Ana María Alvarado teme que Maxine Woodside use sus influencias para no pagarle

Están por cumplirse dos meses de que Ana María Alvarado dejó de trabajar en el programa Todo la mujer, espacio radiofónico y televisivo en el que trabajó durante 32 años junto a quien fuera su jefa y gran amiga, Maxine Woodside.

Tras dar a conocer que la llamada “reina de la radio” había sido quien la despidió de la emisión luego de haber reducido su participación a sólo un día de la semana, Ana María comunicó que ahora busca una liquidación justa y acorde a las más de tres décadas que laboró en el espacio de Radio Fórmula.

Por su parte, Maxine Woodside aseguró que no despidió a Ana María y se ha limitado a mostrar en su programa la silla vacía de Alvarado, en señal de que la sigue esperando a que se presente en la cabina de radio.

El despido en Todo para la mujer fue llevado a instancias legales

Asimismo, hace unos día Woodside y Pati Chapoy se encontraron en un evento de Paulina Rubio, donde pudieron platicar y se tomaron algunas fotografías que se hicieron virales. Pero este encuentro desató las alarmas en “Anita, la más bonita”, como solía llamar Woodside a su excolaboradora.

Y es que a decir de la periodista en su programa de YouTube, obtuvo la información de que Maxine le dijo a Chapoy que el asunto que la involucra legalmente con ella se resolvería “en pocos días”, por lo que ahora se ha puesto a pensar en dos escenarios.

“Pati Chapoy nos hizo el favor de actuar como vocera y contarnos qué dijeron en ese encuentro. Si Maxine le dijo tan segura que en tres semanas se resuelve el tema, me hace pensar dos cosas. Una que puede ser que va a conciliar, lo cual sería muy bueno, porque eso es fuera de un juicio, y los juicios sabemos que tardan muchísimo, mismo que no ha empezado porque yo no he demandado”, explicó la también periodista del programa Sale el sol.

Alvarado contó que Pati Chapoy le informó que Woodside le dijo que en tres semanas resolvería su asunto legal (Foto: Instagram @anamariaalvarado/Twitter @chapoypati)

“Este es el segundo indicio de que Maxine está enterada de la situación porque en la entrevista que dio a Chisme no like habló de abogados. Entonces, paso uno, abogados. Paso dos, le dice a Pati Chapoy que ‘en tres semanas te doy la entrevista, nada más que se resuelva mi asunto’”, añadió.

Y es que en el mejor de los escenarios para Alvarado, su exjefa optaría por arreglar las cosas directamente con ella sin tener que llegar a un juicio. “Entonces pensando positivamente, quiere decir que se va a resolver en la vía de Conciliación y arbitraje, lo cual pienso que para todos sería mejor”, expresó.

Sin embargo también se dijo un tanto cautelosa porque “la reina de la radio” conoce a mucha gente que podría ayudarla. “Pero no puedo ser tan ingenua... No puedo pensar que todo va a salir maravilloso conforme a lo que pienso yo... Podría ser que haya una estrategia atrás que yo desconozca, que pueda utilizar ciertos contactos que puedan simplemente dar por terminado el asunto y que yo me quede volando”, dijo la comunicadora.

La presentadora dio a conocer que su demanda contra la Reina de la Radio avanzó y ambas fueron citadas en tribunales

Dado que Maxine Woodside lleva muchos años en el medio del espectáculo, donde ha consolidado amistades en distintos círculos, la mujer de 74 años cuenta con muchos contactos que podrían ayudarla.

“Recuerden que ella es muy poderosa y conoce a mucha gente, tiene muchos contactos, puede extender las manos, jalar ciertos hilos y no lo descarto. Yo quiero entrar al tema peleando por mis derechos, y si en medio de la pelea resulto perdedora ante un juez, ni modo, por lo menos me defendí y luché por lo que yo creía correcto”, dijo la periodista.

“Estoy luchando por algo justo, pero puede haber otras vertientes, otros inconvenientes que también hay que calcularlos”, añadió.