen Stefani ha demostrado que ella no le hace caso a los rumores que le inventan. Esta vez, la cantante publicó un video en el que se ve los diferentes looks que ha lucido a lo largo del tiempo, donde comparaba su pasado con su presente.

La intérprete de ‘Luxurious’ acompañó las imágenes con el audio de la película de ‘Barbie’, donde se ve a la muñeca en su proceso de envejecimiento. Dentro de una de las fotos que mostró, Gwen lucía irreconocible cuando era joven.

La esposa de Blake Shelton llevaba el cabello castaño, al natural, con varias ondas, un look totalmente diferente a como se le ve ahora: rubio decolorado y lacio.

Gwen Stefani, en sus redes sociales, compartió cómo ha cambiado a través del tiempo tras los rumores de exceso de cirugías. (Fuente: @gwenstefani)

Con estas imágenes, Gwen intenta mostrar que no le importa lo que en realidad hablen sobre su aspecto físico.

Criticas por exceso de cirugías

Stefani confesó una vez que no le gusta para nada la idea de envejecer. “Espero que mis hijos me salven de mi vanidad. Si no es así, la cirugía plástica es una opción... Apesta tener que envejecer. Todos tenemos que aceptarlo”, declaró en el 2004 a People.

Luego de muchos años, un médico analizó el paso del tiempo de la cantante estadounidense y señaló que ella no estaba aceptando el proceso de envejecimiento.

“Gwen parece haber gastado alrededor de USD 100.000 en procedimientos cosméticos y retoques, lo que significa que no necesitará un estiramiento facial dentro de diez años”, dijo el dr. Richard Westreich, cirujano plástico facial en Nueva York, a The US Sun.

“Pero ella está en ese punto de inflexión donde la motivación debería ser lucir fabulosa y apropiada para su edad, y aunque ahora se ve bien, espero que no la persiga demasiado y termine luciendo extraña en lugar de genial para su edad”, agregó.

Según un cirujano plástico de Nueva York, Gwen Stefani se ha realizado varias cirugías. Photo © 2023 Goff Photos/The Grosby Group

Además, el cirujano explicó que a la estrella de No Doubt se le nota claramente que se realizó un estiramiento de piel. “Gwen también tiene estos momentos en los que se ve extrañamente hinchada y eso probablemente sea indicativo de que se ha hecho tratamientos de estiramiento facial como FaceTite”.

“El estiramiento de la piel es un procedimiento que tensa la cara y donde una pequeña sonda pasa por debajo de la piel a través de un pequeño pinchazo y calienta el área debajo de la piel para crear tensión. Te hinchas durante un par de semanas, por lo que Gwen puede verse extrañamente hinchada en ciertos puntos”, comentó.

El secreto de su matrimonio

En el 2021, Blake Shelton y Gwen Stefani se casaron secretamente. Unos días después de su boda, la pareja decidió compartir las fotos de su momento especial y anunciar la noticia. A pesar de que ya han pasado dos años, los cantantes siguen viviendo en una luna de miel constante.

Gwen Stefani y Blake Shelton compartieron las fotos de su boda. Foto: Instagram @gwenstefani

“Yo olvido a diario que ella es Gwen Stefani (…) que ella es un ícono internacional, una estrella. Para mí ella es mi mejor amiga y todo lo que yo necesito en mi vida personal”, declaró intérprete de country a People, revelando que el secreto del amor con la cantante es la admiración.

Seguir leyendo: