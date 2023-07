15 datos curiosos de las películas más populares de Hollywood

Las películas más populares tienen muchos datos curiosos que quizás ni te imaginaste.

El mundo del cine está lleno de historias fascinantes y detalles ocultos que hacen que las películas sean aún más especiales. Desde secretos ocultos en los escenarios hasta curiosidades sobre los actores, así que prepárate para descubrir estos datos de tus largometrajes favoritos.

‘Titanic’

Si hay una película que tiene que estar en esta lista, esa es ‘Titanic’. Pues, el largometraje dirigido por James Cameron no solo es una de las cintas más galardonadas de la historia de Hollywood, sino que también posee más de un secreto.

Hay dos icónicas escenas en la película protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Una de ellas es el desnudo de Rose en el que Jack la dibuja y aunque hubiera sido genial que el actor lo hiciera en vivo, quien en verdad hizo el retrato fue el mismísimo director.

James Cameron fue quien en verdad realizó el retrato de Rose en 'Titanic'

Otra escena que siempre quedará grabada en nuestra memoria es cuando Jack le enseña a Rose cómo “volar” y se sube en la proa del barco, esto fue improvisado por los actores. James Cameron amó esta escena y aunque no estaba dentro del guion, decidió incluirla.

La escena de 'Titanic' en la que Jack le enseña a "volar" a Rose, fue improvisada.

‘Candyman’

La cinta dirigida por Bernard Rose tiene escenas icónicas que no fueron realizadas con efectos especiales, sino que muchas de ellas fueron grabadas en tiempo real.

Las escenas más sorprendentes fueron cuando Candyman libera abejas de su boca, para ello Tony Todd aceptó ser picado por los insectos reales. Aunque usó una protección especial en la boca, recibió múltiples picaduras.

Tony Todd tomó la decisión de grabar las escenas reales cuando su personaje tenía que liberarlas de su boca.

‘Joker’

Las películas que muestran el origen de los villanos, suelen tener algunas complejidades y el ‘Joker’ protagonizada por Joaquin Phoenix no fue la excepción. Para prepararse para el papel, el actor perdió más de 23 kilos. Esta drástica transformación física ayudó a retratar la fragilidad y la delgadez extrema del personaje.

Además, la escena en la que el Joker aparece bailando en unas escaleras se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la película. Fue una improvisación de Joaquin Phoenix durante el rodaje.

Joaquin Phoenix improvisó el icónico baile de la escalera del Joker.

‘La lista de Schindler’

La película de guerra y drama ‘La lista de Schindler’ fue dirigida por Steven Spielberg y está basada en la historia real de Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó a más de 1,100 judíos durante el Holocausto.

El director Steven Spielberg se negó a recibir un salario por la película, diciendo que todos los ingresos que recibiría debían ser destinados a la Fundación Shoah, la organización dedicada a preservar la memoria del Holocausto.

Asimismo, cuando ganó el Oscar a ‘Mejor director’, Spielberg declaró que esta fue la primera vez que sintió que tenía que obtener el premio para honrar adecuadamente a las víctimas del Holocausto.

"La lista de Schindler" se considera una de las películas más influyentes y conmovedoras sobre el Holocausto.

‘El diario de la princesa’

¿Sabías que la primera película de ‘El diario de la princesa’ fue producida por la cantante Whitney Houstton? Sí, pero eso no es todo ya que, para la segunda parte, la autora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, fue parte del grupo de escritoras.

Además, la película presenta una escena memorable en la que Mia se somete a una transformación de estilo y moda. La diseñadora de vestuario Patricia Field, famosa por su trabajo en “Sex and the City”, fue la encargada de crear el icónico look de princesa. Y durante la producción, Anne Hathaway usaba una peluca para ocultar su cabello natural y darle un aspecto más rizado y desordenado.

La peluca que usó Anne Hathaway fue diseñada específicamente para encajar con el personaje Mia Thermopolis.

‘Duro de matar’

Originalmente, ‘Duro de matar’ iba a ser una secuela de “Comando” (Commando), protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Sin embargo, Schwarzenegger rechazó el papel y fue entonces cuando Bruce Willis fue elegido para interpretar a John McClane.

Pero, tampoco Bruce Willis fue a segunda opción, ya que Frank Sinatra grabó la primera cinta de esta saga en 1968 y en su contrato se estipuló que si se hacia otra película de la saga él debía ser llamado como primea opción. Sin embargo, decidió no ser parte y ahí es donde el actor de 68 años tomó la posta.

Bruce Willis corriendo con arma automática en una escena de la película Duro de matar', 1988. (Photo by 20th Century-Fox/Getty Images)

‘Cleopatra’

La película ‘Cleopatra’ fue extremadamente costosa para su época y se convirtió en la cinta más cara jamás realizada en ese momento. El presupuesto original de 2 millones de dólares se disparó a más de 44 millones de dólares.

Elizabeth Taylor, quien interpretó a ‘Cleopatra’, fue la actriz mejor pagada de la época y recibió un salario sin precedentes de un millón de dólares por su participación en la película.

