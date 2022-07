La estrella de “Sex and the City” que se suma al drama queer de Netflix, “Glamorous”

Kim Cattrall en los premios Variety 2022. (Reuters)

Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la icónica serie de sexo y moda y ha sido nominada cinco veces a los premios Emmy, estará en la nueva producción para Netflix. En Glamorous, caracterizará a una magnate del maquillaje. Se trata de un drama centrado en un joven inconforme con su género, cuya vida está estancada hasta que consigue un trabajo para el personaje de Cattrall.

La serie también contará con las actuaciones y participaciones del actor, cantautor y YouTuber Miss Benny; así como Zane Phillips (Fire Island: Orgullo y Seducción), Jade Payton (Rita), Michael Hsu Rosen (After Class), Ayesha Harris (Two Sentence Horror Stories: Ma) y Graham Parkhurst (Boyfriends of Christmas Past). Entretanto, Diana Maria Riva, Lisa Gilroy y Mark Deklin tendrán papeles de invitados.

Miss Benny, cantante, youtuber y actor estadounidense. (Hotpost)

El nuevo personaje de Cattrall en Glamorous será conocido como Madolyn Addison, una veterana de la época dorada de las supermodelos que fundó una prestigiosa línea de belleza que lleva su nombre . Con la intención de dar un giro a su negocio, ve una oportunidad en Marco Mejía (Miss Benny), llevándolo del mostrador de maquillaje a un asiento en la mesa.

Netflix dio a Glamorous una orden de serie directa en abril, pero su camino hacia el mundo del streaming ha tenido que superar varios baches que le han dificultado las cosas. El proyecto de CBS Studios se desarrolló inicialmente en The CW en 2019, donde se rodó un piloto pero no pasó a serie. Miss Benny, entonces como Ben J. Pierce, también protagonizó esa versión (se llaman de las dos maneras), y Brooke Shields (La laguna azul) interpretó el papel que ahora tiene Cattrall.

Guionista reconocido Jordon Nardino, escritor de "10 Things I Hate About You", entre otras. (IMDb)

Por otro lado, Jordon Nardino (Star Trek: Discovery, Smash) escribió el piloto de The CW y sigue vinculado a la serie de Netflix como escritor y productor ejecutivo. Los productores ejecutivos Damon Wayans Jr. y Kameron Tarlow, de Two Shakes Entertainment, también participaron en la versión anterior.

Continuando con Cattrall, a ella puede vérsele en la actualización de Queer as Folk de Peacock. La exestrella de Sexo en Nueva York también tiene créditos recientes como Cómo conocí a vuestro padre en Hulu, Filthy Rich de Fox y Tell Me a Story en Paramount+.

Cattrall será la versión mayor de Sophie que cuenta a sus hijos cómo conoció a su padre. (Hulu)

La primera temporada inicial de Glamorous contará de diez capítulos y comenzará a rodarse durante este mes de julio en Toronto.

