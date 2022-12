¿Regreso de No Doubt? qué dijo Gwen Stefani sobre la posible vuelta de la banda

No Doubt, la banda que se consagró como un sonido característico de los 90

Gwen Stefani cumplió este octubre 53 años y se prepara para despedir este 2022 en un lujoso resort en Las Vegas, donde dará un exclusivo show en Año Nuevo. Hace apenas unas semanas anunció una gira de una semana en el Reino Unido para junio del año que viene. La cofundadora de No Doubt también mantiene en la actualidad una marca propia de accesorios y ropa, llamada L.A.M.B, cuyas siglas son las de su álbum debut como solista: “Love. Angel. Music. Baby.”. Y vive en una gran casa en Oklahoma junto a quien se convirtió en su esposo desde 2021, el cantante Blake Shelton. Su agenda, como se ve, se encuentra muy apretada.

Sin embargo, en una reciente entrevista con The Wall Steet Journal, Gwen Stefani habló acerca de lo que todos sus fans querían oír: ¿es probable un regreso de No Doubt? Recordemos que fue de la mano del grupo de rock que la vocalista alcanzó un éxito inigualable y se consagró en la escena musical, particularmente con el tercer álbum de la banda, “Tragic Kindom”, lanzado en 1995.

Para tristeza de los fans, No Doubt no ha publicado un nuevo disco desde “Push And Shove”, en 2012, y tampoco se ha vuelto a reunir. Por eso, Gwen Stefani sorprendió con su respuesta durante la entrevista donde le preguntaron si es posible un retorno del grupo.

Gwen Stefani junto a quien es oficialmente su esposo desde 2021, Blake Shelton. (Foto @slicedotca)

“Todos lo están haciendo en este momento”, dijo la coautora de “Don´t Speak”, y explicó: “Realmente no hemos hablado de hacer nada, pero parece que todo el mundo lo está haciendo, ¿verdad? Toda la gente de los 90: Blink-182 hizo una gira de ocho meses que se agotó en cinco minutos”. De esta manera, Gwen Stefani no descartó para nada la posibilidad del reencuentro de No Doubt, incluso dejó notar que es algo en lo que ha estado pensando.

“¿Cuáles son las probabilidades de algo? Cualquier cosa puede pasar”, finalizó la artista, y dejó en claro que ella está abierta a la idea, aunque no haya hablado con los demás integrantes de la banda al respecto o, al menos, no lo haya hecho público. “No tengo idea de lo que va a pasar con No Doubt”, concluyó.

¿Qué pasó con No Doubt?

No Doubt se formó a fines de los 80, e inicialmente estaba integrada por Gwen Stefani, su hermano Eric, John Spence, Gabriel González, Alan y Tony Meade, Jerry McMahon, Chris Webb y Chris Leal. Aunque sus primeros álbumes no alcanzaron mucho éxito, la banda se consagró con “Tragic Kingdom” en 1995, enmarcado en el surgimiento de una tercera ola de ska en lo Estados Unidos. Este es el primer trabajo donde la mayoría de los temas fueron escritos por Gwen Stefani, como “Don´t Speak”, “Sunday Morning” y “Just A Girl”.

La banda se consagró como un sonido característico de los 90 y Gwen Stefani claramente lideraba el grupo, pero luego de una gira en 2004, tanto la cantante como Tom Dumont trabajaron en proyectos individuales y el grupo fue perdiendo su solidez. En 2012, finalmente salió un nuevo disco, “Push And Shove”, pero no ha vuelto a haber más publicaciones de No Doubt desde entonces. La última formación del grupo incluyó a Gwen Stefani en la voz, Tom Dumont en guitarra y teclados, Tony Kanal en bajo, teclados y saxofón, Adrian Young en batería, Gabrial McNair en trombón, teclados y coros, Stephen Bradlye en trompeta, teclados y coros

¿Quién era el novio de Gwen Stefani en No Doubt?

Gwen Stefani mantuvo una relación de 7 años con Tony Kanal. Luego de haber finalizado su noviazgo, ambos escribieron “Don´t Speak”, una de las canciones más famosas y exitosas de No Doubt, publicada el 8 de abril de 1996 e incluida en el tercer album de la banda.

No Doubt fue una de las bandas de rock más exitosas de los 90.

Seguir leyendo