En 'Cleopatra', la actriz recibió como salario la mitad de lo que era el presupuesto inicial de la película, la cual fue la más cara.

‘El Resplandor’

El icónico hotel Overlook de ‘El Resplandor’ es en realidad el Timberline Lodge en Oregón, Estados Unidos. Aunque el hotel es la imagen del exterior del Overlook, la mayoría de las escenas interiores fueron filmadas en los estudios Elstree en Inglaterra.

A esto se le suma la escena de Jack Nicholson rompiendo la puerta de la habitación, la cual se filmó con una que fue especialmente construida, ya que el actor tenía experiencia como bombero se le hubiera hecho fácil destruirla.

Esta escena es tan icónica que incluso se tuvo que filmar con una puerta falsa para se vea real.

‘Hocus Pocus’

Inicialmente, Leonardo DiCaprio fue considerado para el papel de Max Dennison, el protagonista masculino de la película. Sin embargo, el papel finalmente fue para Omri Katz.

El Max Dennison que conocemos pudo ser interpretado por Leonardo Di Caprio; sin embargo, Omri Katz se quedó con el personaje.

Además, el gato negro llamado Binx en la película fue interpretado por un total de cinco felinos diferentes, cada uno con habilidades y comportamientos específicos.

‘Batman regresa’

El traje de Catwoman fue diseñado por la británica Anna Fendi y el diseñador de vestuario Bob Ringwood. Michelle Pfeiffer, quien interpretó a Catwoman/Selina Kyle, se sometió a un intenso entrenamiento físico para poder realizar muchas de las acrobacias en el traje ajustado de cuero.

Pero no solo tuvo un arduo entrenamiento para colocarse el traje ajustado de cuero, sino que, como era sellado al vacío, Pfeiffer necesitó usar talco para que pudiera entrar en el característico look de Catwoman.

Michelle Pfeiffer tuvo que afrontar muchos retos para darle vida a Catwoman.

‘Enredados’

Para el largometraje animado de Disney lanzado en 2010, basado en el cuento de hadas “Rapunzel” de los Hermanos Grimm, los técnicos encargados de realizar a los personajes se inspiraron en un sujeto real.

Así que lo profesionales optaron por hacer una pequeña encuesta femenina entre la producción, para armar a Flynn Rider. Por lo que, ellas fueron sumando los atributos favoritos de diferentes actores: “El cabello de Brad Pitt, el mentón de Tom Hardy...”.

Flynn Rider está inspirado en varios atributos físicos de actores de Hollywood.

‘Virgen a los 40′

¡No lo vas a creer! Para la película ‘Virgen a los 40′, Steve Carell tuvo que someterse a una sesión de depilación real en el pecho para una escena de la película. Su reacción y sus gritos de dolor fueron auténticos.

Además, durante el rodaje, gran parte de las escenas fueron improvisadas, lo que le dio a la película un ambiente más espontáneo y natural.

Steve Carell aguantó el dolor e hizo una depilación real en la icónica escena de 'Virgen a los 40'.

‘Star Wars’

En la saga de ‘Star Wars’ hay varios datos curiosos, uno de ellos es el icónico sonido del sable de luz, el cual se creó combinando el zumbido de un proyector de película antiguo con el sonido de un televisor de tubo.

Otro dato es que Chewbacca fue inspirado en el perro de George Lucas. El creador de la saga amaba a su mascota y quería que el personaje, compañero de Han Solo sea lo más parecido a su fiel amigo.

El creador de la saga 'Star Wars' quiso tener presente a su "mejor amigo" en las películas, por lo que creó a Chewbacca.

La famosa frase “Que la Fuerza te acompañe” se ha convertido en un emblemático saludo de la saga, pero inicialmente se planeó como una despedida, “Que la Fuerza esté contigo”. Sin embargo, se cambió para que sonara más distintivo.

‘Mi pobre angelito’

Una de las películas que muchos hemos repetido, sobre todo en Navidad, es ‘Mi pobre angelito’ y tiene escenas representativas, que muchas tienen una historia. Por ejemplo, el aterrador grito que hace Kevin fue creado por Macaulay Culkin, quien afirmó que se le ocurrió mientras se miraba en el espejo.

Otra escena es cuando Kevin pone cara de asco al ver la foto de la novia de Buzz, bueno, la imagen que aparece ahí es la hija del director Chris Columbus, pero con una peluca.

La hija de Chris Columbus es la que aparece en esta recordada escena.

‘It’

La película de terror del payaso tiene dos cintas y en la segunda parte existe un dato que dejó con la boca abierta a más de uno. Pues en “It: Capítulo 2″ usaron 22,730 litros de sangre falsa para una sola escena.

En las películas de terror suelen usar sangre falsa para las escenas, pero para IT 2 se rompió el récord, ya que usaron más de 20 mil litros de este elemento.

También para la escena en la que los personajes del Club de los Perdedores nadan en el agua sucia y luchan contra Pennywise, el director quería que los actores estuvieran en un ambiente realista. Se creó un tanque de agua gigante en el set, lo que permitió que ellos se sumergieran.

Seguir leyendo: