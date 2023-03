Charlie Puth llegará por primera vez a la Ciudad de México

Charlie Puth performs during the iHeartRadio Jingle Ball concert at Madison Square Garden, in New York City, U.S., December 9, 2022. REUTERS/Andrew Kelly

Charles Otto Puth, mejor conocido como Charlie Puth, se ha convertido en uno de los cantautores más exitosos de los últimos años. Probablemente, su colaboración con Wiz Khalifa en el tema See You Again fue la chispa que encendió su carrera, pues la aparición del tema en la séptima entrega de Rápido y Furioso que además marcó el adiós de Paul Walker en la saga, convirtió a Puth y a Khalifa en un éxito viral. Esto llegó a tal punto que el video de See You Again se posicionó como el tercer video musical más visto de YouTube, sólo por detrás de Despacito (Daddy Yankee ft. Luis Fonsi) y Shape of You (Ed Sheeran).

A pesar de lo que muchos medios aseguraban, Puth no fue un one hit wonder, por el contrario, se consolidó como uno de los artistas más prolíficos de la época con números astronómicos en todas las plataformas de streaming y más colaboraciones que rompieron las redes como en el tema We Don’t Talk Anymore con Selena Gómez y Left and Right junto a Jung Kook de BTS (confesándose poco después como un gran fanático del k-pop).

Finalmente y tras varios años de éxitos, Charlie Puth confirmó una visita a México como parte del Corona Capital Guadalajara 2023, mismo que se celebrará el próximo 20 y 21 de mayo en el valle VFG. Esta será la primera vez que Puth se presente ante el público mexicano, compartirá el escenario con actos de la talla de Imagine Dragons, The Chainsmokers, Interpol, Pixies y Foals.

Sin embargo, los fanáticos del artista estadounidense han pedido por mucho tiempo un show en solitario de Charlie Puth, y este 22 de marzo, OCESA escuchó las súplicas y anunció la llegada del intérprete de Attention a la Ciudad de México.

La cita será en el Pepsi Center WTC el próximo 21 de mayo, mientras que la preventa Citibanamex a través de Ticketmaster comenzará este 23 de marzo en punto de las 10:00 am (la venta general será tan sólo un día después a la misma hora). Si bien, aún no se anuncian los precios, se espera que ronden entre los $450.00 pesos MXN y $2,000.00 pesos MXN.

Fue el 7 de octubre de 2022 cuando Charlie Puth compartió CHARLIE, su tercera y más reciente producción discográfica. El cantautor confesó en su momento que se trataba de su proyecto “más íntimo hasta la fecha”. Irónicamente, Puth dejó que sus millones de seguidores alrededor del mundo lo acompañaran en el proceso de creación vía online, argumentando que “haces un arte mucho mejor cuando involucras a millones de personas en el proceso”.

Según Puth, CHARLIE narra todos los problemas emocionales que el artista atravesó durante la pandemia. Así explicó la catártica experiencia que fue grabar este álbum:

“Es sobre mis sentimientos, lo que estaba sintiendo y por lo que estaba pasando en 2019. Dejé todo el drama atrás cuando hice el álbum. Fue muy importante plasmar mi personalidad en esta música, que la gente sepa quién soy como persona. La gente solo me ha conocido por mis canciones en la radio pero ahora me conocen por ser un artista y eso es un gran cumplido”.

Charlie Puth lanzó su más reciente álbum en octubre de 2022. Titulado simplemente 'CHARLIE', esta es la producción más íntima del cantautor hasta el momento.

Además, el músico aseguró que no todo se trata de desamor; por el contrario, la tragedia puede presentarse de muchas maneras diferentes, al igual que la música, que puede encontrarse en los lugares menos esperados.

“Quería mostrar que no todo es amor, romance, una ruptura profesional, si no termina de una manera positiva te puede transmitir ese mismo sentimiento desgarrador de un romance. Quería mostrar que las cosas son relativas (...) Me gusta mostrar a mis fans que todo se puede convertir en música, Y hasta las puertas pueden tener melodías”.