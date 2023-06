Kristin Davis habló de la mala relación de Kim Cattrall con el elenco de “And Just Like That”

Kim Cattral habría asistido a los estudios a grabar, pero sin encontrarse con ninguna de sus excompañeras de serie.

Kristin Davis dejó en claro que no busca involucrarse en la pelea que sus coprotagonistas de “And Just Like That”, Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker, han protagonizado por varios años. Casi tres semanas después de que la popular Samantha Jones confirmara que regresaría a la franquicia Sex and the City, lo que previamente había prometido no hacer, la actriz se mostró indiferente ante la noticia.

La revista Variety aseguró que Kim filmó su escena sin interactuar con el showrunner Michael Patrick King y sus ex coprotagonistas Kristin, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker, con quienes ha provocado rumores de enemistad.

A pesar de tener información reveladora sobre las tensiones entre las dos estrellas a lo largo de los años, Davis, de 58 años, no busca “desperdiciar energía” al involucrarse en el drama.

“Hay que respetar los deseos de la gente. No voy a desperdiciar energía en eso. No puedo cambiar a nadie”, declaró Davis, quien interpreta a Charlotte York en Sex and the City y And Just Like That, en una entrevista para The Telegraph.

“Entiendo los sentimientos de los fans, que están molestos... Desearía poder arreglarlo, pero no puedo, no está en mi poder”, agregó la actriz.

Todo el elenco de Sex and the City se lleva bien; sin embargo, Kim Cattrall tuvo algunas diferencias con sus compañeros de serie. (Photo © 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

Recientemente se reveló que Kim Cattrall volverá a interpretar a su personaje de Samantha Jones y tendrá una breve aparición en la segunda temporada de And Just Like That.

De acuerdo con la revista People, la actriz de 66 años tendrá una participación en el final de la segunda temporada de la serie de HBO Max.

La segunda temporada se estrenará en HBO Max el próximo 22 de junio y hasta el momento no se ha confirmado una tercera.

La pelea entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker

Los rumores dicen que la supuesta enemistad de Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker aparentemente comenzó cuando la recordada Samantha Jones dijo que descartaba protagonizar una tercera película de Sex and the City e insinuó que ella y sus compañeras de reparto “nunca fueron amigas” y simplemente filmaron escenas juntas.

Las cosas salieron mal entre ambas en 2010 tras el lanzamiento de la segunda película, lo que llevó a las actrices a intercambiar descargas verbales durante años.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall rompieron su amistad desde el 2010 y no han vuelto a tener buena relación. (Mandatory Credit: Photo by Dave Allocca/Starpix/Shutterstock)

La situación pareció empeorar cuando Parker contactó a Cattrall en las redes sociales después de la muerte de su hermano en 2018.

“No necesito tu amor o apoyo en este momento trágico @sarahjessicaparker”, respondió Cattrall. “Déjame hacer esto muy claro. (Si no lo he hecho ya) No eres mi familia. No eres mi amiga. Así que te escribo para decirte por última vez que dejes de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personalidad de ‘niña buena’”, agregó Cattrall.

